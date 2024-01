El titular de ATE le reclamó a Cornejo que se resista a "las coacciones y carpetazos" de Milei

concentración gremial legislatura.jpg Así estaba la Peatonal Sarmiento pasado el mediodía.

"Queremos comer todos los días"

Macho hablaba de un tema que está en el centro de la agenda: se sabe que el Ejecutivo nacional juega al tira y afloje con las administraciones provinciales, ofreciendo dar marcha atrás con las retenciones al vino o la eliminación del coparticipado Impuesto a las Ganancias a cambio de que los gobernadores ordenen a sus legisladores dar cauce a la Ley Ómnibus.

"(Cornejo) no tiene que permitir que eso pase -insistió Macho. No puede ser que amenacen con aplicar retenciones o quitarle el dinero que le corresponde a la provincia si no se aprueban las leyes que ellos quieren".

Y agregó:"No necesitamos un gobernador que se arrodille frente al presidente. Lo que queremos es comer todos los días, no que el gobernador ordene a sus legisladores de acuerdo a lo que piden desde la Nación".

"Este proyecto de ley conlleva un retroceso histórico en los derechos de la ciudadanía, con impuestos sobre el salario y sobre los bienes regionales", remató.

Balance del paro

Macho dio una visión optimista sobre la adhesión que tuvo el paro, que comenzó a las 12 pero no alteró de forma significativa las calles de Mendoza.

"La medida se ha sentido en todos los sectores del Estado mendocino, tanto en Salud como en Desarrollo Social y la administración pública. Los organismos nacionales han estado con 100% de paro en la provincia. Directamente no se atendió al público. Y hubo demoras en ANSES, el Senasa (...) y muchos vuelos afectados, aunque se respetaron los servicios mínimos que exige la ley".

Asimismo, destacó que su gremio pide un aumento salarial -"hemos perdido el 120% del salario"- y "la reincorporación de 7.000 compañeros que han sido despedidos a nivel nacional por el presidente Milei".

"Si no se da un viraje -advirtió Macho- vamos a seguir con acciones directas, y no se descarta que las huelgas se masifiquen y sean más fuertes si no se les presta el interés que se les tiene que prestar a los trabajadores y la ciudadanía".

