El mendocino Eber Pérez Plaza, diputado del Frente de Todos, se reunió con Bolsonaro

El tunuyanino conversó con UNO mientras volvía de Brasil en auto: 40 horas de ruta. Y según precisó, la reunión con Bolsonaro se produjo tras una gira del mendocino por distintos pasos internacionales.

Eber Pérez Plaza campo.jpg Eber Pérez Plaza (FdT) es productor agropecuario y su agenda está centrada en las economías regionales.

Agilizar los pasos a Brasil, por eso Bolsonaro

Pérez Plaza -que se define como "defensor del campo"- detalló: "Desde hace tiempo estoy en gestiones para agilizar el mercado internacional entre ambos países, ya que tanto Argentina como Brasil tienen demoras en las zonas aduaneras".

"El ajo y la cebolla son perecederos, y las esperas en la aduana hacen que el producto llegue deteriorado" "El ajo y la cebolla son perecederos, y las esperas en la aduana hacen que el producto llegue deteriorado"

Según aseveró el diputado, esas demoras ocasionan problemas a las economías regionales. "El ajo y la cebolla, por ejemplo, son perecederos; y las esperas en la aduana hacen que se despache el producto en buen estado pero que al llegar a destino esté deteriorado".

El tunuyanino aseguró que los camiones con hortalizas o frutas deben esperar "entre 7 y 10 días" para pasar a Brasil.

"No es por mala voluntad de nadie, pero termina perjudicado el sector productivo, porque no solamente se pierde la mercadería sino que la estadía de los choferes se alarga y eso complica también a las empresas de transporte", precisó. "Por eso intento armar contactos institucionales para que los trámites se agilicen".

-Pero llegó hasta el presidente, ¿cómo hizo?

-Hace bastante que trabajo en estos temas, entonces tengo mis conexiones tanto con Brasil como con Bolivia. Soy un legislador de perfil bajo, no me considero mediático; pero siempre estoy tendiendo puentes con los organismos vinculados a la producción, sea quien sea que le toque gobernar.

-¿No lo chicanean en el Frente de Todos por reunirse con Bolsonaro?

-Algunos dicen que en el Frente de Todos no hay amplitud, pero yo no tengo problemas en juntarme con gente que no piensa igual que yo. Lo que busco es sacar lo mejor de cada uno para solucionar y sumar. Por supuesto, siempre puede haber diferencias ideológicas, pero no por eso puedo dejar de reunirme con quienes tienen la capacidad de hacerle la vida más sencilla al sector productivo.

Eber Pérez Plaza Boric Fernández editada.jpg El diputado nacional Eber Pérez Plaza junto a los presidentes Alberto Fernández (Argentina) y Gabriel Boric (Chile).

Quién es el diputado del Frente de Todos Eber Pérez Plaza

Eber Pérez Plaza asumió como diputado del Frente de Todos tras la renuncia de Alejandro Bermejo en 2021. De ese modo, el productor de Villa Seca (Tunuyán) llegó al Congreso de la Nación sin formar parte de los primeros planos de la política.

La plataforma que lo catapultó fue la Agrupación Canpo (Corriente Agraria Nacional y Popular) y de ahí pasó a integrar las listas del FdT. Así, se ubicó cuarto en la boleta de las legislativas de 2019 y eso le permitió alcanzar su banca.

Pérez Plaza subraya siempre que su agenda está centrada en las economías regionales. "Mi principal objetivo -suele repetir- es que al campo le vaya bien, que los productores tengan rentabilidad y que haya menos burocracia".

