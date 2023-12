La tensión radical y el nuevo acuerdo entre políticos mendocinos y Milei a días de las votaciones

La UCR está dividida a nivel país. El sector de los que siguen a Martín Lousteau está en pie de guerra desde que se hicieron conocidos los detalles del DNU, mientras la Liga de Gobernadores eligió mostrarse más conciliadora. En Mendoza, por ejemplo, sigue vigente la idea de "darle gobernabilidad" al libertario: ese clima tuvo su correlato en el Senado de la Nación por estos días. Ahí Victoria Villarruel busca consolidar un espacio de 39 senadores favorables -La Libertad Avanza sumada a Juntos por el Cambio- y ha dado pistas de estar lográndolo. Con una mano importante desde Mendoza.

Alfredo Cornejo gabinete.jpg Cornejo analizó el impacto de las medidas con su gabinete.

Asoma el primer proyecto de consenso entre la UCR y Milei

Días atrás, la vice tuvo una reunión con el ex ministro de Gobierno Víctor Ibañez y la senadora Mariana Juri, cuentan. Fue por la Boleta Única: Ibañez fue quien redactó el proyecto que rige en Mendoza desde 2022 y le llevó a la presidenta del Senado un informe detallado acerca de los pormenores que tiene esa ley -la nuestra- y los que tiene el proyecto que Milei envió a las extraordinarias.

La vice ya le había consultado al jefe de asesores de JxC en uno de sus primeros encuentros, cuando quedó armado el nuevo Congreso. El mendocino le acercó en total dos opiniones escritas: una que data de 2011, sobre el funcionamiento de las cámaras, y otra armada específicamente tras un pedido de ella: cómo se comparan las legislaciones de Mendoza, Córdoba y Santa Fe en torno a la mencionada Boleta Única. Son las tres provincias que ya tienen el sistema en el país.

Lo que asoma no es menor: es uno de los primeros acuerdos entre los dos espacios políticos. Al menos en cuanto a ese debate electoral dentro del conjunto de leyes, en el Congreso saben que esto les garantiza casi todas las manos alzadas de la UCR. A esas deben sumarse, por supuesto, las de los diputados mileistas y la de Álvaro Martínez desde su monobloque.

El asunto venía así: Juri y Cornejo tenían un proyecto presentado en el Senado sobre el tema -por el cual Ibañez fue a disertar a esa cámara el año pasado-. Una de las posibilidades era que el oficialismo avanzase con ese mismo modelo o que eligiera uno que ya tiene media sanción de Diputados. En sus encuentros con la vicepresidenta, los dos mendocinos le plantearon que, más allá del que quedara, lo importante era dar el debate sobre un cambio a la forma de votar. La provincia tuvo injerencia en una modificación de fondo que, si se aprueba, impactará en todo el país.

Como el Presidente eligió la que tiene medio aval parlamentario, surge una pregunta sobre por dónde irá la "Ley Ómnibus". Es técnico, pero puede seer decisivo: todo lo concerniente a Boleta Única no iría a la Cámara Baja, porque ese cuerpo ya la votó. Pero a la vez hay leyes que sí o sí, entienden, deberían arrancar en ese recinto: como las tributarias. Son algunos de los temas que se van a resolver en estos días. Por ahora, LLA está más ocupado en construir el diálogo que les permita aprobarlas.

Mariana Juri, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.jpg Juri, Cornejo y Suarez.

En Mendoza la respuesta por ahora parece positiva, aunque surgirá de la lectura que está haciendo el oficialismo sobre los temas y de cómo finalice eso. Fuentes que estuvieron en la reunión “de análisis” entre Cornejo y su gabinete, el jueves, afirmaron que se fueron a sus casas con varias premisas: una fue que cada ministro busque a la gente del sector que les competa y vayan afilando dudas e ideas al respecto. Vargas Arizu con el rubro vitivinícola y turístico –junto a Gabriela Testa-, por ejemplo.

Los dos radicalismos

El radicalismo tiene dos posturas bien marcadas. Una está encabezada por Lousteau -flamante presidente del Comité Nacional- y por Rodrigo De Loredo, que conduce el bloque en Diputados. Lo que le están pidiendo a Milei es que se olvide del DNU y que lo transforme en una ley igual -segmentada, eso sí- y la envíe directamente al Poder Legislativo. Es decir, no como Decreto de Necesidad y Urgencia, sino como un proyecto más del Ejecutivo.

