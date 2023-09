Aliados de De Marchi quieren modificar la ley del debate y también las PASO

Al mismo tiempo, llevó otra propuesta para ser tratada en el recinto: que en lugar de tener que superar el 3% en las primarias, sea necesario pasar del 5%. Todo debutaría recién en los próximos años.

Desde que surgió en la Casa de las Leyes, la reglamentación que articula el careo oficial de candidatos está marcada por sospechas y críticas. Lo principal es que, según varios dirigentes políticos, fue ni más ni menos que un acuerdo político entre La Cámpora y el cornejismo, para que los aspirantes no se enfrentaran en ningún otro lado y para, supuestamente, levantarle el perfil al PJ (esto, dicho a UNO incluso por algunos miembros de la UCR). En las últimas horas, incluso, Cornejo fue consultado por esto y lo desmintió. Entre sus argumentos incluyó que, para él, al PJ no le serviría "no debatir", porque hoy asoma tercero en las urnas.