El nuevo Senado de Mendoza tendrá caras nuevas y caras no tan nuevas más algunas sorpresas

No faltarán dirigentes de experiencia, si no como senadores, por lo menos como gestionadores, ya que habrá tres intendentes -todos radicales- y el peronismo aportará también nombres que ya han ocupado cargos. Lo más variado será por el lado de La Unión Mendocina que contará hasta con un periodista en sus filas. Otro experimentado llegará desde el Partido Verde que estará representado por un ex radical.

Entre los que terminarán sus mandatos aparecen legisladores de peso como el actual titular del bloque de senadores del peronismo, Lucas Ilardo; el también peronista Rafael Moyano, que fue referente del justicialismo disidente en las elecciones, y el titular de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli, aliado de la coalición que llevó a Alfredo Cornejo y a Hebe Casado a ganar las elecciones.