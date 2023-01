En la picante discusión por el roll over la senadora Derrache (PJ) acusó a Kerchner de ningunearla

En declaraciones a Diario UNO, el senador radical criticó que ni Costa, ni su "asesora" Mercedes Derrache, recordaban lo que habían redactado y que por eso ahora cuestionaban que el Gobierno apelara a esa ley para reestructurar la deuda de 120 millones de dólares que vence este año.

Fue precisamente ese mote de "asesora" lo que molestó a Derrache, quien usó su perfil de Twitter para criticarle a Kerchner que esa era una descalificación de "machirulo", que intentaba bajarle el precio por ser "mujer, senadora provincial y profesional idónea en el tema".

►TE PUEDE INTERESAR: Los argumentos de dos ex ministros de Hacienda que se cruzaron duro por el decreto del roll over

"En política se suele usar el término de asesor como sinónimo del que ocupa ese lugar sin ser especialista en nada. No es mi caso, yo fui en ese momento contadora adjunta de la provincia, y como entiendo del tema por ser contadora, hice varios aportes a la ley. Por eso salí a responderle a Kerchner, porque no es la primera vez que intenta descalificar mi opinión, y no lo voy a seguir permitiendo", advirtió Derrache.

Twit de Mercedes Derrache por dichos de Kerchner.JPG

Martín Kerchner UCR.jpg Martín Kerchner fue cuestionado por Mercedes Derrache

"Estuve en la redacción de la ley y sé que su espíritu no es rollear la deuda"

Derrache recordó que cuando se redactó la Ley de Administración Financiera que pretende usar Rodolfo Suarez para rollear la deuda, ella era contadora adjunta de la provincia, y dependía del ex contador general de la provincia, José Roberto Caviggia y que fue precisamente por ese rol que se la convocó a la redacción de la norma.

"La intención de la ley, su espíritu, es permitir que se pueda refinanciar la deuda con el mismo acreedor, no usarla para refinanciar indefinidamente la deuda. Quizás hubiese sido necesario dejarlo expresamente marcado, porque eso no está así en ese artículo, pero a eso apuntó en aquel momento. Porque el roll over está previsto en la Constitución provincial", argumentó la senadora peronista, alineada con el planteo que hizo su partido ante la Corte.

►TE PUEDE INTERESAR: El peronismo demandó a Suarez por el roll over y no descarta ir a la Corte Suprema de la Nación

La legisladora cree que la estrategia de Suarez de apelar a esa ley para refinanciar la deuda sin pasar por la Legislatura, obedece a que "en el Gobierno evitan discutir los números de las arca provinciales", disparó.

"El gobernador pasó de pedir el roll over por Twitter, a querer refinanciar la deuda así por la ventana. Nunca vino formalmente a plantearlo a la Legislatura. De fondo no quieren discutir el superávit que tienen. Según nuestros cálculos el acumulado del 2021 al 2022 será de entre $60.000 millones y $70.000 millones. Por eso Fayad sale a decir que si ellos quisieran podrían pagar la deuda que vence este año con los fondos que tienen", resaltó Derrache.

Un dictamen negativo y dos cautelares contra el decreto de Suarez

La estrategia del gobernador de refinanciar los 120 millones de dólares que vencen este año con la ley de Administración Financiera, viene cosechando reveses desde antes de ser oficial.

Primero fue el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien en noviembre presentó un dictamen negativo contra esta intención e insistió con que de aplicarse esa ley, el Estado debía refinanciar la deuda con el mismo acreedor. Sin embargo, ante la oficialización del decreto 2.502/22, ahora Simón trabaja en una presentación que haría en la Suprema Corte para frenar la implementación de esa herramienta.

Por otro lado, la oposición casi completa, también judicializó aquel decreto. Primero lo hizo el Partido Verde y más tarde todo el PJ, quienes presentaron sendos planteos de inconstitucionalidad en el máximo tribunal de Justicia.

Justamente porque el debate es si ese decreto viola o no la Constitución de Mendoza, la Suprema Corte deberá resolver en pleno, para lo que tendrán que votar sus 7 miembros.