El paso a Chile, entre el empuje de Mendoza, la indiferencia chilena y la indecisión de Milei

El último, el rosarino Rafael Bielsa, destacó en su balance que como el paso Cristo Redentor triplicó su tráfico de carga después de la pandemia, su tarea se centró en impulsar la utilización de vías cercanas alternativas como el Paso Pehuenche.

Horcones.Chilenos- Paso Cristo Redentor.jpg El complejo Horcones, en el ingreso desde Chile a Argentina. Fuente/ Gendarmería

Mendoza, sola en la pelea por el paso a Chile

Desde la Casa Rosada aún no ha llegado la designación del nuevo coordinador del paso Cristo Redentor. Daniel Galdeano, que asumió este año en reemplazo de José Justo Báscolo, sigue al mando casi como una figura decorativa, sin indicaciones por parte de la Nación y sin recursos, a días de que comience la temporada fuerte de vacaciones.

"No he renunciado porque no puede quedar la coordinación acéfala. Pensé que en la primera semana llegaría mi reemplazante pero no han nombrado a nadie", aseguró Galdeano a Diario UNO. Lo hizo desde el llano, porque ni para combustible para subir a Horcones tiene por parte del Ministerio del Interior, que hoy comanda Guillermo Francos.

Su gestión comenzó a aplicar el sistema de alerta temprana ante los posibles cierres del paso por cuestiones climáticas. Lo que busca ese sistema es que los camiones no queden varados tan arriba y se reorganicen viajes.

Intentó recomponer la relación con las autoridades chilenas encargadas del cruce, pero lo cierto es que el paso a Chile estuvo cerrado más de 60 días este año y eso generó mucho malestar, especialmente en empresas que utilizan el transporte de carga.

paso a chile cerrado camiones varados.jpg Casi todos los inviernos hay transportistas que quedan varados en la cordillera.

El tiempo no ayudó, las nevadas históricas imposibilitaron el tránsito normal; pero hubo quienes reclamaron una "exageración" en las medidas de prevención tanto desde el lado chileno como desde el lado argentino.

"El paso ha estado cerrado más del 50% por las dudas", expresó, por ejemplo, el propio Badaloni señalando una de las debilidades en la administración.

Para este verano, Galdeano contó que deja en funcionamiento un módulo con 10 sanitarios. Fueron colocados por privados que trabajan en la zona a pedido de la coordinación, ante la imposibilidad de avanzar con más mejoras en Horcones.

Queda pendiente, para el nuevo coordinador, reacomodar los horarios de los tours de compras para que no ralenticen los trámites en Aduana y se aminore la espera de los que cruzan como turistas.

Sin embargo, como viene la cosa -con el desinterés chileno y los tiempos de la Nación para el nombramiento de funcionarios- será difícil ver avances en enero.

paso a chile escaner aduana.jpg ¿La buena? Aduana incorporó este año un nuevo escáner para camiones.

Es por ello que Mendoza se pondrá algunas tareas al hombro. "Es muy posible que pasadas las fiestas podamos armar una agenda específica mendocina desde el Gobierno local", anunció Badaloni al respecto.

"Necesitamos la agilización del paso. El banco interamericano ya ha destinado dinero para ensanchamiento de la ruta y el mejoramiento de la hotelería de la gente que trabaja en montaña. Y como vemos que para Chile no es un tema de interés, lo tendremos que poner en agenda nosotros y accionar con lo que tenemos", expresó.

Lo que pelea Mendoza en la Nación también es que el representante argentino en Chile sea mendocino.

"En muchos casos hemos tenido embajadores que no representan a Cuyo. Cuando hemos estado con un representante local (de Mendoza) la escucha ha sido distinta", expresó el empresario, que es titular de la firma de transporte Andesmar.

Sobre la coordinación dijo además que "hace falta una persona que tenga idoneidad, que tenga conocimiento y que se quiera integrar", y no un elegido que venga del sector político y que tenga que aprender sobre la marcha.

Mendoza sabe que si no tiene un embajador local, estará sola en la pelea. Que si el representante nacional en Chile sale de Puerto Madero y ve la cordillera desde un avión para llegar a Santiago, difícil será que mejore la realidad del corredor bioceánico.

Que si "no hay plata" para obras de infraestructura en general, mucho menos la habrá para el Cristo Redentor, que está a miles de kilómetros de Buenos Aires.

Y especialmente porque ya lo dijo el senador chileno (opositor) Felipe Kast: no es un tema que esté en la agenda del Gobierno de Chile.

paso a chile agosto 2023 caracoles paso cristo redentor.jpg Una de las fotos del año. El paso de camiones registrado en la noche cordillerana después de uno de los tantos cierres del Cristo Redentor.

Cornejo: "Me comprometo a liderar las obras"

La conformación de esa agenda mendocina para que el paso a Chile se agilice es parte de lo que Alfredo Cornejo cree que desde Mendoza hay que hacer.

Entiende el gobernador que mucho depende de la Nación, porque los organismos son nacionales pero cree que es necesario involucrarse para tocar puertas en la Rosada y ser escuchados.

En su momento, cuando ya fue gobernador, lo hizo con Mauricio Macri: "Pudimos mejorar varios aspectos de trámites únicos y centralizados, unificados entre Chile y Argentina y por un año y medio funcionó bastante bien", recuerda en diálogo con Diario UNO.

"El paso a Chile requiere inversión tecnológica", dice. También requiere obras de mejora en las rutas y la continuidad de los trabajos en el nuevo túnel Caracoles. Para eso, sabiendo que la Nación no las financiará, la presión de Mendoza apuntará al financiamiento internacional.

