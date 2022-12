Alfredo Cornejo: "El peronismo mendocino perdió una oportunidad exquisita de anotar un logro para la provincia"

"El peronismo se perdió una oportunidad exquisita de anotarse un logro y sacar un laudo favorable a Mendoza", sentenció Cornejo, entrevistado en Radio Nihuil.

Para Cornejo, el kirchnerismo es responsable del fracaso de Portezuelo del Viento

Según manifestó el senador nacional, no es sorpresa que el gobierno nacional esté en contra de Mendoza categóricamente.

Sin embargo, apuntó sin miramientos al peronismo y "a sus referentes locales kirchneristas".

Anabel Fernández con Cristina Kirchner.jpg Para Alfredo Cornejo, la cercanía de Anabel Fernández Sagasti a Cristina Fernández de Kirchner debería haber servido para influir en una decisión del gobierno nacional a favor de Mendoza con respecto a Portezuelo del Viento.

"Con el acceso que tienen al gobierno nacional, tuvieron la oportunidad exquisita de anotarse un logro y sacar un laudo favorable a Mendoza, que iba a realizar una obra que beneficiaría a toda la Argentina con sus propios recursos", aseguró Cornejo y agregó: "Se iba a aprovechar el caudal de un río que hoy no se está aprovechando".

Afilado como siempre, Cornejo fue más allá y profundizó sus críticas al kirchnerismo local.

Se puede usar la lengua de trapo para decir cualquier cosa, escribir en Twitter cualquier cosa, pero insisto: perdieron una oportunidad exquisita para quedar bien con buena parte de la población del Sur, con buena parte de los mendocinos. ¿Para qué están en política si no es para influir? Si tienen acceso al gobierno nacional, ¿por qué no lo usan a favor de Mendoza? Se puede usar la lengua de trapo para decir cualquier cosa, escribir en Twitter cualquier cosa, pero insisto: perdieron una oportunidad exquisita para quedar bien con buena parte de la población del Sur, con buena parte de los mendocinos. ¿Para qué están en política si no es para influir? Si tienen acceso al gobierno nacional, ¿por qué no lo usan a favor de Mendoza?

Además, agregó que "Cuando vino el ministro de Economía Sergio Massa, a realizar un anuncio sobre las heladas que después no fue, le pidió al gobernador esperar a que llegara Anabel Fernández Sagasti, sino no se empezaba el acto. La puso al mismo nivel que el Gobernador".

Por último, se refirió a Alberto Fernández como una figura que ha quedado como un gran mamarracho, y por lo tanto no se puede esperar nada de él, destacó que del peronismo mendocino sí esperaba que representara de una mejor manera los intereses energéticos y de autonomía de la provincia.

y dijo que, aunque sea un triunfo de La Pampa en su histórica perspectiva de provincia que está aguas abajo, no los responsabilizaría a ellos, que tienen esa posición desde siempre.

Es el Gobierno nacional quien insólitamente ha cancelado una obra que era beneficiosa para todo el sistema eléctrico argentino, y se iba a hacer con plata de Mendoza, no de la Nación Es el Gobierno nacional quien insólitamente ha cancelado una obra que era beneficiosa para todo el sistema eléctrico argentino, y se iba a hacer con plata de Mendoza, no de la Nación

Las obras que se vienen tras el laudo desfavorable para Mendoza

Luego de las críticas lapidarias a la actitud del PJ mendocino, Cornejo aseguró que lo que queda ahora es "dar vuelta la página" y comenzar con un plan de obras para optimizar el uso del agua y realizar emprendimientos energéticos en toda la provincia.

Es muy relevante que Mendoza tenga 1.023 millones de dólares disponibles para obras, ese es un logro de mi gestión trabar este acuerdo Es muy relevante que Mendoza tenga 1.023 millones de dólares disponibles para obras, ese es un logro de mi gestión trabar este acuerdo

Cornejo destacó que sin la incorporación del artículo 3 del convenio firmado durante la gestión de Mauricio Macri, hoy los fondos que iban a destinarse a Portezuelo no podrían ser útiles para otras obras de infraestructura.

Esto también es una forma de demostrar cómo actúa la dirigencia política de Mendoza, todos dijeron que había que adjudicar Portezuelo del Viento y el único que dijo que no había que adjudicar la obra fui yo. Se lo dije al gobernador Rodolfo Suarez, ojo que si adjudicás le tenés que dar al adjudicatario 100 millones de dólares con la firma. Hoy le estarían haciendo juicio político a Suarez Esto también es una forma de demostrar cómo actúa la dirigencia política de Mendoza, todos dijeron que había que adjudicar Portezuelo del Viento y el único que dijo que no había que adjudicar la obra fui yo. Se lo dije al gobernador Rodolfo Suarez, ojo que si adjudicás le tenés que dar al adjudicatario 100 millones de dólares con la firma. Hoy le estarían haciendo juicio político a Suarez

El senador opinó que el plan de obras que se debe concretar en Mendoza, no solo debe hacerse con los fondos provinciales que se usarían para Portezuelo.

"Tenemos que hacer obras con privados, no puede ser que los 1.023 millones de dólares para infraestructura los ponga el sector público. Las obras de agua para la agricultura, la agroindustria y la creación de energía tienen que darle participación a inversores privados", señaló.

Cornejo recordó que ya hay 600 millones de dólares en una cuenta para hacer obras en Mendoza, y que lamentablemente esos fondos se están desvalorizando. "Nos están cobrando impuestos, es un dinero paralizado que es parte de las escasas reservas de la Argentina", cerró visiblemente digustado.