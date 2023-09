Omar De Marchi blanqueó la relación que mantiene con el libertario Javier Milei

Twit de Hugo Larricchia.JPG

"Nosotros tenemos una relación de respeto. Al ser yo autoridad de cámara (es vicepresidente primero de Diputados de la Nación) se ha sostenido mucho en mí cuando ha tenido que hacer cuestiones internas en la cámara, porque evidentemente no tiene muchos amigos allá adentro", comenzó detallando Omar De Marchi en Primeras Voces de radio Nihuil.

De Marchi eludió detallar el contenido de la última gran charla que mantuvo con Milei, sólo dijo que hablaron de la situación del país, de Mendoza y recordó -por si hubiera algún votante distraído- que el libertario es "objetivamente la persona que está más cerca de ser el próximo presidente de la Argentina a juzgar por los resultados".

Ante la consulta de si está más cerca de Milei que de Patricia Bullrich, la presidenciable de Juntos por el Cambio y referente del PRO, partido en el que De Marchi militó en los últimos años y por el que consiguió la banca que hoy tiene en Diputados, el dirigente mendocino apeló al mismo slogan que viene usando: "yo estoy más cerca de Mendoza. Nosotros decimos que hace mucho tiempo los dirigentes mendocinos se debaten por ver quién les tira una migaja desde Buenos Aires y eso tiene que cambiar. Tal es así que el Gobierno se escuda diciendo que la provincia, esta bien o mal cuando la Nación esta mejor o peor. Nosotros decimos que no es novedad que la macroeconomía está destruída pero también es cierto que en ese contexto muchas provincias han tenido progresos que no ha tenido Mendoza".

Pese a la buena relación, votaron contrapuestos la reforma de Ganancias

"Yo lo he ayudado mucho. Ayer sin ir más lejos hemos hablado más de una hora", siguió el líder de La Unión Mendocina, en referencia a la sesión de Diputados en la que se votó la modificación del impuesto a las Ganancias.

En ese debate puntual, pese a esas charlas, De Marchi y Milei votaron en forma contrapuesta: el libertario aprobó los cambios que impulsó el ministro de Economía Sergio Massa, y De Marchi lo rechazó.

"En lo conceptual estamos todos de acuerdo, el tema es como se financia bajar un impuesto. Él (por Milei) se para en la ortodoxia extrema y dice que está de acuerdo con todo lo que sea bajar impuestos, yo en el fondo coincido con eso. Lo que sucede es que cuando el Gobierno no te dice como lo va a resolver, se supone que va a ser con más emisión y más emisión es más inflación, y la mayor inflación es el peor de los impuestos porque castiga a los sectores más vulnerables", remarcó para explicar su diferencia en el voto en el Congreso.