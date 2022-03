Un concejal radical de Capital hará lo mismo que Milei y sorteará su sueldo

El concejal hizo pública su decisión este domingo en un video que difundió en redes sociales y allí explicó que el sorteo de su dieta lo hará por Facebook e Instagram el 1 de abril, en una transmisión en vivo que comenzará a las 18.

En la filmación grabada Chappel cargó duramente contra el Concejo Deliberante y contra el intendente Ulpiano Suarez, aseverando que los ediles le han delegado todas las facultades de manejo y control de fondos al jefe comunal.

Su posteo lo encabezó con la frase "por razones distintas a las de Milei".

Qué dijo Chappel

Textualmente, el dirigente que ha imitado la decisión del liberal Milei dijo lo siguiente:

"Soy concejal, cargo que he tenido anteriormente. Siempre llegué por elección interna dentro de mi partido, nunca por decisión del intendente. En mis mandatos anteriores, tal como lo exige la Ley Orgánica de Municipalidaes el Concejo debía autorizar cada licitación para realización de cualquier obra pública o gasto de la comuna".

"En la gestión de Suarez delegó dichas facultades en el intendente, que gasta $3.800.000 anuales sin solicitar autorización por cada gasto. La ley 1.079 ordena solicitar autorización para adquirir créditos. El Concejo delegó también esta facultad en el intendente. La misma ley determina que el Concejo Deliberante es quien puede aumentar las tasas municipales. También esto fue delegado al intendente. Por lo tanto puede aumentar los tributos sin autorización".

"No solamente eso: el intendente prohíbe a los concejales presentar proyectos de ordenanza. Si los presentás no te los tratan. Solo él puede presentar proyectos de ordenanza con el agravante de que los concejales no pueden modificarle una letra o una coma".

"En los últimos 8 años el Concejo no ha aceptado ningún recurso de apelación de cualquier vecino contra alguna resolución del intendente. Esto ha provocado sentencias millonarias contra la Municipalidad, tal el caso de los salarios mal liquidados de los municipales".

"Es decir, el Concejo no cumple con las facultades de elaboración de ordenanzas y control en representación de los vecinos de la Ciudad. Ante esta situación creo que no me corresponde cobrar la dieta de concejal. Por eso voy a proceder a sortearla entre los vecinos. Los comportamientos autoritarios deben ser visibilizados por la gente, más allá de la importancia de cada uno ellos. Lo importante es que la gente lo sepa".

Embed

Los que quieran participar del sorteo deben anotarse en este link.