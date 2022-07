Explotó un ex funcionario de Cultura y acusó de "manipulaciones, estafas culturales o cabronadas"

Desde el ministerio que comanda Nora Vicario le dijeron a Diario UNO que no van a emitir opinión sobre las críticas arrojadas por el ex funcionario.

Si bien durante su etapa al frente de la cartera estaba Mariana Juri, luego reemplazada por Nora Vicario, Pelegrina es uno de los gestores culturales con más trayectoria y pergaminos de la provincia. Sin ir más lejos fue en seis oportunidades productor general de la Fiesta Nacional de la Vendimia, estuvo como director del Teatro Plaza y en la dirección del canal Acequia.

Pelegrina, quien fue un valuarte y uno de los funcionarios más importantes del Ministerio de Turismo y Cultura durante casi 2 años, se cansó de algunas actitudes y destratos hacia él. La gota que "llenó el vaso" fue cuando desde el ministerio le adjudicaron el espectáculo "Seamos Libres" a Pedro Marabini por su "idea argumental".

Se trata de un espectálo de luz y sonido en el Cerro de la Gloria que puede verse jueves, viernes y sábados, en dos funciones. "Surge de una idea argumental de Pedro Marabini y Omar Escales, del Cerro de la Gloria. (sic) Me dije: ok, se llenó el vaso, empecemos por ahí y vayamos hacia atrás en algunos hechos culturales en el tiempo", arrancó.

Alejandro Pelegrina.jpg Alejandro Pelegrina fue Director de Producción Cultural y Vendimia de la gestión actual del Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza

El ex funcionario aseguró que "el espectáculo estrenado en el Cerro de la Gloria, para el 9 de julio, es una idea original de mi autoría, lisa y llanamente, sin dobleces, sin interpretaciones, sin excusas, sin manipulaciones…".

A esto le sumó que mencionarlo como idea de Marabini y Omar Escales es "una falacia, una ignorancia, una estafa, una cabronada. Hace un par de días pedí explicaciones a modo de queja frente a esta noticia, pero mayor fue mi enfado en las respuestas: 'Es que se usó un guion de otra persona y no el propuesto por usted...'".

Entre la extensa lista de quejas y reproches para sus compañeros de Cultura, Pelegrina aseguró no haber sido tenido en cuenta y haber sido ninguneado para diversas inauguraciones o eventos culturales.

Esta carta es la "Parte I" por lo que se espera que haya una segunda entrega. Del lado del Ministerio de Turismo y Cultura no quisieron hacer referencia a la carta del ex funcionario.

Nora Vicario y Víctor Fayad asumieron como ministros.jpg El momento en que Nora Vicario asumió como ministra, acompañada de Rodolfo Suarez y Victor Fayad.

La carta textual de Alejandro Pelegrina contra el Ministerio de Cultura

BASTA DE CULTURA - PARTE I - (Alejandro Pelegrina)

Esta nota, dada la irritación que tengo, no sabía por dónde empezarla, después de todo son más de 30 años de trabajo en cultura de Mendoza – municipal y provincial - , así que cuando para mi asombro primero e indignación después leí: “ Desde el 9 de julio, todos los jueves, viernes y sábados, en dos funciones, podrá disfrutarse de un emotivo espectáculo de luz y sonido que surge de una idea argumental de Pedro Marabini y Omar Escales, del Cerro de la Gloria,” (sic) me dije: ok, se llenó el vaso, empecemos por ahí y vayamos hacia atrás en algunos hechos culturales en el tiempo..

Todos hechos culturales que me asombraron primero y me indignaron después para terminar – estúpidamente de mi parte – en mi silencio… pero este hecho ya colmó el vaso de tolerancia y silencio, tolerancia en pos de no agitar aguas de “gestión en cultura” y silencio en pos de no personalizar las “manipulaciones, estafas culturales o cabronadas”.

El espectáculo estrenado en el Cerro de la Gloria es UNA IDEA ORIGINAL DE MI AUTORÍA, lisa y llanamente, sin dobleces, sin interpretaciones, sin excusas, sin manipulaciones… la Idea Argumental claramente pertenece a los nombrados, sin dudas y tienen en su acervo muchas puestas encima, que podrán agradar o no, eso no es importante ahora. Decir que el espectáculo en cuestión SURGE DE UNA IDEA ARGUMENTAL DE PEDRO MARABINI Y OMAR ESCALES no es más que una falacia, una ignorancia, una estafa, una cabronada. Hace un par de días pedí explicaciones a modo de queja frente a esta noticia, pero mayor fue mi enfado en las respuestas: “ es que se usó un guion de otra persona y no el propuesto por usted...”.

