Alfredo Cornejo en 7D: "Hice un esfuerzo enorme para no responder a algunas críticas injustas"

Cornejo anticipó que no derogará el ítem aula porque "es una medida que subió el presentismo de estudiantes y docentes".

"No ha sido una buena campaña en general. Yo me pongo en lugar del ciudadano y creo que tiene muchísima paciencia. Noto que se apunta a la vulgaridad de tirar cosas vagas, con foco en consignas vacías y rimbombantes más que en traer propuestas", dijo.

Sin embargo, salió al cruce de las críticas que recibió el debate entre candidatos que se realizó el fin de semana pasado, y negó que haya existido un acuerdo con el peronismo para que ese evento se realizara bajo ciertas condiciones y formatos.

"Si ves la crónica periodística, verás que todos los legisladores votaron de manera unánime la Ley del Debate. Hubo acuerdo de todas las fuerzas", recalcó.

Cornejo en 7D 20 de septiembre.jpg

"No voy a sacar el ítem aula"

Hace días, uno de los competidores de Cornejo en su intento por llegar a la Casa de Gobierno, Omar Parisi (Frente Elegí), aseveró que lo primero que haría en caso de hacerse cargo del Ejecutivo sería derogar el ítem aula.

"Eso seguro que no lo haría -respondió Cornejo ante la misma consulta-. Fue una medida que ordenó al sistema y aumentó el presentismo de estudiantes y docentes. Lo que sí creo que hay que revisar, teniendo en cuenta la inflación galopante, es el deterioro de la escala salarial docente que se ha producido".

"Y si Parisi es electo gobernador -siguió-, él no podrá derogar el ítem aula porque será asunto de la Legislatura. Lo primero que haría en todo caso sería mandar una ley que reemplace a la vieja y llamar a una paritaria para armar una nueva estructura salarial".

Alfredo Cornejo 7D 20 de septiembre c.jpg

"Desarrollo Social se integraría a la DGE"

Lo que sí concretaría él en los primeros días de gobierno -según precisó el propio Cornejo- es un cambio en la Ley de Ministerios.

"Hay que seguir achicando la planta de funcionarios políticos y afirmar los aspectos técnicos de la gestión a través de autarquías", justificó.

En ese sentido, retomó la idea de subsumir al área de Desarrollo Social dentro de la Dirección General de Escuelas (DGE).

"Argentina no puede desarmar su sistema de contención social en los tiempos que vienen"

"Hoy la verdadera tarea social que tiene un gobierno provincial es la educación. Es lo más importante y es un factor que iguala oportunidades. Actualmente, el sistema educativo tiene mejores rendimientos que antes, pero está lejos del óptimo. Ahora bien: dentro de la organización del sistema educativo, mejoró mucho la calidad de la información con la que se cuenta, con herramientas como el GEM. Los problemas que surgen en el hogar a veces repercuten en la escuela y entonces se pueden detectar esos problemas y aplicar mejores políticas sociales", expresó el candidato.

Y respecto a los vientos de "recorte" que soplan últimamente en la discusión pública, opinó: "Argentina no puede desarmar su sistema de contención social en los tiempos que vienen".

Pero a su vez matizó subrayando lo que falta. "Hay que coordinar políticas que a veces se llevan a nivel local de forma desordenada; hay que integrar bases de datos con solvencia técnica para ver cómo se interviene socialmente sobre la población de niños y adolescentes que están bajo la línea de pobreza. El Estado puede hacer rendir mucho mejor esos recursos si logra llegar con una asistencia más directa y ordenada", destacó Cornejo.

"Utilizaré la prisión preventiva para quien robe elementos de trabajo"

A la hora de referirse a la seguridad, el invitado insistió en la necesidad de usar la prisión preventiva.

"Si soy gobernador, yo voy a promover la prisión preventiva para los robos de bicicletas, elementos de trabajo, autos, neumáticos, autopartes. Eso no sólo es ley, sino que tiene que ver con la gestión", anticipó.

"Hoy se aceleran los procesos porque los delincuentes esperan las sentencias en prisión"

Y ejemplificó: "Durante mi gobierno, metimos a 2.000 personas presas, y los delitos violentos bajaron significativamente. Entre otras cosas, lo logramos aplicando la prisión preventiva. Si vos cometías un delito con arma y la investigación encontraba pruebas en tu contra, esperabas el juicio en prisión".

