Dos demócratas y dos radicales votaron a favor para que la Ley Ómnibus avance al recinto

Posteo de Facundo Correa Llano por el dictamen de la Ley ómnibus 1.jpg

Por su lado, Mercedes Llano rescató el respaldo conseguido de sus socios dialoguistas y rescató el diálogo con el sector de Omar De Marchi, que en Diputados tiene a Álvaro Martínez como único representante de La Unión Mendocina.

"El diálogo es excelente. Nos han dado gran apoyo Álvaro Martínez y Omar De Marchi. Y Lisandro Nieri hizo una exposición de apoyo con algunas diferencias, muy consciente de la necesidad de estas medidas", remarcó la demócrata en declaraciones a medios locales.

mercedes llano.jpg La diputada nacional demócrata, Mercedes Llano celebró el dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus y se proyectó a convencer a los radicales que no lo votaron.

También dejó abierta la puerta para lograr el aval de una parte de la UCR que no votó ninguno de los proyectos de dictámen. "Al radicalismo que presentó disidencia espero poder convencerlos, apelo a la reconciliación de ese radicalismo" y proyectó: "Entiendo que la vamos a aprobar en sesiones".

"Hubo interlocuciones pobres con el gobierno, que pedía velocidad pero no había devoluciones. Afortunadamente mejoró algo esa interacción y se escuchó varias de las propuestas, otras no y en las que no se nos escuchó hemos marcado las diferencias en el dictamen", resaltó Lisandro Nieri en diálogo con El ventilador, de radio Nihuil.

Lisandro Nieri Pamela Caletti y José Luis Espert.jpg El diputado nacional del radicalismo, Lisandro Nieri, marcó las coincidencias que hubo para avalar el dictamen, y los reparos que le pusieron al texto original de la Ley Ómnibus.

El radical, definió al dictamen que votó una parte de la UCR, como "un sí a acompañar un gobierno que recién empieza y darle las herramientas que necesita, pero diciéndole te doy una limitación, no me parece darte mayores facultades y limitarlas a un año", dijo en referencia al recorte que se pactó de los superpoderes que pedía Javier Milei por 4 años, y que finalmente quedaron sólo a un año.

Otro de los peros que plantearon los radicales apuntó de lleno contra los cambios en la movilidad jubilatoria: "No podemos pedirle un esfuerzo mayor a los jubilados, a los que el gobierno anterior no solo no les dio el aumento del 20% que les prometió sino que además les quitó un 30% de sus salarios".

Además del respaldo de los radicales, los libertarios también consiguieron que los acompañaran diputados del PRO, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Está previsto que desde el jueves, la propuesta se debata en el recinto.

Cómo fue el poroteo en la votación del dictamen

La “ley ómnibus” recibió 55 firmas de las 115 que componen el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Del total de adhesiones, 34 fueron en disidencia parcial, es decir, con reparos hacia algunos puntos.

La Libertad Avanza aportó 21 firmas (18 propias más los aliados José Luis Espert y Paula Omodeo), a las que sumó 20 del PRO, ocho de la UCR, cuatro de Hacemos Coalición Federal y dos de Innovación Federal.

Los radicales se partieron exactamente a la mitad. Martín Tetaz, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Roberto Sánchez, Soledad Carrizo, Martín Arjol y Pamela Verasay acompañaron el dictamen.

Massot y los cordobeses Agost Carreño, Juan Brügge e Ignacio García Aresca (el representante más fiel del gobernador Martín Llaryora) fueron los firmantes por parte de Hacemos Coalición Federal.

El dictamen oficialista se completó con las adhesiones de los diputados de Innovación Federal Carlos Fernández, de Misiones, y Agustín Domingo, de Río Negro, quienes responden respectivamente a los gobernadores Hugo Passalacqua y Alberto Weretilneck.

Quiénes votaron en contra

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 45 firmas lideradas por el presidente del bloque Germán Martínez.

Le siguieron los dictámenes de Coalición Cívica (tres firmas, de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto), la socialista santafesina Mónica Fein y la bonaerense Margarita Stolbizer (dos firmas) y el Frente de Izquierda (una firma, de Christian “Chipi” Castillo).

Los ocho diputados radicales alineados a Facundo Manes, no firmaron ningún despacho.