Desde febrero, Mendoza comenzó a conocer a sus precandidatos a la gobernación y poco tiempo después, cada uno exhibió en qué coaliciones políticas iba a participar. Salvo algunas sorpresas, para mediados de abril quedaron confirmados los diez que se asomarían a las Elecciones Primarias del mes de junio. Allí, los frentes que superaron el umbral del 3% de los sufragios quedaron listos para la contienda definitiva: la misma que ya está en marcha en casi 700 escuelas de todo el territorio local.

No han sido tantos los espacios donde los aspirantes han exhibido sus ideas para manejar la provincia hasta el 2028. Al haber existido un sólo debate institucional -más expresiones minoritarias a las que no fueron todos, como el careo en el Colegio Universitario Central-, las plataformas de campaña quedaron reducidas a links en internet al que muchas personas no han entrado jamás o a las que ni siquiera conocen.

debate gobernadores y vicegobernadores.jpg Los referentes de cada espacio, en el debate de gobernadores y vicegobernadores. Axel Lloret

Pero esos preceptos están. Al menos todas las fuerzas han tomado la decisión de dejarlas plasmadas por escrito, además de haberlas esbozado en algunas encuentros con la prensa y en las charlas y disertaciones que han ido dejando a lo largo de sus recorridos por Mendoza.

Buscando votos, en gran medida, pero también intentando marcar identidades políticas de acuerdo a los temas a los que más se han abocado. Los tópicos que se repiten son: vivienda y la necesidad del techo propio; mayor generación de empleo con fomento estatal; salud; modificación y auditorías a la OSEP; medio ambiente y fortalecimiento de la seguridad, entre otros. Aquí, lo que dicen que harán y quién es quién.

Quién es y qué propone Alfredo Cornejo

Es conocida la historia del radical, o al menos buena parte de ella: nacido en Eugenio Bustos; graduado en Ciencias Políticas en la UNCuyo; participante activo en la agrupación Franja Morada; cautivado por las ideas de la Unión Cívica Radical en tiempos en que Alfonsín traía la restauración democrática; secretario de Gobierno de César Biffi en Godoy Cruz; ministro de Justicia y Seguridad en la gestión de Julio Cobos; candidato a diputado nacional en 2005; intendente godoycruceño por ocho años; y, finalmente, el armado de uno del dispositivo político Cambia Mendoza. Desde esa plataforma, Cornejo llegó a ser gobernador entre 2015 y 2019.

Cornejo.jpg Cornejo buscará volver a ser gobernador, como en 2015.

Como el resto de los candidatos, viene exponiendo sus proyectos desde hace meses, tanto en medios como en su dossier de propuestas. Mantiene ejes estratégicos como empleo, seguridad, educación, Justicia y salud. En cuanto a esta última, uno de sus proyectos es implementar una historia clínica digital: registros que agilicen la espera y contengan datos de todos los pacientes; también prometió aumentos específicos a terapistas, clínicos y pediatras; creación de espacios para participación de juventudes que involucre salud mental; una nueva ley de residentes médicos que fomente la formación y ampliar hospitales como el Humberto Notti.

La propuesta de Cornejo para la educación es que el salario docente sea siempre igual o superior a la media nacional; que todas las mujeres tengan, sí o sí, garantizado, banco para sus hijos en edad escolar durante el momento del día en que estén trabajando; incorporar Desarrollo Social a la DGE -como parte de su modificación a la Ley de Ministerios-; la reforma del ítem aula, y conectar a todas las escuelas de Mendoza a internet, además de continuar el plan provincial de alfabetización.

En materia de Justicia, el radical ha propuesto modificar las leyes para lograr prisión preventiva en delitos como robos y hurtos; instaurar una alerta temprana para detectar lavado de activos; que todos los empleados y proveedores del Estado sean incorporados a la base de datos del Banco de Huellas genéticas; que existan sistemas de alerta comunitaria en todos los municipios y, como expresó en el debate de candidatos, que se "tokenizen" los bienes nuevos como celulares, para que, si son robados, funcionarios judiciales tengan facilitada la tarea de rastrear dichos ítems. Además, implementar inteligencia artificial a la videovigilancia, como los actuales que leen patentes de vehículos, entre otros.

