En su primer acto como precandidato, Cornejo fue con Suarez a San Rafael y cosechó críticas opositoras

“Para quienes nos dedicamos al servicio público no hay mejor experiencia que entregar una vivienda que será el futuro hogar de una familia porque hemos concretado algo que tiene sentido para la gente”, resaltó Suarez ante los nuevos propietarios.

Más tarde, junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal y al titular de la OSEP, Carlos Funes, Suarez y Cornejo entregaron una ambulancia de alta complejidad (de traslado UTI neonatal), cuatro monitores multiparamétricos, dos respiradores para la Unidad de Terapia Intensiva, dos camillas y un cardiodesfibrilador para el hospital sanrafaelino y también un resonador de última generación para la delegación sanrafaelina de la Obra Social de los Empleados Públicos.

El PJ criticó el "circo político"

Sin embargo, los funcionarios y legisladores locales del PJ -sin el intendente Emir Félix que está de vacaciones desde este miércoles- salieron a criticar la movida oficialista a la que leyeron como un claro acto de campaña electoral.

El primero en salir al cruce de lo que calificó como "circo político" fue el senador del Frente de Todos, Pedro Serra, quien usó su Twitter para reclamarle a Rodolfo Suarez que resuelva "los problemas de los vecinos" y aludió a los problemas de AYSAM, OSEP y la falta de colocación de las cámaras de seguridad que recientemente compró la misma comuna para aportar al Ministerio de Seguridad.

Pero esa no fue la única crítica que recibió el tándem de Suarez y Cornejo. También el intendente interino sanrafaelino, Paulo Campi, a cargo de la intendencia por las vacaciones de Félix, también se quejó de que "el protocolo provincial" no le permitió ser parte de la entrega de casas, de la que también participó la diputada nacional sanrafaelina Jimena Latorre, otra integrante de la comitiva oficialista provincial.

Es claro que el lanzamiento de la precandidatura de Alfredo Cornejo a la gobernación ha inquietado al PJ sanrafaelino, que salió en masa a criticar este acto como si siguiera un mandato, y que a la par aún no define si respaldará al candidato de su espacio político, Martín Hinojosa, o si avanza en la conformación de un frente político más grande que pudiera incluir a Omar De Marchi, que también pretende dar pelea por la gobernación.

Como fuere, los peronistas sanrafaelinos parecen dispuestos a retrucar cada movimiento de campaña que detecten en su terreno, sabiendo que el oficialismo de Cambia Mendoza tiene grandes aspiraciones de quedarse con ese bastión peronista en las próximas elecciones a intendente y que justamente por eso redoblará esfuerzos por conquistar al electorado sanrafaelino.

Por tanto, en ese territorio la campaña promete intensificarse ya que Emir Félix decidió adelantar las elecciones municipales, como lo hicieron los 6 intendentes del PJ, y a la par todo hace suponer que pretende ungir a su hermano Omar Félix como su candidato a sucederlo en la intendencia.

"Vengo como senador y candidato"

"Vengo como senador y candidato, las dos cosas, como dirigente, sea el rótulo que sea. Siempre tenemos una propensión especial por San Rafael, que tiene su propia agenda, local regional y concentrada en el hacer del lugar", comenzó admitiendo Alfredo Cornejo, ante las consultas de los periodistas presentes.

El ex gobernador que pretende volver a ocupar el sillón de San Martín, aprovechó la presencia de la prensa para recordar que "nunca desde el 83 a la fecha se han hecho tantos kilómetros de rutas provinciales y nacionales en el Sur de la provincia como en los 4 años en que fui gobernador", repasó y en clave electoral se sinceró: "creo que no voy a recibir el apoyo por lo que he hecho, sino que estoy pidiendo el apoyo por lo que vamos a hacer".

A la par se encargó de resaltar cómo la macroeconomía nacional influye en la vida de los sanrafaelinos: "San Rafael depende muchísimo de la macroeconomía, porque como Mendoza no tiene commodities como los de la pampa húmeda, como la soja, ni petróleo ni gas como Neuquén. La agricultura tiene bajos salarios muy bajos y es la que más influye esta zona y deteriora socialmente la zona", puntualizó.

También admitió la intención del radicalismo de imponerse en las elecciones en esa comuna "que hace 20 años gobierna la misma familia"