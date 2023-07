El colapso irresuelto del corredor internacional

paso a chile camiones.jpg Por el paso a Chile Cristo Redentor pasan 1.000 camiones promedio por día. ¿Cómo hacer para que convivan con los autos particulares y los micros de pasajeros?

Ruta 7 en la que, como en la cuenca de un río, convergen intereses, necesidades y decisiones de voces muy distintas que están obligadas a entenderse, a ceder y a asumir sus responsabilidades. No. No dejará de ser un problema.

Es un enredo difícil al que el paso del tiempo no hace más que desordenarlo más. Pero... ¿es realmente un desastre el paso a Chile como a los terrenales que la vemos de afuera nos parece? Qué se hace para ordenar la casa y cuáles son esas ideas que están sobre la mesa y podrían aplicarse en un abrir y cerrar de ojos.

Dios atiende en Buenos Aires pero del paso a Chile ni habla

"Ellos -por los altos popes que toman decisiones- no conocen la problemática del paso a Chile y, si la conocen, no la tienen como el punto 1 en la agenda, sino el 20", dice con razón el ex embajador argentino en Chile, Carlos Enrique Abihaggle, entre 2003 y 2007.

Y sí. Por más que te la cuenten, si no la estás viendo es difícil entender cómo y por qué se producen filas kilométricas entre autos y camiones; cómo y por qué la gente hace pis en cualquier lado; cómo y por qué se estacionan en la banquina para tocar la nieve mientras que de refilón les pasa una carga a 200 kilómetros por hora.

paso a chile uspallata.jpg Camiones y micros en Uspallata, un sitio clave en la escalada hacia el Cristo Redentor.

"Pero este no es un país federal", dice coincidiendo el actual coordinador del paso, Daniel Galdeano. "Hay que hacerles entender en Buenos Aires cosas que para ellos son inentendibles", suspira a casi tres meses de asumir la ardua tarea de mantener el paso con el mejor funcionamiento posible. Tarea que de mochila trae consigo el inexorable no dejar 100% conforme nunca a nadie.

Hoy, subsisten burocracias y anacronismos que deben ser superados dice José Octavio Bordón, otro de los que conoce el submundo del paso a Chile desde adentro.

Para ello, "en la próxima década tenemos que cumplir en la práctica todos los acuerdos de integración firmados y muy especialmente en lo referido a procedimientos compartidos", agrega.

Claro, es que como si el paso de por sí no fuera ya complicado, a eso hay que sumarle que las decisiones se deben tomar entre dos países soberanos, de los cuales uno ni siquiera está en el Mercosur.

Y a diferencia de lo que pasa en la cuenca de un río en la que todos los sectores están representados y hay un jefe que tiene la última palabra -concepto que tomé prestado de Abihaggle-; en el corredor bioceánico tenemos usuarios de distinta naturaleza y dos países involucrados pero nos falta una autoridad final, superior.

"Hay coordinadores para administrar empleados públicos sindicalizados", dice el exembajador. Y privados sindicalizados también... le sumo yo. Y políticos de distintos colores encaprichados como niños, agrego también.

La propuesta para terminar con esa falta de orden para Abihaggle es formar un comité binacional de administración del corredor con una presidencia que vaya alternando por país y con la participación de organismos púbilcos y privados como Aduana, Gendarmería, Vialidad nacional, Carabineros, Turismo, transporte de carga y de pasajeros.

Y lo fundamental: que el representante argentino sea mendocino.

Galdeano tiene una idea similar. No de funcionamiento permanente pero sí para momentos de catástrofe: "Queremos que se cree por ley un comité de crisis y que las provincias involucradas (como Mendoza) adhieran para que Seguridad y Turismo tengan su parte de responsabilidad".

"En caso de catástrofe -como la de este año con el temporal-, se pone en funcionamiento el comité y se descongestiona de inmediato. Se puede permitir por ejemplo que en momentos de tensión, como cuando funciona una sola vía, se manden los camiones en lastre (vacíos) que viene desde Chile, a pasar por el Pehuenche".

paso a chile temporal.jpg Un temporal destruyó parte de la ruta, principalmente en la zona chilena. Una vez reparada, se priorizó el tránsito de camiones por sobre el turismo interno. "Llevaban 23 días con condiciones mínimas", justificó Galdeano su decisión.

Inspirar gran confianza y amistad pero uniendo respeto

"Las mejoras generadas en infraestructura, procedimientos, coordinación y acuerdos binacionales no han sido suficientes", lamenta Pilo Bordón, exgobernador de Mendoza y embajador en Chile.

Se entiende que los cambios no se verán en un abrir y cerrar de ojos pero a esta altura es inaceptable seguir quedándonos en buenas intenciones. A las decisiones hay que tomarlas porque si esos cambios no se empiezan a concretar ya van a volver a pasar otros 40 años.

