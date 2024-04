El SUTE aceptó la oferta salarial del Gobierno en el plenario provincial que se hizo en Las Heras

En concreto se votó mayoritariamente por el incremento del 10% en abril, otro 10% en mayo y un último 10% en junio, calculado sobre el salario básico de enero de 2024.

Además, se incluyen sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo y $30 mil en junio para aquellos trabajadores cuyos salarios brutos en marzo no superen dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.