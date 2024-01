El titular de la CGT en Mendoza pidió una reunión con Cornejo para "sacar adelante a la provincia"

Según reveló en diálogo con radio Nihuil, lo hizo a través del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, que forma parte del equipo de Cambia Mendoza que lidera la provincia.

"Le dije a Ulpiano que quería una reunión con Cornejo", contó y explicó los argumentos: "Hay un montón de organizaciones que no tienen quién los escuche. Los trabajadores tenemos la posibilidad de ser representados en sindicatos pero tenemos que pensar también en los que no y no tienen para comer".