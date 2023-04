El PRO quedó partido en ambas cámaras y con la mayoría de legisladores fuera de Cambia Mendoza

En ambos casos, la mayoría de los legisladores se salieron de CM, con la excepción de un senador -Pablo Priore- y un diputado -Enrique Thomas- que decidieron continuar dentro del frente oficialista, en sintonía con el criterio de la conducción central.

senado provincial legislatura.jpg La Legislatura de Mendoza vive jornadas de incertidumbre. Imagen ilustrativa.

Todos se autoperciben del PRO

Es lo que dicen de uno y otro lado de la disputa, al tiempo que el interventor a cargo, el misionero Humberto Schiavoni, hace lo posible para defender la inscripción del partido dentro de CM que realizó apenas bajó del avión.

Desde el demarchismo cuentan que el mismo martes a las 0.40 recurrieron la intervención, lo que dejaría al partido en condiciones de anotarse en otro frente antes de que termine este miércoles -día de cierre de frentes-; a la espera de que en última instancia sea la Justicia quien decida quién tiene la razón. O el poder.

Así que mirándose de costado y adivinando intrigas andan los otrora aliados. Rolando Baldasso, presidente del bloque PRO en la Cámara Alta, aclaró durante una entrevista con el programa Medio Día, de Radio Nihuil, que para él "no existen nuevas bancadas".

"Nosotros -por los demarchistas- somos el bloque PRO y seguimos siéndolo. Ocurre que hay un interbloque, el de Cambia Mendoza, que involucra a gente de la UCR, el Socialismo, Libres del Sur. Y lo que el PRO de Mendoza ha decidido por gran mayoría es que no queremos coordinar acciones con ese interbloque", apuntó el lujanino.

Rolando Baldasso. Foto: Jaime Suárez El senador provincial Rolando Baldasso.

En el Senado, Baldasso sigue presidiendo la bancada donde están Germán Vicchi, Valentín González y Gabriel Pradines; mientras el senador Pablo Priore -que está recaliente- sigue integrado en Cambia Mendoza y, al menos por ahora, constituye lo que podría definirse como un monobloque PRO no demarchista.

Baldasso lo definió así: "Desde siempre hay un legislador que quiere trabajar con otra voluntad. Estamos hablando del senador Priore, que es parte de quienes pidieron esta intervención".

Y Priore, que se ha posicionado como uno de los más críticos a De Marchi y su estrategia, respondió con una foto:

Pablo Priore enojado.jpg

Todo indica que en Diputados la historia podría repetirse, con el bullrichista Enrique Thomas dentro de Cambia Mendoza y otro bloque, integrado por Gustavo Cairo, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche yendo por fuera y con la intención de seguir utilizando el sello PRO.

Alto: y a todo esto, ¿qué pasará con el sello?

enrique thomas patricia bullrich.jpg Enrique Thomas, uno de los alfiles de Bullrich en Mendoza.

¿Qué pasará con el sello PRO?

Depende a quien se le pregunte. Los bullrichistas aseguran que es ilegal que los que están fuera de Cambia Mendoza usen las divisas amarillas y hasta sugieren que deberían renunciar a sus cargos "porque llegaron allí gracias al frente".

Los demarchistas niegan. Baldasso lo explicó así: "La intervención no altera ni nuestro sello ni las funciones de ningún órgano partidario. Es una medida que se aprobó simplemente para firmar la incorporación a Cambia Mendoza, y se hizo como cuando los reyes mandaban a sus virreyes porque no les gustaba lo que resolvían los cabildos. Lo concreto es que hoy no está intervenido el sello del PRO y nos seguimos reuniendo en la sede de siempre".

Y es interesante ver cómo, casi en un juego de espejos, la puja entre diversas facciones del partido se repite en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa plaza, que es la cuna del PRO y su fortín electoral, esta semana se vivieron escenas impensables hasta hace poco. Para disgusto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el jefe de gobierno -Horacio Rodríguez Larreta- decidió evitar que Jorge Macri, primo del expresidente y aspirante a la intendencia, integrara una lista sábana y aprovechara la tracción de un candidato presidencial en los comicios que se vienen.

De modo que en CABA se dará una situación chaplinesca. En la misma fecha se votará para jefe de gobierno usando boleta única y para presidente con lista sábana. Macri y los suyos viven eso como una traición. Palabra que se usa -y abusa- mucho por estas épocas.