Tenemos el nuevo Horcones en proceso. ¡Pues termínenlo! Tenemos el túnel Caracoles en proceso. ¡Pues termínenlo! Tenemos el nuevo Horcones en proceso. ¡Pues termínenlo! Tenemos el túnel Caracoles en proceso. ¡Pues termínenlo!

tunel caracoles paso a chile obra.jpg

Durante años se perdió el diálogo con Chile. Tanto que José Justo Báscolo, el anterior coordinador argentino, dijo basta en mayo y pegó el portazo.

Dice la nueva coordinación que su primera meta será recuperarlo, que apenas lleva dos meses en funciones y que la crisis por el temporal que mantuvo cortado el paso 18 días se desactivó a tiempo tanto en Chile como en Argentina, incluso con comunicación con Uruguay y Brasil. Es cierto. Le damos la derecha, aunque por otro carril corran las críticas del turismo interno.

"Los cambios se consiguen negociando", aporta Abihaggle pero plantea un punto interesante: ¿será suficiente para destrabar ese diálogo la labor de un coordinador? "Necesitamos gestión desde arriba hacia abajo, desde los presidentes, los cancilleres y los embajadores. Si no generamos confianza en el otro, cualquier cosa puede ser vista como mala".

Por lo pronto, reuniones binacionales se mantienen. Comenzó a funcionar el nuevo sistema de alerta temprana que advierte tanto a Chile como a Argentina sobre temporales próximos y este mismo viernes hubo un encuentro con funcionarios chilenos y de cancillería argentina. Están conformes con lo hecho este invierno pero saben que falta mucho por hacer y que los tiempos de la política no se condicen con los que demanda la realidad.

Invertir en lo que cuesta menos y es más rápido

En esta Argentina -y en Mendoza- las obras faraónicas son difíciles de concretar. Proyectos enormes como el del túnel de baja altura quedaron en otra época y hoy no aparecen como prioritarios. Necesitamos soluciones rápidas y, en lo posible, económicas.

Lo próximo tiene que enfocarse en cinco puntos, dice Bordón: "Tecnología, conectividad, capacitación, procedimientos y condiciones óptimas de habitabilidad para el personal".

"Hoy hay que priorizar proyectos más sencillos, rápidos y de menor costo".

Y ya después de ello sí ver la posibilidad de agilizar obras de infraestructura como "la construcción de cuatro vías desde la entrada a la Destilería hasta el Túnel y otro tanto desde el Centro del Portillo hasta Guardia Vieja en Chile".

Y por qué no, ya con una visión estratégica general como corredor, "terminar las dobles vías faltantes de la Ruta 7 en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Adicionalmente mejorar la conectividad desde Tunuyán hacia el Sur de la Provincia y desde Lavalle hasta San Juan para fortalecer la eficiencia del paso".

paso a chile nieve.jpg

"Hay que tratar de arreglar todo lo que se pueda antes de la Aduana", dice concretamente Abihaggle enfocándose en tres propuestas.

Una especie de check in previo para los pasajeros de colectivos

Una Tarjeta de Agilización Fronteriza para los habitué como la que rige en el paso integración austral

Control de SAG y Senasa previo para evitar el cuello de botella: "Podrían venir funcionarios chilenos, verificar los productos en la estación terminal y fajar la carga".

Ninguna de esas opciones parece loca pero volvemos al principio: necesitamos que el otro confíe en nosotros y nosotros confiar en ellos. ¿Se podrá?

No miremos p'al costado que también tenemos culpa

Aquí nadie se puede hacer el distraído. Ni el usuario que destroza los baños (se repusieron 25 mochilas solo este año) ni el que no los mantiene limpios, ni el que estaciona en cualquier lado, ni la Municipalidad de Las Heras, ni la Provincia de Mendoza, ni Gendarmería, ni la Agencia de Seguridad Vial. Nadie.

baños horcones.jpg Baños de Horcones esta semana. Obviamos la foto de los inodoros para proteger su sensibilidad, estimado lector.

¿Tan difícil es para Mendoza o para Las Heras ampliar la cantidad de estacionamientos seguros en alta montaña y que así puedan convivir particulares y transportistas?

¿Tan difícil es para el turista viajar con un auto en condiciones e informarse del estado de la ruta antes? ¿Y controlarlos e informarlos? ¿Tan difícil es parar a los camiones que van a toda velocidad y chequear su alcoholemia?

¿Tan difícil es que Gendarmería deje de pedir el bendito papelito en Punta de Vacas? ¿Y poner señalización en Horcones para que los particulares no pasen de largo sin entrar al complejo?

La falta de nieve nos hizo un guiño en el invierno pero ya tenemos el verano encima y algo no anda bien. Que no nos tape el agua, otra vez.