Cornejo y Casado.jpg Cornejo y Hebe Casado, de recorrido por Mendoza.

En cuanto a Servicios Públicos, prometió llevar el sistema Mendotran a toda la provincia -actualmente funciona en Gran Mendoza-; construir ocho mil viviendas sociales para sectores medios y también lograr que el 80% de los hogares mendocinos tenga acceso a cloacas. Asimismo, propuso instaurar medidores de agua en todos lo hogares. En energía, apuntó a los proyectos hidroeléctricos y a crear más granjas solares. Su plataforma también habla de explotación petrolera, poniendo como uno de los ejes al Área 43, en Malargüe.

Quién es y qué propone Omar De Marchi

Omar De Marchi comenzó a incursionar en política durante la década del 90'. Ha sido concejal, intendente de Luján de Cuyo en dos oportunidades, diputado nacional - es el vicepresidente de la cámara- y tres veces candidato a gobernador de la provincia. En los últimos diez años se acercó al PRO, tejiendo lazos con las figuras más importantes de ese espacio, como Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Socio de los más importantes de Cambia Mendoza desde sus inicios, desde hace tiempo empezó a mostrar sus diferencias con Cornejo y Suarez, y terminó de hacerlas visibles en los primeros meses de 2023, cuando creó La Unión Mendocina junto a otros ex oficialistas distanciados del Gobierno.

de marchi.jpg De Marchi buscará ser gobernador, esta vez por fuera del oficialismo.

Ha marcado sus propuestas en áreas de salud, educación, servicios públicos y seguridad, entre otras. Sobre este último punto ha prometido modificar la cúpula del ministerio y que a cargo esté un policía -no un civil, como ocurre actualmente-; también triplicar la cantidad de cámaras con un plan integral de videovigiliancia; mejorar los salarios de agentes retirados y en actividad; instalar lectores de patentes vehiculares; crear un comando unificado de emergencias que integre al 911; crear "paradas seguras" de colectivo con cámaras y botón de pánico; seguimiento digital de ilícitos y llevar "más policías a la calle".

En materia de vivienda, dijo que hará un censo digital para conocer mejor el déficit habitacional; prometió un fondo de 200 millones de dólares (más banca privada) para otorgar crédito hipotecario y también una línea especial de crédito a tasa 0 para poder pagar alquileres. También urbanización en barrios populares y leasing de alquiler para jóvenes, junto a programas para ampliación de viviendas.

En educación propuso reformular el ítem aula; invertir 8 mil millones de pesos (durante una primera etapa) en mejorar las escuelas públicas de Mendoza; crear laboratorios de educación; 50 escuelas virtuales. "Adaptar" las escuelas a innovación tecnológica y procesos de enseñanza; establecer un sistema de tutores y escuelas técnicas en los departamentos de acuerdo a la actividad económica de las comunas. También tiene propuestas en equidad de género, adultos mayores y de apoyo para actividades culturales y deportivas.

Omar De Marchi en el debate gobernadores.jpg Omar De Marchi en el debate de candidatos a gobernador. Prensa Poder Judicial

Para la salud, aseguró que trabajaría en mejorar centros sanitarios de cada departamento; profundizar la historia clínica electrónica; reconvertir OSEP; mejora salarial para profesionales; creación de un hospital virtual de atención primaria; exención de Ingresos Brutos a médicos; eficientizar la gestión de datos en la administración hospitalaria (con información como la ocupación de camas) y que los extranjeros abonen un copago en los hospitales mendocinos, salvo que haya riesgo de vida.

Quién es y qué propone Omar Parisi

Omar Parisi fue concejal, intendente de Luján de Cuyo, diputado provincial y titular del Instituto Provincial de la Vivienda. Enólogo de profesión, se desempeña además en el sector privado y fue elegido cuando el peronismo buscaba su candidato a gobernador. "Si me preguntabas algunos meses atrás, yo no me lo hubiese esperado", declaró sobre la sorpresa que le generó su designación. En junio, derrotó a las otras tres expresiones del justicialismo y ha buscado agrupar en su figura a las distintas facciones que tiene el PJ.

