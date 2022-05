El SUTE reclamó el adelanto de la discusión paritaria para mayo ante el aumento de la inflación

Aunque Thomas reconoció que el tema salarial no está en sus manos, apuntó que hay que ser cuidadosos en la administración de los recursos del Estado. "No es algo que yo pueda decidir; y aunque pudiera, no es simple. Con el (Víctor) Peque Fayad -actual ministro de Hacienda y Finanzas- laburo muy bien, pero a veces charlamos y él me muestra con números que es indispensable no desordenar las cuentas de la provincia. Obviamente los docentes tienen que ganar más, eso está fuera de discusión. Al mismo tiempo no podemos ser irresponsables y terminar como la administración del exgobernador Paco Pérez", afirmó.