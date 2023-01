Emir Félix acercó posiciones con Raúl Levrino en la entrega de equipamiento para la Policía

En agosto pasado, el jefe comunal y varios legisladores provinciales habían visitado el distrito de Real del Padre tras una serie de episodios de vandalismo y casos de inseguridad en Mendoza. Fue en ese momento, que cuestionó el rol de Levrino por su escasa presencia en el Sur provincial. Incluso, detalló que un destacamento policial funcionaba en un container sin las condiciones óptimas.

Raul Levrino-Emir Felix en San Rafael.jpg El acto de entrega de equipamiento para la Policía, donde estuvieron el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el intendente Emir Félix.

Emir Félix y las cámaras de seguridad

En ese contexto, Félix detalló que las 28 cámaras de seguridad que adquirió el Municipio el año pasado serán colocadas por el Gobierno provincial en puntos estratégicos definidos en reuniones con autoridades policiales locales. También anunció que con el actual presupuesto se comprarán otros 28 equipos para seguir reforzando el sistema de videovigilancia en nuestro departamento.

"Siempre voy a acompañar a la Policía por la tarea tan difícil que les toca enfrentar a sus efectivos. Constantemente se necesita equipamiento, por lo que hoy me toca reconocer estas adquisiciones. También me van a escuchar reclamar, porque mi objetivo es que los vecinos que muchas veces me reclaman, vivan más tranquilos, más seguros, pero siempre lo haré de manera constructiva y dispuesto a dialogar”, aseguró Félix tratando de bajar un poco el tono de sus cuestionamientos pasados.

Por último afirmó que "vamos a seguir trabajando en la construcción de la seguridad, con acciones que contribuyan a ese derecho ciudadano. Seguiremos invirtiendo en cámaras, en más luminarias y en lo que sea necesario para que los sanrafaelinos vivan mejor”.

