Dura crítica de Alfredo Cornejo a Fernández: "El juicio político a Rosatti es su manotazo de ahogado

Y en su argumentación rememoró algunos antecedentes, como el conflicto con parte de la prensa y grupos mediáticos, que tuvo uno de sus puntos más álgidos en la segunda mitad del 2012: “Ya lo han hecho con la obtusa Ley de Medios, un elemento peligrosísimo que atacó directamente un derecho constitucional como la libertad de expresión. Recordemos el 7D, cuando todo iba a explotar y, en realidad, nada ocurrió”, lanzó Cornejo, en referencia al día clave de aquel año en que debía comenzar el cumplimiento estricto de la normativa.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (2).jpg Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Es el principal apuntado por Alberto Fernández. Foto: Agencia NA

También habló sobre el enfrentamiento con el campo a partir de 2008 y la recordada Resolución 125 de retenciones móviles; para muchos especialistas, uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia del kirchnerismo. El mendocino dijo que fue “una lucha de clases de ficción que pretendían crear para disfrazar su ineficacia”.

“El juicio político a Rosatti es un manotazo de ahogado del Presidente”.

Para el líder del radicalismo mendocino, el proceso que quiere iniciar el Fernández contra el titular de la Corte no es más que el “manotazo de ahogado de un presidente que no supo atender los verdaderos problemas de la gente, preocupándose por los conflictos legales de su jefa política”. Según sus palabras, en Casa Rosada no quieren mejorar la Justicia, sino que buscan que ésta sólo acuse a los que piensan distinto.

Además, dijo que la causa está claramente manejada por Cristina Kirchner y, a su vez, está utilizando la dinámica de “amigo-enemigo”, pretendiendo distraer a una sociedad que ya le quitó créditos a su gobierno. “Es un axioma kirchnerista que está cumpliendo a rajatabla. En un país cansado del relato y que necesista resultados”

cristina kirchner 3.jpg Para Cornejo, "Fernández cumple con los designios de Cristina Kirchner en torno a la Justicia". Foto: Télam

Por último, dijo que toda la acusación, que según los voceros del Ejecutivo puede ser no sólo contra Rosatti sino contra todos los miembros del tribunal, “caerá en un saco sin fondo, porque no tendrá nunca el acompañamiento de los argentinos. “No dejaremos que sigan atacando a las instituciones con el sólo fin de victimizarse para ocultar su ineficiencia”, dijo.

“Obviamente, Fernández ya no representa la posibilidad de resultados económicos positivos. Representa el fracaso”, remató.

Alberto con gobernadores y un día clave para el juicio político

El proceso que el Ejecutivo quiere llevar contra Horacio Rosatti, y posiblemente otros tres jueces supremos, comenzó tras las rispideces generadas en el último fallo del tribunal, beneficiando a la administración de Rodríguez Larreta en CABA. Luego de eso, y con el antecedente de la condena a Cristina Kirchner, que también generó ataques a la Justicia y acusaciones de "mafia y lawfare", sobrevino el intento de juicio político.

Alberto Fernández.jpg "El intento del Presidente caerá en un saco roto: los argentinos nunca lo acompañarán", vaticinó Alfredo Cornejo.

En ese contexto, Alberto Fernández ha logrado el apoyo de una buena cantidad de mandatarios peronistas, aunque todavía está buscando que lo respalden dos líderes del peronismo no K, como Omar Perotti y Juan Schiaretti, gobernadores de Santa Fe y Córdoba. Seguramente no estarán presentes en Casa Rosada durante la convocatoria que hizo el Presidente para este martes. El encuentro será en el salón Eva Perón.

Se esperan otras ausencias, como las de Arabela Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Los cuatro se habían "desmarcado" de la primera invitación similar, el pasado jueves 22 de diciembre, apenas conocida la cautelar de la Corte Suprema que devolvía el 2.95% de los impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

