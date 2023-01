Los argumentos de dos ex ministros de Hacienda que se cruzaron duro por el decreto del roll over

Por tanto, los dos conocen de cerca los alcances y los límites de esa norma a la que ahora apela Rodolfo Suarez para refinanciar la deuda sin la necesidad de pasar por la Legislatura, sino amparándose en el ya famoso artículo 68.

Ese apartado habilita al Ejecutivo a "realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto, en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración"

También acota que esa operatoria "debe contener un dictamen del Auditor Interno de la Provincia y ser comunicada a la Honorable Legislatura en el término de quince (15) días posteriores".

El punto en el que no coinciden está en aquello que marcó el fiscal Fernando Simón y que defiende el peronismo a rajatabla: que la refinanciación de la deuda se debe hacer con el mismo acreedor.

En el radicalismo tildan esa postura de "disparate" porque pone a la provincia en situación de debilidad al tener que negociar con el mismo acreedor, y resaltan que en la norma no está explicita esa condición.

"Nuestra ley de administración financiera no incluye el roll over"

Marcelo Costa banco nación.jpg El ex ministro de Hacienda, y actual síndico del Banco Nación, aseguró que la ley de Adminsitración Financiera en la que pretende ampararse Suarez para refinanciar la deuda de Mendoza, "no incluye la palabra roll over".

En un largo hilo de Twiter, el hoy síndico de la Nación, Marcelo Costa, dio los argumentos por los que Suarez debería pedir autorización a la Legislatura para refinanciar la deuda de 120 millones de dólares que vence este año.

Allí recuerda que eso está fijado en la misma Constitución provincial y que la palabra roll over no figura en la ley de administración financiera local, la 8706. De hecho eso fue lo que le enrostró al senador Martín Kerchner, recordándole que él estuvo en la redacción de la norma.

"En derecho hay algo que se conoce como la teoría de los actos propios, eso se debería aplicar para analizar lo que vienen haciendo en estas dos gestiones de gobierno radical. De 8 años de gobierno, en 6 Presupuestos pidieron el roll over en la Legislatura y en 5 se les aprobó. Eso lo hicieron porque saben que en la ley de Administración financiera no está contemplado el roll over, sólo refinanciar deuda con el mismo acreedor, como se hace en todas las provincias y en la Nación", disparó Costa para argumentar su postura.

El hoy síndico del Banco Nación, puso de ejemplo que en el 2020 "cuando Mendoza estuvo en default por unos meses en medio de la pandemia, refinanció deudas con el mismo acreedor y para eso no necesitó aval legislativo".

En cambio, comparó "si lo que quieren es tomar nueva deuda para pagar la que vence, entonces si hay nueva deuda hay nuevo acreedor y eso necesita ser votado por los dos tercios de la Legislatura".

Además, Costa marcó otro detalle que cuestionó de la estrategia de Suarez para reestructurar la deuda.

"En el mismo artículo 68 al final, dice que la operatoria debe contener el aval del auditor interno de la provincia, ¿ y saben quién es hoy ese auditor? el mismo ministro de Hacienda Víctor Fayad, porque así lo dispuso un decreto de Cornejo en el 2016. Osea él ministro que es autor de la estrategia es el que debe decir si lo que está haciendo esta bien o mal, qué va a decir?" se quejó Costa.

"El mismo Costa sugirió aplicar la ley para refinanciar deuda"

Martín Kerchner UCR.jpg El senador Martín Kerchner, quien fuera ministro de Hacienda de Alfredo Cornejo, defendió el decreto del roll over y negó que Suarez esté tratando de tomar nueva deuda.

A la hora de rebatir aquellos planteos, el senador Martín Kerchner, que comandó la cartera de Hacienda en el primer tramo de la gestión de Alfredo Cornejo, también repasó la citada ley y resaltó no sólo que en el mentado artículo 68 no está expreso que deba refinanciarse la deuda con el mismo acreedor, sino que también señaló que esa operatoria es una "herramienta financiera permanente, que usa la Nación hasta dos veces por mes".

"Eso está fijado en el artículo 64, en donde se establece que el Ejecutivo no otorgará autorizaciones para realizar operaciones de Crédito Público no contempladas en la Ley General de Presupuesto del año en curso o en una ley específica, según lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Provincial, excepto lo establecido en el artículo 68. Pasa que Costa, y Mercedes Derrache que era su asesora, no se acuerdan de lo que redactaron", retrucó Kerchner.

El legislador también apeló a su Twitter para recordar un posteo que hiciera Costa cuando se debatía la refinanciación de la deuda en el programa Séptimo Día, en donde el ex ministro de Paco Pérez aseguraba que el Gobierno no necesitaba suplicarle a la oposición que avalara el roll over, porque eso ya lo tenía en la ley de administración financiera.

Kerchner defendió el decreto de Suarez e insistió que lo que pretende el Gobierno "no es tomar nueva deuda, sino un acto administrativo que busca mejorar la anterior deuda. La deuda original tuvo un destino y se aprobó con los dos tercios, y este artículo de la ley financiera también" cerró.

Ahora el planteo ya está en la Suprema Corte, y como se trata de un planteo de inconstitucionalidad, ese máximo tribunal deberá definirlo en un pleno, es decir deberán votar los 7 miembros para determinarlo.

Sin embargo, es muy probable que esa definición demore más allá de los vencimientos de la deuda de Mendoza, por lo que habrá que esperar a ver que hace el Gobierno en marzo próximo cuando se cumpla el primero de los vencimientos de los 120 millones de dólares que adeuda.