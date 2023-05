"Sería muy importante que debatiéramos públicamente cómo vamos a desarollar la Provincia, qué vamos a hacer con la crisis hídrica, cómo vamos a mejorar el empleo que hace 10 años que no crece", dijo Petri.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri y Cristina Pérez se comprometieron bajo el cielo de Uspallata

"Ya que tenemos una competencia en las PASO en este espacio, deberíamos hacer un debate público con Alfredo Cornejo", aseguró el precandidato a gobernador.

Luis Petri Alfredo Cornejo.jpg Luis Petri y Alfredo Cornejo en otros tiempos.

Los cinco puntos que Luis Petri quiere debatir con Alfredo Cornejo

El precandidato a gobernador por Cambia Mendoza planteó que sería "sano debatir qué es lo que queremos hacer por Mendoza" y enumeró cinco puntos centrales sobre los que considera que debería rondar la discusión: "Educación; Seguridad, que es la principal preocupación de los mendocinos después de la inflación; Salud y OSEP, cómo mejoramos los servicios y cómo bajamos los costos; Desarrollo productivo y Reforma del Estado".

En particular, sobre el ítem aula que se impuso durante el gobierno de Cornejo y que hoy se ha vuelto tema de campaña electoral, el exdiputado nacional señaló: "No puede ser el eje de la política educativa, hay que luchar contra la deserción escolar y por fortalecer la lectoescritura. El eje no puede ser un sistema de control de ausentismo".

►TE PUEDE INTERESAR: La DGE respondió con cifras a los críticos del ítem aula: asegura que ahorró $5 mil millones en 4 años

"Y si queremos mejorar la calidad educativa necesitamos un aliado insustituible que es el docente: por eso decimos que hay que revisarlo para que no sea un castigo. Hay docentes que van enfermos y se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a sus alumnos", dijo Petri siguiendo las palabras que su precandidata a vice, Patricia Giménez, había dicho en Séptimo Día por el Canal 7..

Otro de los puntos que amplió fue el relativo a la reforma del Estado. Petri cee que "hoy estamos viviendo con un Estado analógico, del siglo 20 y necesitamos pasar al siglo 21: que el Estado entre en el teléfono como pasa con el banco".

La campaña electoral en Mendoza a menos de un mes de las PASO del 11 de junio

Luis Petri resaltó dos puntos clave de su campaña electoral. El primero que está "recorriendo los 18 departamentos" haciendo hincapié en que lo viene haciendo desde el año pasado.

Y segundo, en que tiene "propuestas concretas". "Es importante dar a conocer qué queremos hacer por Mendoza. No se pueden votar slogan vacíos que no te dicen qué y cómo lo van a hcaer. Vemos que anuncian construcciones de casas pero no dicen cómo", advirtió Petri.

"Tenemos que decirles a los mendocinos cómo vamos a sacar a Mendoza de esta pausa, cómo le vamos a aliviar la carga impositiva, cómo vamos a bajar el impuesto Inmobiliario", enumeró y dio ejemplos: "La política nos cuesta $8.000 millones entre la Legislatura y los Concejos Deliberantes y es el equivalente a lo que la Provincia recauda por el Inmobiliario; entonces, si bajamos el costo de la política, podemos bajar el impuesto".

"Debemos dejar de ir por la reforma constitucional total", planteó también y en contraposición propuso "empezar a ir por reformas parciales, entendibles, de un solo artículo, por ejemplo estableciendo la autonomía municipal o eliminando la bicameralidad".