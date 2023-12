La CGT ratificó la marcha del miércoles mientras desde algunos sectores propician un paro nacional

Las marchas se replicarán en todo el país, según la CGT. Por eso se espera que la Regional Mendoza informe de qué modo se hará en nuestra provincia y determine horarios y lugar de concentración, aunque no se descarta que muchos opten por viajar a Buenos Aires y participar de la manifestación nacional.

"Está muy bien el planteo judicial y el diálogo con los legisladores y gobernadores. Pero no se puede confiar demasiado en esos mandatarios, que utilizaron el dinero de Ganancias descontado a los trabajadores, y mucho menos en los supuestos dirigentes peronistas que habitan en el espacio Unión por la Patria (UXP), porque no los hay. ¿De qué peronistas me hablan allí? Los trabajadores sólo los estorbamos, como a cualquier otro", aseguró el dirigente ferroviario.