El intendente de San Carlos es el único rebelde de Cambia Mendoza que baraja desdoblar las elecciones

Este fin de semana hubo un encuentro en el que volvió a tocarse ese tema, con el jefe territorial Scanio y Silvia Cornejo como principales figuras. La presidenta de la UCR departamental encarnó un pedido que, en realidad, le hace todo el partido a la fuerza que cofundara Jorge Difonso: que se mantengan como en las últimas elecciones y vayan a las urnas al mismo tiempo que todos los reductos oficialistas. Por ahora no hay cambios y es la única que se mantiene en potencial rebeldía.

Alfredo Cornejo Rodolfo Suarez.jpg Los dos gobernadores de Cambia Mendoza son nacidos en San Carlos. El departamento podría ser el único que se desmarque en todo el oficialismo.

Puertas adentro dicen que tiene que ver con una tradición que han mantenido casi históricamente en el Valle de Uco, que es ir a votar "por su cuenta". Sin embargo, ni en 2019 –cuando traccionaban para impulsar a un hijo de la casa como Suarez-, ni en 2021 se corrieron de lo dispuesto para el resto de la provincia. Es decir que, si cambian las fechas, sería la primera vez en seis años en que se desmarcan del resto de la coalición. Algunos pueden tomarlo como señal de cierto descontento. Incluso, en el cónclave se habló de "algunos reclamos; por ejemplo, por obras inconclusas".

Además, fuera de esos motivos oficiales, que ponen a la dinámica “histórica” de apartarse como uno de los ejes, la verdad es que también hay intereses políticos en la fuerza que tiene a Scanio como figura departamental y a Mauricio Torres y Jorge Difonso como espadas legislativas. En la Casa de Las Leyes, de hecho, los últimos mencionados armaron su propio bloque (Unión Por Mendoza) junto al diputado José María Videla Sáenz y hasta han tenido recordados episodios: Difonso tenía voto en comisiones y no quiso dar dictamen de inmediato a un proyecto caro al Gobierno como la reforma de la Corte, por ejemplo.

¿Cuáles son esos motivos políticos de los que hablan? Crecer un poco más. El mencionado tándem del ex intendente con el actual sabe que su marca política lleva casi 15 años de éxitos electorales en el Valle de Uco y buscan extender eso a la provincia: conquistar más espacios en la gestión y, por qué no, competir en algún otro reducto o en un nivel más alto que el departamental (tal vez no ahora pero sí en 2025 o 2027). Hacerle caso a sus aspiraciones, según comentaron a UNO.

silvia cornejo y scanio.jpg El encuentro de este sábado por la mañana. Silvia Cornejo y Rolando Scanio, junto a otros dirigentes de la comuna.

► TE PUEDE INTERESAR: Las opiniones del peronismo mendocino sobre el juicio político que impulsa Alberto Fernández

Esta semana no habrá novedades. En parte porque algunos funcionarios, que son colaboradores esenciales de Scanio en términos políticos, estarán de vacaciones hasta que termine la primera quincena del mes. Tras el encuentro con la UCR de los últimos días, quedó pendiente la definición, pero seguramente se comunicará poco antes de la fecha límite, que -como se sabe- es el 30 de enero. "No está decidido ni por sí ni por no", lanzaron por toda respuesta.

Si bien el intendente aún no lo comunica de forma oficial, lo más probable es que vaya a buscar su segunda gestión al frente del departamento. La información oficial es que lo está consultando con sus círculos de confianza y que tomará una decisión teniendo en cuenta, también, aspectos personales. Sin embargo, ya rondan dos argumentos que suelen escoltar a los que buscan reelección: funcionarios que, según cuentan, "le piden" su permanencia, más proyectos y/u obras que habrían quedado pendientes.

Silvia Cornejo, Tadeo García Zalazar y Alfredo Cornejo.jpg Cornejo, García Zalazar y Cornejo. La hermana del exgobernador suma fuerza en la política sancarlina.

La pregunta es si en ese camino a las urnas se encontrará con unas PASO que lo enfrenten a Silvia Cornejo. La dirigente radical viene ganando más notoriedad desde el año pasado y quedó reflejada en algunas portadas de diarios con el último encuentro público. Si fuera así, podría entenderse la jugada de desdoblar como una estrategia relacionada a esa interna. Desde el municipio dicen que no es así, y señalan otros argumentos: los expuestos más arriba.

Debe recordarse también que las últimas elecciones dejaron elementos de análisis en torno a qué piensa el votante sancarlino: el Partido Verde hizo una elección por encima de su media provincial y logró quedar en segundo puesto con el 24% de los votos. El Frente de Todos, por su parte, no logró revertir la tendencia en el resto de las comunas, pero además quedó tercero, a menos de 5 puntos de Nuevos Rumbos, una fuerza casi desconocida en las otras 17 intendencias.

► TE PUEDE INTERESAR: El secretario electoral de Mendoza explicó cómo será votar con la boleta única de papel