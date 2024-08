Expulsaron al cura del Verbo Encarnado que organizó el encuentro entre Arrieta y los represores

Javier Olivera Ravasi es hijo de Jorge Olivera, un condenado a perpetua por crímenes de la última dictadura militar. El religioso viene reproduciendo sus polémicos mensajes hace rato. En algún momento publicó en las redes la foto de un rosario hecho con balas, a lo que se suman comentarios contra la homosexualidad y a favor de una "contrarrevolución cultural" en un canal de Youtube que ya cosechó más de 400.000 seguidores.

Rosario de balas.JPG

El capítulo más reciente de su larga cadena de escándalos parece ser la visita de los diputados de LLA a la cárcel de Ezeiza, donde los invitados conversaron con criminales de lesa humanidad y se tomaron fotos entre sonrisas.

Lourdes Arrieta represores.jpg La mendocina Arrieta junto a otros legisladores de LLA y condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz.

La visita a represores y sus consecuencias

A raíz de ese hecho, la Conferencia Episcopal se distanció del cura; y el Obispado fue en sintonía y abundó: "Se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder. Al no observarse hasta el presente el cambio requerido, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, reza -nunca mejor dicho- el comunicado.

Aquí, el texto completo:

comunicado zárate campana.jpg

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.