Parisi.jpg Omar Parisi, candidato a Gobernador por el Frente Elegí.

Educación, vivienda, seguridad, Justicia y finanzas son los primeros cinco tópicos en la plataforma que comparte con el senador Lucas Ilardo. En el primero de ellos, afirma -y ha sido su principal propuesta de campaña- que construirá 16 mil casas en concepto de vivienda social; además de declarar la emergencia habitacional, crear un banco de tierras y proyectos y urbanizar 317 barrios populares de la provincia. Además, la fómula peronista prometió que crearán un Procrear Rural y un programa de Alquiler Joven y también para adultos mayores.

Parisi aseguró que creará un programa de protección psicofísica y legal para las fuerzas de seguridad, además de una inversión en recursos y equipos de comunicación para los efectivos. Además ha dicho que modificará el 911, incorporando herramientas como botones antipánico, y en el debate de candidatos habló de un "ítem riesgo" para que cobren los policías, como se tiene en las fuerzas federales. En las cárceles, aseguró que los presos deben fabricar su propio alimento para terminar con licitaciones de viandas.

Omar Parisi debate gobernadores .jpg "Llega Parisi, llega tu casa", ha sido una de sus frases de campaña. Prensa Poder Judicial

Ha dicho que restituirá el fondo anticíclico provincial; que creará un salario mínimo estipulado para trabajadores municipales, y que asignará el 50% del superávit acumulado entre 2021 y 2021 para, entre otras cosas, hacer "correcciones" sen los niveles de salarios públicos solicitados por los gremios". En salud, propuso que OSEP brinde medicamentos gratuitos a adultos mayores (como lo hace el PAMI), que cada región tenga prestadores propios garantizados y que los tiempos de pago a profesionales prestadores no supere nunca los 30 días. También ha hecho otras propuestas como construir el paso Las Leñas, que comunicaría Mendoza con la región de O'Higgins, en Chile.

omar parisi.jpg Foto: Pablo Pérez Delgado/ Radio Nihuil

El lujanino les ha apuntado a los más jóvenes en algunas de sus propuestas. Prometió un sistema de contrataciones laborales que tengan como mínimo un año de duración e incorporaciones definitivas a firmas privadas para quienes se están insertando al mercado y afirmó que se darían a través de beneficios fiscales desde el Estado. Afirmó además que se garantizaría que el sector privado priorice contratar a beneficiarios del Potenciar Trabajo, también a través de financiamiento estatal. Asimismo, ha hablado del "empleo verde": fomentar desarrollo laboral relacionada al cuidado del ambiente y el consumo responsable de energía y recursos.

Quién es y qué propone Mario Vadillo

Mario Vadillo es abogado y especialista en temas de consumo y protección a los consumidores. Fue diputado provincial ente 2018 y 2022 y es el candidato a gobernador por el Partido Verde. Según afirma, es defensor del agua, y ha definido a algunos de sus rivales políticos como "parte de lo mismo", además de haber acusado de corruptos a funcionarios de la actual gestión. Su espacio fue la tercera fuerza más votada en las últimas legislativas y la cuarta en las PASO 2023. También tiene una faceta histriónica que varias veces ha mostrado: es actor y hasta fue parte de la Liga Mendocina de Improvisación, un certamen de teatro que que lleva más de una década en las tablas.

Mario Vadillo.jpg Abogado y activista ambiental, Mario Vadillo se presentó a principios de año a la contienda política.

En educación, el candidato ha propuesto la eliminación del ítem aula; que se implemente y supervise el programa Merienda Saludable -ya existente- en cuanto a la nutrición de los alumnos, que se incorpore más tecnología en el proceso educativo y que haya capacitación continua en herramientas digitales para docentes. También prometió jornada extendida, con actividades como el arte, ciencia y deporte, en todas las escuelas de la provincia. También apuntó a que se amplíe la cobertura de OSEP "con mejores servicios", un aspecto que toca de lleno no sólo a los educadores sino a las decenas de miles de empleados públicos.