"La puerta giratoria de antes era que vos esperabas ese juicio en libertad -continuó Cornejo-. Entonces los delincuentes estiraban la sentencia lo máximo que podían. Hoy, como están en prisión, los abogados defensores intentan acelerar los procesos. Por eso hay tantos casos que terminan en juicios abreviados".

Cuánta gente se necesita para administrar el Estado según Cornejo

El equipo periodístico de Séptimo Día -que esta vez formó con Julián Imazio, Pablo Gerardi y Agustina Fiadino- le preguntó al exmandatario provincial con cuántos empleados podía gestionarse el Estado mendocino.

El radical no se amilanó ante el tema. "Si hay liderazgo político, dedicación plena y capacidad, el Estado mendocino se puede gestionar con 250 personas", arriesgó, a la vez que resaltaba la importancia del presupuesto a la hora de definir una administración.

Y comparó: "Hoy el municipio de Las Heras tiene más de 200 funcionarios políticos, mientras que Godoy Cruz tiene apenas 45 o 50. Ambos departamentos cuentan prácticamente con la misma cantidad de habitantes".

Alfredo Cornejo en 7D GG.jpg

"Categóricamente hay que renovar"

Cornejo fue vehemente a la hora de apoyar una renovación en las filas de Cambia Mendoza.

"Categóricamente hay que renovar. Lo estamos haciendo al llevar gente joven en nuestras candidaturas, con experiencia de servicios públicos, pero también con personas que vienen del sector privado".

Como ejemplo puso a Marcos Calvente (candidato a la intendencia de Guaymallén), Francisco Lo Presti (Las Heras), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Natalio Mema (Luján de Cuyo).

En cuanto a Tadeo García Zalazar, anticipó que lo cuenta dentro de su equipo en caso de ser ungido por las urnas.

"A él se le ofreció ser candidato a legislador provincial y a diputado nacional pero no tuvo ganas. Yo lo quiero en mi equipo, y si no lo he convocado es porque no he ganado todavía. Además de su experiencia como intendente, él fue director de vivienda social del municipio en su momento y es docente en Políticas de Vivienda en varias carreras de la UNCuyo", argumentó.

Las críticas de otros candidatos y el gobierno de Suarez

Hacia el final de la charla, Cornejo retomó el análisis de la campaña y puntualmente se refirió al debate del domingo, en el que varios candidatos se centraron en denostarlo.

"Yo soy una persona pasional e hice un esfuerzo enorme por no responderles en la misma tónica a quienes hacían críticas injustas", admitió. "Que den cifras falsas, como las dieron, ya me enoja; así que los ataques que vienen desde ahí me enojan el doble".

"No se entiende la necedad del gobierno nacional respecto a Portezuelo del Viento"

En relación a algunas falencias de la gestión actual, Cornejo recordó que él no ha desempeñado puestos ejecutivos recientemente. "Pero sin duda a Suarez le tocó un gobierno nacional muy malo y eso no es un dato menor", enfatizó.

Es más: el aspirante a la gobernación no esquivó las conjeturas al remarcar que si hubiese habido otro panorama en Casa Rosada una obra como Portezuelo del Viento ya sería realidad.

"Si hubiera estado Menem como presidente, habríamos comenzado las obras. Si hubieran estado Alfonsín o Néstor Kirchner o Mauricio Macri, también. Un gobierno tan necio de negarse a una construcción que iba a pagar Mendoza, que iba a aportar energía al sistema nacional y que le regulaba el río a cuatro provincias, la verdad es que no se entiende. No se entiende por qué se inclinó ante la tozudez de La Pampa. Para colmo, lo que el laudo de Alberto Fernández reglamenta es que toda decisión sobre el impacto ambiental de los ríos nuestros -que sí, son interprovinciales- no se podrán aprobar si no es por unanimidad, algo muy grave".

La relación con el gobierno nacional que viene

Cornejo imaginó los próximos años de la Argentina. "Gane quien gane, deberá intentar un plan de estabilización", marcó. "Y quien posee el mejor equipo para eso es Patricia Bullrich", consideró sobre la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio.

No obstante, avizoró que, cualquiera sea el escenario, la gobernabilidad será un desafío.

"El que menos gobernabilidad tendría en caso de ganar es Javier Milei -analizó-. Por eso hay un grupo de gobernadores que afrontaríamos la responsabilidad de evitar que un presidente se vaya a los pocos meses, como ha ocurrido recientemente en Perú".