Rodolfo Suarez en el Cerro de la Gloria.jpg El espectáculo "Seamos Libres" en el Cerro de la Gloria que se realizó para el 9 de julio.

A ver…. Tener que explicar la diferencia entre IDEA ORIGINAL E IDEA ARGUMENTAL a un ingeniero agrónomo – por ej.: - es plausible , PERO TENER QUE EXPLICAR ESTA DIFERENCIA EN FUNCIONARIOS DE CULTURA ES SENCILLAMENTE DESCABELLADO, IGNORANCIA PURA , IMBECILIDAD … - aclaro que hay funcionarios actuales de cultura de provincia que sabían perfectamente MI autoría intelectual de este producto turístico cultural; por lo tanto algunos les cabe IGNORANCIA A OTROS CANALLADA, CABRONADA, SILENCIO CÓMPLICE.

Hacia atrás en el “tiempo cultural” albergué la esperanza – meramente a título personal – de que fuese invitado a la inauguración del Teatro Mendoza , solo por el hecho de haber pergeñado SU COMPRA hace muchos años junto Guillermo Romero y la Contadora Adriana Favier, pero no. ¿Ignorancia o cabronada?

Años antes, albergué nuevamente la esperanza de ser invitado a la Inauguración del Parque Central – otra vez a título personal – solo por el hecho de haber trabajado en su implementación original junto a un gran grupo de personas del municipio capitalino entre los que se encontraba nuevamente Guillermo Romero y la Cont. Favier… pero no – en realidad me convocaron para AUDITAR un montaje técnico lumínico “de favor” durante las obras de construcción. ¿Ignorancia o cabronada?

Siguiendo en el “tiempo cultural”, cuando con Patricio Pina creamos los FOROS DE VENDIMIA, basados en el Presupuesto Participativo del Gobierno Sueco de aquel entonces y destinado a la participación ciudadana, nunca esperé escuchar en estos meses actuales, declaraciones del Ministerio de Cultura haciendo hincapié en que son parte de una estrategia de dialogo del gobierno actual… A ver, HACE AÑOS QUE SE REALIZAN y en términos de POLÍTICA CULTURAL son un gran acierto, no por haber sido creados por mí y Patricio claramente, sino que raras veces PARTIDOS POLÍTICOS EN EL GOBIERNO, DE DIFERENTES SIGNOS, MANTIENEN EJES DE TRABAJOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA MANDATO TRAS MANDATO, los foros se mantienen con mayor o menor acierto en cualquier gestión¡¡¡¡ este hecho construye ciudadanía – las declaraciones en prensa falaces NO construyen ciudadanía, la destruyen; sigo pensando que la mejor “campaña es una buena gestión pues todos salen ganando democráticamente”. A su vez, estos foros, NO se crearon para instituciones – como se menciona por parte del Ministerio – explicar ahora los “factores de presión y poder” en estos foros sería muy largo y arenoso como tampoco es cierto que se realizaron hace unos días POR PRIMERA VEZ EN LA MODALIDAD DE TEMARIOS POR COMISIONES, ya se hicieron así hace muchos años, también ya se hicieron regionales, también ya se hicieron con personalidades de la política – partidos opositores - , también ya se hicieron con prensa invitada… en fin qué decir. ¿Ignorancia o cabronada?

Cerro de la gloria1.jpg

Cada año esperé – reitero, solo a título personal -, ser invitado, como espectador nada más, sin pompa, al Festival de Estrenos de Teatro del municipio capitalino, solo por el mero de hecho de haberlo creado junto con Oscar Jofré y el actor Cristóbal Arnold, pero no…. Oscar vive hace años en Buenos Aires –creo que fuera del ámbito cultural-, Cristóbal falleció y yo ya estoy fuera del país. ¿Ignorancia o cabronada?

Pareciera que escribo como un niño desatendido, caprichoso por que no lo invitan a los cumpleaños… Cuando a un niño no lo invitas al cumple SIENDO EL NIÑO DE LA MISMA CLASE QUE EL CUMPLEAÑERO, - del mismo grupo, del PALO, de la GESTIÓN …. INDIGNA.

Fueron MUCHAS GOTAS – no he detallado la totalidad de las mismas - , que colmaron el vaso, lo llenaron, se ME LLENARON LOS VASOS ¡¡¡ , así que, ahora estoy más tranquilo conmigo mismo, con mis asombros, mis indignaciones y con mis silencios. Basta de Cultura de falacias y manipulaciones, de olvidos ADREDE (porque hieren, ¿saben?), de ignorancia y cabronada.

BASTA¡¡¡.

Alejandro Pelegrina DNI: 00419403K

PD: Documento remitido a Prensa Local , amigos, colegas y conocidos.