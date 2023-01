Las opiniones del peronismo mendocino sobre el juicio político que impulsa Alberto Fernández 

El juicio a los miembros de la Corte que impulsa Alberto Fernández no sólo es uno de los temas más fuertes en la agenda política argentina, sino que además podría paralizar virtualmente al Congreso de la Nación. Así lo vaticinaron miembros de Juntos por el Cambio, quienes aseguraron que no acompañarán ninguna ley más “hasta que esto no pare”. En medio de esa tensión, algunos peronistas mendocinos se atrevieron a dar sus opiniones sobre el tema. Otros no contestaron la consulta de Diario UNO.