El plan de Cornejo para que el cobre y la exploración minera aporten millones de dólares

mineria cobre malargue.jpg La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de los yacimientos El Burrero y Las Choicas dio vía libre para que se inicie en esos 40 pozos de cobre el trabajo de exploración.

Otra muestra de eso es que la decisión política, para no dar pasos en falso, es comenzar con la exploración minera en lugares como Malargüe, en los que la licencia social no sólo lo permite, casi lo exige porque allí no hay muchas más fuentes de trabajo que no sean el Estado, el turismo o los hidrocarburos.

Están convencidos de que la discusión sobre minería ya no es la del 2019 que debió enfrentar Suarez. Recuerdan que por ejemplo algunos referentes de la oposición que hoy encarna La Unión Mendocina habló de reactivar la minería en la campaña electoral pasada y creen que ahora la crisis económica también contribuye a que se vea a la minería como una salida económica que venga no sólo a diversificar la matriz productiva, sino también se convierta en generadora de empleo genuino.

jimena Latorre minería 2.png

Tanto es así que también el peronismo "de los intendentes" avaló esa primera exploración minera en la Casa de las Leyes. Respaldaron la iniciativa legisladores que responden al jefe comunal de Malargüe Celso Jaque y al de San Rafael, Omar Félix. En contra votó el diputado sancarlino de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, que cuestionó la cercanía de las minas con el río Grande.

Dónde está el cobre y cómo empieza la exploración

Los tres proyectos de cobre que despertarán a Mendoza de su larga siesta minera son El Burrero, Las Choicas y La Adriana están ubicados en el noroeste malargüino, cerca del límite con Chile, en donde se encuentran también otras decenas de pórfidos cupríferos, que son fuente natural de ese metal.

Ante los legisladores el Gobierno pudo mostrar que la exploración en esas minas no vulneran ni la ley de glaciares, ni las cuencas de los ríos de la zona, ni la ley de pueblos originarios. De hecho, El Burrero y las Choicas, están muy cerca y según se puede ver en el mapa se ubican a 135 kilómetros de la Ciudad de Malargüe, distan a unos 57 kilómetros del El Sosneado, y a 26 kilómetros de Las Leñas. Mientras que la mina La Adriana se ubica a unos 11 kilómetros de la Laguna de Valle Hermoso.

Pozos de Cobre

Ahora, con el aval legislativo está previsto que se comience con la exploración en 23 pozos de la mina El Burrero y en otros 17 de la mina Las Choicas, entre tanto también se avaló iniciar la prospección, que es el análisis del suelo en la mina La Adriana.

"La exploración se hace con una diamantina que sólo usa agua para lubricar ese implemento que baja y extrae un trozo de piedra, que es lo que luego se analiza para ver en qué estado está el cobre. Si está oxidado o sulfurado, y se analiza la cantidad de cobre que hay", explicó la ministra Latorre y apuntó que la campaña de exploración puede durar un año o año y medio.

Lo que revele esa exploración será clave para la futura explotación.

Es que en Casa de Gobierno ruegan que ese cobre esté sulfurado porque si así fuera el proceso de separación para la explotación será mucho más simple y con métodos centrífugos avalados por la ley 7722.

En cambio, si estuviera oxidado, requeriría un proceso llamado lixiviación, que utiliza químicos prohibidos en el listado que contiene aquella ley minera.

Campamento de pozo de cobre en Malargüe.jpg La inversión de 20 millones de dólares que se espera recaiga en Malargüe en los próximos meses se verán en la infraestructura y los empleos directos e indirectos que generará el trabajo de exploración en unos 40 pozos divididos en dos de los yacimientos.

En estos tres casos, el inversor privado que hará la exploración y la prospección, y que se encargará de la infraestructura para ese trabajo, es el mismo: la empresa Geometales, especializada en la exploración de cobre y oro, que hoy está en manos del empresario Marcelo Midlin.

En esa firma conocen específicamente la mina de Las Choicas, porque tuvo un intento de exploración antes de que se sancionara la ley 7722 (en el 2007), cuando esa firma integraba el grupo ODS, en aquel momento en manos de Ángel Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.

La "ventana de oportunidad" que abre el cobre para Mendoza

En el código minero como en el mercado, la búsqueda o la explotación de un metal se abren siguiendo la demanda. En otros tiempos esa demanda apuntaba al oro y la plata, pero hoy el foco está puesto en el cobre y el litio y con el primero a Mendoza se le abre una ventana de inversión, aún incalculable.

"Hoy la necesidad de almacenamiento de energías renovables, por la mutación de la matriz energética, requiere no sólo de litio, sino en mayor proporción del cobre. Una batería tiene entre el 2 y 5% de litio, pero el 30% es cobre. Y no sólo para eso, para conducir la energía, para el transporte y la electrificación también. Esa es la razón también por la que nos roban los cables de cobre, porque hoy es más que necesario y tiene un gran precio", comparó Latorre para sopesar el valor del cobre que tiene Mendoza.

Pozo de cobre de Malargüe1.jpg

En el mapa que manejan Latorre y Cornejo aparecen hoy más de 30 yacimientos de cobre en la provincia. De ellas sólo la mina de San Jorge en Uspallata tiene la prefactibilidad; con estudio de suelo o exploración inicial hay 10 yacimientos, pero esos estudios son anteriores a la sanción de la 7722. Ahora a las exploradas se suman estos tres proyectos, más Cerro Amarillo, que ya avanzó en la exploración.

"Pero las que están paralizadas lo están más que por razones de licencia social que por no cumplir con requisitos técnicos", admite Latorre. En ese listado aparecen Paramillos, El Seguro, El destino.

Es por eso que Cornejo gestó la negociación política para avanzar en Malargüe. Sabe que en otros lugares, como es el caso de Uspallata "aún falta que madure esa conciencia social minera".