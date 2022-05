Esperan a Alfredo Cornejo para la foto de unidad de Juntos por el Cambio en Buenos Aires

Después de las diferencias por Milei, y los desencuentros en el congreso, buscarán mostrar unidad con una foto.

Se espera la presencia del senador nacional Alfredo Cornejo; Mauricio Macri; el jefe gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el diputado cordobés, Mario Negri, el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; el presidente de la Coalición Cívica (CCA), Maximiliano Ferraro, y el diputado por la CCA, Juan Manuel López.

El PRO tiene un nuevo gurú

Guillermo Raffo.jpg Guillermo Raffo.

El ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se reunieron en una nueva cumbre partidaria en la que presentaron a su consultor político.

Se trata de Guillermo Raffo, quien fue propuesto por el ex jefe de Estado.

Bullrich dijo que Raffo aportó su "visión a la distancia" y que tiene "una forma de mirar las cosas bien interesante, novedosa".

A su vez, destacó que la reunión fue una "linda experiencia" de cara a las elecciones del próximo año.

"Nos miramos a nosotros, no hablamos de otros", afirmó Bullrich, después de varias semanas en las que el partido discutiera sobre la inclusión del libertario Javier Milei, de buena relación con la ex ministra de seguridad.

Uno de los objetivos principales de la reunión fue tratar el alineamiento discursivo y debatir nuevas propuestas.

¿Quién es Raffo?

Guillermo Raffo es un consultor que trabaja con políticos de Brasil y de la Argentina. Trabajó con los ex presidentes brasileños Fernando Enrique Cardoso y Lula Da Silva; también le prestó servicios a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota.

