Cornejo y De Marchi: las últimas horas de la gran marcha hacia el Sillón de Don José

En términos boxísticos, Cornejo es el que defiende el título de los pesos pesados de esta provincia, de la que ya fue mandatario entre 2015 y 2019. De Marchi es el retador, el challenger, el creador de un nuevo partido, el que asegura que trae lo novedoso para darle otro vuelo a Mendoza.

Los dos son gente ambiciosa, hombres que se prenden a los desafíos y que viven pensando en nuevas estrategias para crecer, es decir, para tener más poder. Cornejo lo hace con impavidez; De Marchi, apela al contentamiento. Perogrullo insiste en afirmar que el poder es la esencia de la política.

Aquellos socios

Durante siete años nuestros dos personajes fueron socios políticos en Cambia Mendoza. Cornejo, lo hizo como referente de la UCR. Y De Marchi como presidente del PRO mendocino, ámbito en el que primero adhirió al sector de Patricia Bullrich y luego al de Horario Rodríguez Larreta. Terminó con el partido intervenido por no querer aceptar las reglas del PRO nacional que marcaban que si quería ir por la gobernación en nombre del PRO debía pasar por las internas de Cambia Mendoza.

El lujanino los mandó a pasear y le dio vida a un Frankenstein mendocino, algo que venía preparando desde hace rato. A ese nuevo espacio convocó a todos los que estaban enojados con Cornejo, con Rodolfo Suarez y con Cambia Mendoza.

Entre ellos relumbra el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, que se definía como "un radical de toda la vida", pero que se cabreó porque Cornejo no lo puso como candidato a la vicegobernación y porque el partido de Alem lo sacó vendiendo almanaques cuando quiso imponer a su novia (hoy esposa), Janina Ortiz, como candidata de Cambia Mendoza a la intendencia lasherina. En el fondo, es sabido, todas las historias son de amor.

Entonces, Cornejo y De Marchi, que durante años escondieron con cierta urbanidad lo malquistados que siempre estuvieron, desataron sus furias. El lujanino dijo cosas terribles de Cornejo y este le pagó con el peor desprecio: insistió en ignorarlo.

Cambios y furias

En 2019 De Marchi fue a internas en la provincia contra Rodolfo Suarez para definir el candidato a gobernador y perdió 75% a 25%. Hace unas semanas Cornejo recordó que "Omar atribuyó por entonces que le ganamos por el aparato y que si hubiese boleta única él triunfaba. Ahora la hay y sin embargo no quiso competir".

A diferencia de lo que pasa en el orden nacional donde el PRO es más competitivo que la UCR, en Mendoza los que copan la parada son los radicales. Aquí, el PRO es comparsa.

El 4 de abril de este año De Marchi concretó su proyecto de hacer rancho aparte con un partido supuestamente transversal, donde se agruparon gansos, peronistas no K, territorialistas y radicales desencantados para ayudarle a vencer a Cornejo.

Por estas horas, el ex gobernador, al que los demarchistas mencionan con palabras cada vez más duras, quiere dejar atrás esa creencia que indica que a los mendocinos no les convence la idea de volver a tener a alguien que ya fue gobernador. Quedan pocas horas para saberlo.

Convencido de que Milei será el próximo presidente de la Nación, De Marchi sostiene que a "Patricia Bullrich le está yendo mal porque los votantes no saben realmente hacia dónde va y qué representa Juntos por el Cambio" y asegura que Cambia Mendoza ya no es una coalición ("todos los que la creamos nos fuimos") sino un sector del radicalismo porque, aclara, "son muchos los radicales que ya no siguen a Cornejo" y pone como ejemplo la sorpresa interna que significó Luis Petri.

Mucho más podría decirse, pero las cartas ya están echadas. La ciudadanía de esta provincia tiene bien claro a quién va a votar el domingo. Ya no hay indecisos.

Así como "no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague", la marcha sobre el Sillón de San Martín, edición 2023, está llegando a su fin. Ese símbolo del poder mendocino, donde Don José predijo parte de la marca indeleble que acompañaría nuestro devenir, recibirá en la inminente noche dominguera un nuevo nombre y apellido para que sigamos haciendo historia.

