El PJ no kirchnerista de Mendoza cree que con Omar De Marchi pueden volver a enamorar

De repente, De Marchi, que era un macrista sospechoso, ha pasado a ser para el peronismo un inesperado aglutinador en contra de Suarez y Cornejo. Al lujanino lo alaba el intendente de Lavalle Roberto Righi, lo destaca Matías Stevanato en Maipú, lo recibe con abrazos Emir Félix en San Rafael. Intuyen que con algún tipo de entente que incluya a Omar De Marchi, el PJ podría "volver a enamorar".

omar de marchi malargüe juan manuel ojeda.jpg El viernes Omar De Marchi se juntó con el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

De Marchi viene de cuestionar a Cambia Mendoza -entre otras cosas- por tener en su seno a massistas y a los filo kirchneristas de Libres del Sur. Pero está visto que el ámbito de la política es maravilloso, un reino de conveniencias maleables, un "hoy por tí, mañana por mí", Algunos puristas sostienen que este mambo es sólo una bravuconada "testimonial".

¿Me abro?

A De Marchi le conviene porque le permitirá ampliar el creciente nivel de exposición pública que ya tiene y que le ha hecho pensar ¿"y si me largo en serio y rompo con Cambia Mendoza?".

Los peronistas creen haber hallado al fin (aunque sea fuera del PJ) un motivo de cohesión que no lograban desde que el kirchnerismo colonizó el partido, con los resultados tan poco productivos que todos conocen, al punto que hace diez años que no ganan una elección provincial.

¿Qué quiere decir "movida testimonial" en política? Que es para un fin específico, no para durar. O para decirlo en el lenguaje de los niños, "es de mentirita". Algo que me conviene a mi y a vos para poder joder a un tercero.

Por ejemplo, nos juntamos y logramos sacarle votos a Cornejo. Seguramente no le vamos a ganar pero le vamos a restar fuerza electoral y además podemos hacerle teclear cargos en la Legislatura y en los concejos deliberantes. Y, como si fuera un bonus track, nos quedamos mucho mejor posicionados políticamente de lo que estábamos.

Si Cornejo vuelve a pelear la Gobernación, va a necesitar tener mayoría en la Legislatura. Si no, correrá el riesgo de que se active una Legislatura "a la peruana", es decir, "no te aprobamos nada, así sea que afectemos a la provincia". Esos intendentes afirman que el sancarlino es poco menos que una nueva versión del "maligno".

"El Omar dialoga"

Si el frente político anti Cornejo que sueñan los peronistas y que mastica De Marchi acerca el bochín, podría complicarle una nueva gestión en el Ejecutivo al actual senador nacional.

Está claro que esta movida no es ningún invento. Se ha hecho en medio mundo dentro del entramado político partidario. Pero no deja de llamar la atención. Es más, en algunos casos -pocos- esos inventos han tenido continuidad en el tiempo.

Cuando los intendentes peronistas de Mendoza se refieren a ese probable frente electoral con De Marchi, coinciden en afirmar que "con el Omar se puede dialogar, algo que no ocurre con Cornejo". Sólo les falta decir, como en las familias, "aprendé de tu hermano".

Cornejo debe pasar, además, otra prueba de la blancura de Ala. Los mendocinos han demostrado hasta ahora que no son proclives a volver a elegir a sus mandatarios con mandato cumplido, por más que hayan sido buenos. Es como que simbólicamente, los saludan, le dan las gracias por los servicios prestados, y si te he visto no me acuerdo.

La oposición teme que el malvado Cornejo pueda llegar a romper ese maleficio en las elecciones de este año. Es en ese marco que pueden y deben leerse estos frentes políticos tan singulares que estarían macerándose en los calderos de la política menduca.

