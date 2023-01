¿Volverá el peronismo mendocino a enamorar y a tener oferta de líderes para gobernar?

Ahora nadie quiere inmolarse. La jefa del PJ y ex reina nacional de la Vendimia 2010, pretende que alguno de los intendentes peronistas que no tienen posibilidad legal de reelección den un paso al frente y digan "yo quiero el Sillón de San Martín".

Cuando escuchan tal sugerencia, esos curtidos intendentes, barones apoltronados en su territorialidad, se hacen los sotas, silban, tosen, miran para otro lado o se enfrascan en el celular. A lo sumo, si hay que decir algo, critican a Cornejo, lo cual siempre estimula y sienta bien.

Ni Roberto Righi (Lavalle) ni Emir Félix (San Rafael) ni Martín Aveiro (Tunuyán) han dado muestras de querer presentarse para el sillón de San Martín, a pesar de que ya no tienen posibilidades de más reelecciones en sus departamentos. No, gracias. Inmolarse, nunca; presentarse en estas condiciones, jamás.

Están en su derecho, qué joder. Nadie está obligado a declarar en su contra. Nos viene a la cabeza el término ¡minga!, aquel grito de guerra de la fresca y superada Agustina Kämpfer cuando oficiaba de segunda dama de la Nación argentina por su relación sentimental con Boudou.

Los restantes tres jefes comunales del PJ (Matías Stevanato, de Maipú; Fernando Ubieta, de La Paz; y la citada Flor Destéfanis, de Santa Rosa) están concluyendo su primera gestión municipal y prefieren en este 2023 ir a lo seguro, es decir que buscarán la reelección.en el pago chico donde se sienten arropados. ¿Quieren giles? Que los busquen en San Andrés, parecen decir.

Che, levantate

"Este es el año en que vamos a empezar a levantarnos", ha profetizado Flor Destéfanis. Ya sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Para equilibrar, digamos que la titular del PJ nos dejó también otra frase indiscutible: "La ciudadanía espera más de nosotros".

Si hay un rubro paradójico en este mundo, ése es el de la política. Pero ojo, de la política partidaria en general, no sólo de la que hace el peronismo. En el mundo político hay que prometer, jurar, ilusionar, agradar, mentir o, para decirlo al gusto bien peronista, enamorar. De todo eso se abusa porque, claro, son cosas excarcelables.

Perón, zorro emérito de la Nación, nos enseñó que "mejor que prometer es realizar". Y el tango, nuestra Biblia pagana, nos aleccionó: "Hoy un juramento, mañana una traición".

Muchos mendocinos dicen desconocer a este "pejota" mendocino de los últimos años. Y preguntan ¿cuándo se jodió el peronismo menduco?, remedando a aquel personaje novelesco de Vargas Llosa que quería saber cuándo había comenzado la debacle política de Perú.

¿Fue con Celso Jaque?¿Fue con Paco Pérez? ¿Fue con aquellos dirigentes azules que comenzaron a desteñir cuando decidieron pactar en malas condiciones con el kirchnerismo?

Hubo equipo

¿Por qué aquella etapa renovadora del Equipo de los Mendocinos, que dio tres gobernadores peronistas entre 1987 y 1999 no tuvo una siguiente etapa de éxitos similares después del 2000? Simple. Porque el peronismo provincial no volvió a tener verdaderos líderes políticos que entendieran que el PJ debía seguir modernizando la actividad política para no perder el tren del progreso. Nuestro PJ prefirió encerrarse en un ideologismo elemental, anacrónico.

Ejemplo: el viento de la historia corrió igual para Bordón y Menem, pero el gobernador de Mendoza lo entendió de una manera republicana y profesional, en tanto que el presidente de las patillas lo tradujo de manera guaranga y con brochazos de corruptelas. Bordón consolidó una manera mendocina de ver la política, algo que el peronismo kirchnerista de la provincia, con Jaque y Pérez, no sólo desconocieron sino que se negaron a defender por estar atados ambos de pies y manos a Cristina Kirchner entre 2007 y 2015.

Néstor Kirchner subió al radical mendocino Juio Cobos a una aventura política que era supuestamente transversal, pero que siempre fue una mentira. Puro personalismo nestorista. Los mendocinos no le perdonaron a Cobos esa sociedad con Kirchner, que estalló por los aires en 2008 a los pocos meses de oficiar de vicepresidente de Cristina, quien prácticamente no le hablaba al mendocino, como ahora hace con Alberto Fernández. He ahí el germen de esas dos últimas gobernaciones entre mediocres y pésimas que dejó el PJ.

Dos gobernaciones que facilitaron la colonización kirchnerista del peronismo local sin ningún reaseguro autocrítico o contrapeso. Así fue como sobrevinieron, desde las elecciones legislativas de 2013 en adelante, diez años de constantes derrotas del peronismo en las urnas de Mendoza.

No es tan difícil entender por qué en la actualidad ningún dirigente importante del PJ quiere dar un paso adelante para proponerse como candidato a gobernador. En el pecado, la penitencia.