En la otra vereda parece encuadrada la mayor parte de la UCR mendocina y que le responde a Cornejo. Es más contemplativa -al menos por ahora- con el paquete de normas y han sido claros en que van a esperar antes de emitir un juicio definitorio al respecto. Parecen mucho más cercanos a respaldar y darle los votos al Presidente, aunque formalmente se han reservado decir si lo harán o no. Lisandro Nieri y Pamela Verasay –figuras de peso para Cornejo en el recinto- están con esa biblioteca: “Son las cosas que, de fondo, proponía Juntos por el Cambio en su plataforma electoral”, dicen.

Julio Cobos está más cerca de los primeros. Y el pedido de la "ley espejo" para el DNU no es el único que le están haciendo a la Casa Rosada. Aunque no trascendió por completo, lo otro que le están pidiendo, por vía de sus terminales nerviosas en la Cámara de Diputados y otros lugares similares, es que elimine del decreto algunos aspectos puntuales: concretamente, los que, para ellos, "muerden la banquina" en términos de constitucionalidad. Que al menos a estos sí los extraiga de la propuesta inicial y los lleve por la otra vía.

Juró Luis Petri.jpg Petri, una de las figuras del gabinete que en la UCR intentarán tocar.

¿Por ejemplo? El punto que toca aduanas, porque lo consideran inconstitucional: tocaría -en potencial- aspectos tributarios. Como se sabe, un Decreto de Necesidad y Urgencia tiene prohibido meterse con temas relacionados a los impuestos. Es uno de los mismos argumentos que esta semana también dio el peronismo mendocino para criticar al economista.

Disuadir a Milei desde Mendoza

Lo otro que le están pidiendo los radicales es que divida la ley ómnibus en paquetes: que lo electoral vaya por un lado (con el adiós a las PASO y la Boleta Única) y que lo tributario (la vuelta de Ganancias y cambios en Bienes Personales) vaya por otro.

Por ahora el oficialismo es intransigente ante ambas peticiones y es por eso que se activó un verdadero "operativo ablandamiento", que busca disuadir al Presidente. Una de las principales patas va directamente con De Loredo dialogando con el presidente de la Cámara, Martín Menem, pero otras tienen su base directamente en nuestra provincia: está encargado Cobos de ellas. Ya habló con Luis Petri y le pidió una reunión para esta semana. Otros van a ir a buscar a Carlos Balter, presidente del PD nacional, que tiene vínculos con Guillermo Francos, ministro del Interior.

Esto último sería en vano, porque cerca de Balter ya anticiparon: "No puede hacer nada al respecto. No tiene ninguna injerencia ahí".

Todos esos radicales que quieren cambiarle la cabeza a Milei en este momento clave parecen hacerse una misma pregunta: ¿qué tan pragmático va a querer ser Javier Milei con todo esto? Se interrogan así porque ellos están seguros de que, si el libertario cambia las formas, puede avanzar el contenido de fondo: es decir, la sustancia de las medidas. ¿Matizará ese modo de haberlas presentado que fue tan resistido, aumentando así las chances de que se lo voten y las leyes salgan? ¿O preferirá "morir con las botas puestas" aunque el Congreso le dé la espalda?

Como respuesta a eso asoman los antecedentes en que Milei ya demostró que sí es un pragmático. Hay un puñado: haber dado marcha atrás con el Impuesto a las Ganancias, sabiendo que es crucial para que sobrevivan los gobernadores, es uno de ellos. Va en contra de lo que piensa el economista e incluso de lo que votó: pero igual va en ese sentido. El mendocino, ex BCRA, Miguel Pesce señaló otras muestras de pragmatismo por estas horas: haber desistido del levantamiento de todas las restricciones cambiarias desde el primer día, por ejemplo. El ex mandamás del Banco Central dijo que eso hubiera sido hiperinflacionario y que Milei supo ver que no era el camino.

lisandro nieri.jpg Nieri, una de las espadas de Cornejo para lo que viene en Diputados.

El radicalismo tuvo su último encuentro el viernes a la mañana en una reunión virtual de dos horas. Después de Navidad tendrá la segunda. Se dividieron el DNU y cada uno va a estudiar partes distintas antes de volver a verse.

Los intendentes peronistas viajan a Buenos Aires

Antes de pensar en quiénes votarán a favor y quiénes en contra en las cámaras, al Presidente le preocupa lo que pueda pasar en la Bicameral de DNU. Es el espacio de 16 miembros -ocho diputados y ocho senadores- que analizarán las 366 reformas del decreto y que, si le bajan el pulgar, echarán por tierra todo.

Ya es sabido que en esa bicameral habrá una sola mendocina: Anabel Fernández Sagasti; no sólo habría empujado para integrar ese órgano, sino también para seguir en la Comisión de Acuerdos del Senado que venía presidiendo en estos años. Su postulación por parte del PJ fue una de las pocas novedades que tuvo esta semana el peronismo mendocino.

