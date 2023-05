La DGE respondió con cifras a los críticos del ítem aula: asegura que ahorró $5 mil millones en 4 años

Concretamente, desde la cartera educativa afirmaron que la sola irrupción del ítem logró bajar del 20% al 5% el ausentismo docente. Son números oficiales, basados tanto en el contexto local como en una serie de estudios que encargó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2013 y que revelaban esos mismos detalles. A eso agregaron que que ese 5% es lo habitual en cualquier actividad y que en el sector de la educación privada es el margen en el que se movían las inasistencias, incluso antes de que cambiara el mecanismo. Con lo cual, apuntaron que el grueso de la problemática se daba en la educación pública.

Jaime Correas.jpg Jaime Correas, ex tItular de la DGE, respondió sobre los objetivos a los que fueron fondos ahorrados por la baja del ausentismo.

"Se ahorraron 5.460 millones de pesos, sólo desde el arranque del ítem hasta finales de la gestión, en 2019. De haberse invertido en pagar suplentes por las licencias que se tomaron, hubiera sido dinero malgastado. De esta manera, ese ahorro se reintrodujo en educación. Se reinvirtió. Incluso, en elementos que fueron, de otras maneras, justamente al bolsillo del docente: entre otros, el pago de los históricos juicios de zona; los fondos para la nueva zona; la gran inversión en infraestructura; las becas de capacitación docente, en las que por primera vez se pagó al docente por capacitarse, algo que en nuestro institutos superiores se les dio de modo gratuito", aportó a UNO Jaime Correas, quien fuera director de Escuelas cuando el sistema se implementó.

En ese mismo sentido, las cifras que rondan en la DGE explican que el ahorro fue de 1.000 millones de pesos tan sólo en el primer año, un 2016 en el que, para tener una noción comparativa, se hacían escuelas con presupuestos de poco más de 30 millones de pesos. Agregaron, además, que de todas las inasistencias que se daban, sólo el 6% eran injustificadas. Con lo cual, el estatuto docente permitía, por reglamento, el resto de esas faltas. "Significa que el conocedor de esos vericuetos podía ausentarse casi 50 días al año. No hay otra actividad laboral donde eso suceda", aportaron.

► TE PUEDE INTERESAR: El ítem aula se consolidó como uno de los temas de la campaña y también sumó a Petri y Carmona

La polémica de los últimos días por el ítem aula

A finales de la semana pasada, el gobernador Rodolfo Suarez también había salido a responder. Dijo que en el oficialismo estaban dispuestos al diálogo sobre ese instrumento, pero que por ahora solo han escuchado frases vacías sobre él. Similar a lo que ahora aducen desde la DGE, donde, por ejemplo, estimaron que los dichos del sector de Omar Parisi denotan que desconocen cómo se confecciona. "Lo que dice Parisi de mandarlo al básico, sólo lo puede decir alguien que no conoce como funciona: el ítem, justamente, se calcula luego de sumar básico y otros elementos. De ese total se calcula el 10%", lanzaron desde adentro.

Omar Parisi Guillermo Carmona.jpg Parisi y Carmona. Ambos precandidatos peronistas se sumaron a las críticas contra el instrumento. Foto: Martín Pravata

Es que los dardos habían comenzado en el propio oficialismo: la compañera de fórmula de Luis Petri, Patricia Giménez, hoy miembro de Cambia Mendoza, sorprendió el miércoles diciendo que, de gobernar la provincia, ella también echaría mano al famoso ítem. A ella se habían sumado antes las voces críticas de precandidatos como Guillermo Carmona y la mencionada de Omar Parisi.

"Estamos abiertos a dar el debate, pero no con frases dichas por decir y nada más. Escucho frases vacías sobre una política pública exitosa", fue la respuesta del sancarlino cuando le preguntaron por esto. "Tampoco dicen qué van a revisar", disparó Suarez; a pesar de que Guillermo Carmona, por ejemplo, había puntualizado que transformaría el ítem en un elemento más, invariable y más allá de las inasistencias, de todo salario docente.

"Es falso lo que ha dicho el gobernador Suarez sobre nuestra posición respecto al ítem aula", publicó Carmona en sus redes sociales, aunque el mandatario en realidad había dado una respuesta en general, y no específica. "Vamos a dejarlo sin efecto, incorporándolo al salario docente. No es una 'política exitosa', como dice el gobernador. El éxito no se puede construir sobre la salud de los trabajadores de la educación. La supuesta mejora del nivel de ausentismo es un disfraz estadístico para justificar esta medida de disciplinamiento", cerró.

► TE PUEDE INTERESAR: La radical Patricia Giménez también prometió que cambiará el ítem aula si llega al Gobierno