El intendente de San Carlos confirmó que desdoblará las elecciones y encendió alarmas en Cambia Mendoza

En torno a esos cuestionamientos, en los últimos días comenzó a especularse si su idea de abrirse de la estrategia provincial tenía que ver sólo con causas políticas y relacionadas a los próximos comicios, o si tuvo algo que ver el malestar que una porción de su espacio tiene con la cúpula radical. El diputado Jorge Difonso, por ejemplo, está alejado de Rodolfo Suarez prácticamente desde el inicio de la gestión por los chispazos que les generó el fallido intento de derogar la ley 7.722.

Jorge Difonso.jpg Jorge Difonso es uno de los referentes centrales en el espacio político que gobierna San Carlos.

"Nadie ha resuelto irse de ningún lado. Sólo decidimos adelantar las elecciones y queremos seguir siendo parte de este frente, al que conformamos desde hace años. No estoy invitado a la reunión de este martes que hará Cambia Mendoza; me he enterado por los periodistas de que existe ese encuentro, pero nadie me ha puesto en aviso", dijo el propio Scanio al programa Hola Mendoza, de Canal Siete. Diario UNO había anticipado este domingo que al mencionado Difonso tampoco le habían avisado.

Con la confirmación arreciaron más especulaciones partidarias: otra posible causa -que algunos en San Carlos piden tener en cuenta- es el juego de la UCR en el departamento. Es que Silvia Cornejo, hermana del ex gobernador, viene ganando espacio en el partido a nivel comunal y ya hay rumores de una posible candidatura a la intendencia. Si se diera, ocurriría en el marco de una PASO en la que debería competir contra el probable intento reeleccionista de Scanio.

Hay dudas sobre quién será el candidato

"Las intenciones de presentarme a la reelección las tenemos, pero tenemos que terminar de definir si me presentaré, que es algo que se tomará en conjunto y buscando el consenso de todo nuestro sector", afirmó el intendente. Según sus palabras, por motivos personales aún no tiene una decisión firme, aunque cerca suyo creen que la candidatura para el período 2023-207 es casi un hecho. Sería uno más de los jefes comunales del oficialismo que van por un segundo período: se cree que Ulpiano Suarez, Raul Ruffeil (San Martín) y Juan Manuel Ojeda (Malargüe) harán lo mismo.

silvia cornejo y scanio.jpg Silvia Cornejo (a la izquierda de Scanio) suena como posible candidata de la UCR. Hace menos de un mes mantuvieron este encuentro ara definir estrategias respecto al 2023.

De todos modos, Scanio tiene tiempo para oficializar su decisión. Hasta el 12 de marzo corren los plazos de cara a la presentación de listas, al menos en las comunas que, como San Carlos, se desacoplen de las urnas provinciales. Un mes y medio después de eso se harán las elecciones primarias, el 30 de abril. Mientras que las generales en aquellos territorios tienen fecha para el primer domingo de septiembre: es decir, el 3.

"Lo que queremos es priorizar San Carlos. Hoy tenemos un espacio grande, con mucha presencia de radicales, de justicialistas, gran porción de agrupaciones vecinalistas, entre otras expresiones. Lo que menos queremos es limitar esa participación: todo lo contrario; queremos ampliar nuestro lugar de convergencia y que no sólo se sume más gente, sino que pueda ser llevado también a más lugares de la provincia", se entusiasmó Scanio.

Por último, debe recordarse que las últimas elecciones dejaron elementos de análisis en torno a qué piensa el votante sancarlino: el Partido Verde hizo una elección por encima de su media provincial y logró quedar en segundo puesto con el 24% de los votos. El Frente de Todos, por su parte, no logró revertir la tendencia en el resto de las comunas, pero además quedó tercero, a menos de 5 puntos de Nuevos Rumbos, una fuerza casi desconocida en las otras 17 intendencias.