Es que no pasó mucho: además de los dos comunicados por separado que hicieron los intendentes y los miembros de la Legislatura, en el partido lo que hubo fue deliberación. Hubo grupos fogoneando "salir a la calle" a protestar contra Milei, pero con las banderas del justicialismo, contaron. Les propusieron hacer algo de ruido, pero los intendentes -algunos de ellos- les frenaron el carro.

“Para empezar, no está el horno para bollos. Pero además hay un clima de época: es claro que hay muchas personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo que les está pidiendo Milei, a pesar de que a nosotros nos parezca terrible lo que propuso. Al menos por ahora es mejor no ir en contra de eso, y es preferible esperar", se sinceró uno de ellos. Habrá que ver, en términos de esa paz social, qué pasa el jueves 28 con los gremios. Ese día la CGT local recibirá la orden desde Buenos Aires sobre si hacer paro o no.

Andraos Destéfanis González Stevanato Ubieta.jpg Buen clima entre los intendentes del PJ. Habrá cumbre en Buenos Aires. Aquí, Andraos (Tunuyán), Destéfanis (Santa Rosa), González (Lavalle), Stevanato (Maipú) y Ubieta ( La Paz).

Ese jueves los intendentes mendocinos del partido tienen una invitación a reunirse en Buenos Aires. Fernando Espinoza, el líder territorial de La Matanza, los convocó esta semana a un encuentro especial de la Federación Argentina de Municipios. ¿Por qué "especial"? Porque van a poner sobre la mesa el DNU del Presidente y van a decidir cuáles serán las cartas que toquen en el asunto. "Podrían surgir medidas". Por ahora los confirmados son Flor Destéfanis y Matías Stevanato.

De Marchi ya le allana el camino a Milei

En el armado de la bicameral, por la importancia que tiene, hay muchas polémicas. Más que nada tienen que ver con números: porque el reparto de lugares se hace por sistema D'Hont: ponen más miembros los que más bancas tienen en cada cámara. Al ser 16 miembros y tener en sus manos un "sí" tan trascendental para el Ejecutivo, los nombres que van ahí revisten una sensibilidad especial.

En ese sentido, esta semana Milei logró un golpe estratégico: en Diputados, La Libertad Avanza pasó a ser el segundo espacio más grande detrás del PJ. Con 38 miembros, pasó a tener uno más que el PRO. Los radicales quedaron terceros con 35.

Sumó al diputado puntano Alberto Arancibia –que reemplazó al gobernador Claudio Pooggi-, quien originalmente era de Juntos por el Cambio, pero ahora se pintó totalmente de “violeta”. La gestión principal se la adjudican a Victoria Villarruel –muy cercana al PD nacional del que Arancibia es parte-, pero hay quienes dicen que De Marchi puso su “granito de arena” para la conversión.

El mismo De Marchi se lo niega a los suyos: “No; si acabo de llegar”, apunta. Está desensillando en un lugar que será clave para coordinar las acciones del jefe de Gabinete, Nicolas Posse, con las cámaras. Ese rol tendrá mucho de tarea técnica, pero también de rosca política. Dicen que es amplio y reúne tareas que antes estaban divididas: incluso toma labores que en épocas de Fernández le tocaban al “Chino” Fernando Navarro, por ejemplo.

Omar de Marchi Javier Milei.jpg De Marchi vuelve al Congreso, esta vez como nexo con la Jefatura de Gabinete.

La buena sintonía de De Marchi le garantiza a Milei, además, el voto de Álvaro Martínez. El mismo Martínez tuvo varias charlas con Martín Menem por estos días. Le habría garantizado acompañar todas las primeras medidas de Milei. Es más: esta semana en Buenos Aires sonó fuerte el rumor de que el mendocino se pasaba directamente a LLA, pero fue descartado y mantendrá el monobloque. No desechan que eso sí ocurra, pero más adelante.

Por el radicalismo, a la bicameral van el chaqueño Víctor Zimmerman y el catamarqueño Fancisco Monti. No es claro si en Mendoza se pensó en proponer a alguno de los diputados o senadores de Cambia para la comisión. Sí se sabe que hay intereses en colocarlos en otras áreas decisivas para el devenir legislativo: las cabezas de la coalición le apuntan a Presupuesto; Finanzas; la Comisión Revisora de Cuentas; Transporte; Turismo y Energía.

“Es que hay mucho que hacer. No podemos agotar la mirada de todo lo que viene sólo en este DNU; porque habrá muchas etapas como ésta en el Congreso que asoma. Hay que pensar que lo que estamos viviendo ya es un cambio de régimen; es un cambio de época para la Argentina. Hay que estar en todas y con más luces que nunca”, remataron desde el oficialismo.

