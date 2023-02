El indicio de acercamiento de intendentes peronistas a De Marchi evidenció la grieta con La Cámpora

"¡La energía que se vive acá es increíble!", decía De Marchi de San Rafael mientras abrazaba al intendente peronista en plena campaña electoral y armado de frentes para el 2023.

Las críticas a este acercamiento peronismo no k-PRO no tardaron en llegar y las redes sociales fueron el escenario perfecto para que el domingo entrado el mediodía dirigentes de La Cámpora (pero no Anabel Fernández Sagasti ni Lucas Ilardo, por ejemplo) recordaran que el Macrismo es el límite a la hora de las alianzas.

"No se olviden de Perón", largaron desde el kirchnerismo a los intendentes peronistas que coquetean con De Marchi

Las críticas a Righi, Stevanato y Félix llegaron desde La Cámpora y desde parte de Unidad Ciudadana. No fueron ni Anabel Fernández Sagasti ni Flor Destéfanis las que se metieron en el barro. Tampoco lo hizo Lucas Ilardo, aunque por la tarde-noche retuiteó una opinión del concejal y ex funcionario nacional José Pozzoli dando a entender que está al tanto de todo y que no avala "alianzas electorales con liberales como De Marchi".

Todo pareció orquestado, lo de unos y lo de otros.

Righi y Stevanato fueron por igual sentido, denostrando a Cornejo y ponderando a De Marchi. Dándole quizás el último impulso para que corte definitivamente con Cambia Mendoza.

El dirigente del PRO se sumó a la movida con una foto que sabía que generaría mucho ruido, aunque es cierto, podría no tratarse más que de un encuentro protocolar en una Fiesta de la Vendimia: la de San Rafael y en plena campaña.

"Hoy vemos una catarata de elogios peronistas a Omar De Marchi. El macrismo ya hizo demasiado daño a nuestro pueblo. Recuperemos el coraje y no olvidemos a Perón", posteó temprano el diputado provincial Helio Perviú, de La Cámpora.

"Cuesta creer en una alianza con los culpables de vender nuevamente nuestra patria. Cuesta creer. Militemos a Perón hoy más que nunca", sumó el coordinador de promoción y prestaciones del PAMI en Mendoza, Lucas Arcangeletti.

También Adriana Cano, diputada del Frente de Todos por el sector de Unidad Ciudadana, dejó en claro su postura: "Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar...", dijo y fue más allá: "¿La ambición de alcanzar poder basta para eludir convicciones y actuar sin memoria con los que endeudaron y empobrecieron al país? Hay que volver a Perón compañeros... El límite es Macri y su delegado regional".

Así, y con muchos más ejemplos que coparon las redes, el kirchnerismo dejó claro que, en caso de que se pudiera concretar un frente con el PRO, no participará (tampoco el PRO lo permitiría).

La defensa a Emir Félix de sus dirigentes más cercanos

Desde San Rafael saltaron inmediatamente. El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Gómez, acusó a dirigentes y militantes de comerse "la curva con una operación de prensa" y les pidió que "levanten el nivel".

Sobre la foto de Félix con De Marchi, aseguró que el intendente no hacía más que cumplir "responsabilidades institucionales" y disparó que las críticas llegaron desde "un sector del peronismo que se pone de acuerdo en no recibir al Presidente del Frente que ellos armaron".

La diputada nacional Liliana Paponet también respondió: "Nos quieren llevar hacia las mismas recetas suyas. No reciben al Presidente de la nación (que es de su mismo frente) cuando viene a la provincia pero se creen en el derecho de juzgar sobre las acciones institucionales de otros dirigentes. Por favor... No tienen autoridad moral".

La diputada provincial Paola Calle no se quedó corta y tiró un "no somos iguales" diferenciando claramente a los dos sectores de un peronismo que si buscaba unidad, dejó en claro que será al menos difícil encontrarla.

Mauricio Sat, Paulo Campi y Pedro Serra, todos allegados a los hermanos Félix, también cuestionaron la embestida kirchnerista.

Los intendentes peronistas, todos, guardaron silencio.

La única imagen que volvió a echar un poco de paz sobre tanto ida y vuelta llegó desde la cuenta de Martín Hinojosa, el precandidato a la gobernación del kirchnerismo, que fue fotografiado con Matías Stevanato en la Fiesta de la Tonada, en Tunuyán. La intención fue que la viéramos todos (y arrobó a los medios) y así fue.