En seguridad, dijo que pretende mejorar salarios de los agentes; focalizar en programas educativos para sectores vulnerables (lo cual repercutiría, teóricamente, en una baja del delito); proporcionar "tecnología de última generación y vehículos en buen estado" a la policía; además de capacitarlos en aspectos como combate urbano y tiro. Prometió también crear unidades especiales antinarcomenudeo y capacitación obligatoria en determinadas especialidades para los agentes. En cuanto a Justicia, en el debate Vadillo habló de elección directa para los miembros de la Suprema Corte, que actualmente dependen de decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Al ser un partido político focalizado en el aspecto ambiental, las propuestas en materia de cuidado del agua no podían faltarle al candidato y tampoco a Emanuel Fugazzotto, su aspirante a vice. En ese aspecto propone, entre otras cosas, que IMPSA ayude a producir y desarrollar tecnología, productos y servicios para la eficiencia hídrica. "Fomentaremos la participación activa de los ciudadanos en decisiones relacionadas con el agua", aseguró. También prometió el impulso a una ley de caudales mínimos de agua para humedales y prometió promover la educación ambiental.

mario vadillo.jpg Vadillo lidera al Partido Verde.

Por último Vadillo ha hablado de sus soluciones habitacionales modulares como la única manera de afrontar el déficit que Mendoza tiene en este rubro, con decenas de miles de familias que no pueden acceder a su casa propia. A esto, ha dicho que le incluiría un sistma de leasing inmobiliario y la creación de la Agencia Provincial Inmobiliaria; además de urbanización de terrenos baldíos.

Quién es y qué propone Lautaro Jimenez

Lautaro Jimenez fue senador provincial por el Frente de Izquierda hasta mayo de 2022. Tiene 37 años, es oriundo de Las Heras, y es docente, como él mismo ha contado en campaña y a lo largo de su carrera como dirigente de izquierda. Trabaja como maestro de primaria en una escuela de Godoy Cruz. Su recorrido político viene de familia: de hecho contó en una entrevista reciente que su padre era militante del Partido Socialista de Chile en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, de la que se cumplieron 50 años pocos días atrás.

Lautaro Jimenez Noelia Barbeito.jpg Jimenez junto a su candidata a vice, Noelia Barbeito.

En cuanto a política habitacional, Jimenez propone imponer impuestos progresivos a las viviendas ociosas "que estén en manos de especuladores", además de trabajar para prohibir desalojos. Habló de un plan de construcción de casas, hospitales y tendido de infraestructura básica para transporte. Crearía la Comisión Provincial de Emergencia Habitacional, con participación de delegados de las empresas. Además, tendría un banco provincial de tierras para destinar a vivienda social.

Educación es uno de los rubros en donde más expertise tiene el candidato. Propuso destinar el 35% del presupuesto provincial para esa área y que los funcionarios políticos cobren como una maestra de grado con 26 años de antigüedad y 30% de zona. El sueldo inicial de un cargo quedaría, afirmó, igualado a la canasta básica familiar (actualmente 266 mil pesos); además habría cláusula gatillo mensual y otorgamiento de lo que consideran aumentos adeudados del año 2020. A eso sumaría un plan de emergencia edilicia para escuelas.

Para víctimas de violencia de género, Jimenez promete creación de más refugios y también subsidio más licencias laborales y traslados para aquellas mujeres que lo requieran y también sus familiares a cargo. Además, afirmó que habrá jardines infantiles en lugares de trabajo y estudio para mujeres empleadas. Aseguró también que habría garantía de implementación para la Educación Sexual Integral en las escuelas, poniendo fin a arbitrariedades que, según opina, existen en ese sentido en la escolaridad de Mendoza.

Lautaro Jiménez debate de gobernadores .jpg Lautaro Jiménez en el debate de gobernadores. Prensa Poder Judicial

Por último, el cuanto a la salud, el candidato apuntó a que que habrá un aumento de emergencia del presupuesto destinado a ese sistema; también otro incremento de emergencia "para compensar lo perdido en 2020 y con la inflación" para médicos y reducción de la jornada laboral sin perder salario. También declararía la emergencia en materia de discapacidad, con cobertura total de tratamientos y prestaciones para familias que lo necesiten.

