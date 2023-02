El PJ mendocino criticó la estrategia oficialista para pagar vencimientos de deuda en dólares

El Gobierno pretendió afrontar estos vencimientos con una operatoria de emisión de títulos en pesos -para luego comprar con esos fondos los dólares necesarios en el Banco Central- sin contar con autorización legislativa y para ello publicó un decreto a fines de diciembre; pero el mismo resultó judicializado con acciones declarativas de inconstitucionalidad presentadas tanto por la oposición como por el Fiscal de Estado de la Provincia.

► TE PUEDE INTERESAR: El silencio de Cobos ante la campaña oficialista por Cornejo y los ejes de su futuro político

Ante este panorama judicial, en el que será la Suprema Corte la que decida, Hacienda optó por no hacer uso de la autorización para buscar crédito y echar mano de los fondos con los que ya cuenta hasta tanto haya una definición del máximo tribunal.

Rodolfo Suarez y Victor Fayad.jpg La gestión de Rodolfo Suarez con Víctor Fayad como ministro de Hacienda y Finanzas tendrá que afrontar el pago de dos vencimientos del bono Mendoza 2029.

Las críticas del peronismo no tardaron en caer

El asesor económico del peronismo mendocino y coordinador del Centro de Economía y Finanzas Mendoza, Nicolás Aroma, explicó que "no existe el fondo anticíclico" como tal porque año tras año fue suspendido a la hora de votarse el Presupuesto. "Éste tiene una forma de capitalización y uso definida en la Ley de Administración Financiera", advirtió.

A lo que el ministro se refiere -dice- es al "superávit acumulado de Mendoza, que -como advertíamos hace meses-, iba a terminar acumulando más de $100 millones al cierre del 2022".

"Esto se logró con ajuste en salarios y obra pública, mientras los recursos crecían muy por encima de inflación", cuestionó Aroma sobre el cómo se formó ese cuasi fondo anticíclico.

"Mendoza necesita un plan de desendeudamiento y saneamiento de deuda urgente para terminar con esta errática política de seguir pateando una deuda dolarizada, muy cara para la economía mendocina y con altos costos para la inversión pública", opinó y agregó que "hoy la gestión está paralizada".

►TE PUEDE INTERESAR: El indicio de acercamiento de intendentes peronistas a De Marchi evidenció la grieta con La Cámpora

Fayad culpó al peronismo de haber llevado a la Provincia a esta situación. Según dijo el ministro, la deuda en dólares se tomó durante la gestión de Alfredo Cornejo para hacer frente a obligaciones que dejaba inclumplidas el gobierno de Francisco Pérez; y que ahora se debe "usar el superávit para esto, porque no nos permiten seguir adelante con la otra alternativa que es más beneficiosa y conveniente".

Dijo también el ministro que es la propia Constitución provincial la que advierte que el Gobierno "debe tener los fondos para pagar las deudas" y que entonces, "para eso es el superávit".

Sobre estas críticas, Aroma recordó que no es el peronismo sino la "Constitución provincial la que se opone al decreto emitido para saltear la Legislatura", como también señala el Fiscal de Estado y terminará decidiendo la Suprema Corte.

aroma 7.jpg El asesor del peronismo Nicolás Aroma con Julián Imazio, conductor del programa político 7D.

"No hay que buscar culpables en otro lado, solo se está intentando algo inconstitucional", explicó.

Y, por otro lado, cuestionó la iniciativa financieramente: "Es equivocado el camino que busca el Gobierno".

La senadora provincial Mercedes Derrache, que hace tiempo pregona que no se utiliza el superávit provincial para afrontar necesidades urgentes de la sociedad mendocina, opinó: "Es un fondo anticíclico de palabra. No se pidió el roll over en 2023 y el superávit 2021/2022 es mucho más de dos masas salariales".

"Mendoza debe crecer sin deuda en dólares. Hay que trabajar más por una provincia sin deuda, con más obra pública, menor desempleo, mejores salarios, más inversiones productivas y no tanta bicicleta financiera", dijo.

Otra senadora provincial, Cecilia Juri, afirmó en redes sociales: "Los vencimientos de la deuda monstruosa que tomo Cornejo en 2016 van a pagarlos con el superávit, en vez de usar esos fondos en salud, salarios, arreglar escuelas, acompañar a productores y tantas cosas más en Mendoza para las nunca hay fondos".

Marisa Uceda, diputada nacional por el Frente de Todos, usó irónicamente el nuevo eslogan de campaña de Alfredo Cornejo, #hACe, para cuestionar la estrategia del Gobierno: "Miles de mendocinos y mendocinas llevan años esperando mejoras en infraestructura, en seguridad, en el sector productivo... ¿Qué #hACe el Gobierno de Mendoza? Decide usar el superávit acumulado para pagar los vencimientos 2023 de la deuda en dólares tomada por Cornejo".

►TE PUEDE INTERESAR: La diputada mendocina del PJ Marisa Uceda fue el blanco de Viviana Canosa en su regreso a la TV

"No hay fondos para las escuelas que se caen a pedazos, para los pibes que no tienen bancos, para acompañar a productores pequeños afectados por el granizo, ni para mejorar los salarios (que son los más bajos de Cuyo), pero sí hay para pagar la deuda tomada por ellos mismos", cuestionó.

"Suarez y Cornejo decidieron ajustar en salarios y en obra pública para conseguir ese superávit y ahora buscan culpables externos para justificar las decisiones desacertadas e inconstitucionales que toman", agregó y volvió a jugar con el slogan de campaña del oficialismo: "Nos queda claro que no #hACen más que postergar a Mendoza". "Suarez y Cornejo decidieron ajustar en salarios y en obra pública para conseguir ese superávit y ahora buscan culpables externos para justificar las decisiones desacertadas e inconstitucionales que toman", agregó y volvió a jugar con el slogan de campaña del oficialismo: "Nos queda claro que no #hACen más que postergar a Mendoza".