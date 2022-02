El intendente de Malargüe defendió El Azufre y destacó que "los inversores ya acordaron con los puesteros"

Así se presenta también el masterplan de los inversores Alejandro Spinello, Daniel Nofal y José Beccar Varela, quienes están estudiando y trabajando la zona desde hace cinco años.

Lo primero en ser ponderado por Ojeda, en un comunicado que publicó en la web del municipio, fue la inversión, que se estima será superior a 240 millones de dólares.

"El primer paso, tras los análisis primarios realizados en el lugar por los inversores, era que el Gobernador le asignara esas hectáreas para hacer el masterplan, es decir, estudios de obra civil, hidráulicos, ambientales, entre otros", señaló el intendente de Malargüe, municipio en el que se sitúa el proyecto.

Mientras que por otro lado aseguró que "los inversores ya llegaron a un consenso con los puesteros" de la zona y que firmaron con ellos una "concesión de derechos". "El Azufre es un proyecto que va a generar infraestructura externa y así ayudar a muchos de los productores del Valle Noble, Las Loicas y zonas aledañas", expresó respecto de la aceptación de los malargüinos.

El intendente agrega además respecto de los puesteros, que podrán "seguir con el pastoreo" a la vez que los inversores pueden avanzar con los estudios.

La asignación de 12.000 hectáreas a un grupo empresario

Juan Manuel Ojeda coincidió con el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez al explicar que la asignación por decreto es el paso previo y necesario para avanzar con el proceso de inversión."Los privados deben tener un mínimo de certeza para avanzar en el proceso", dice.

Respecto de la asignación como mecanismo legal, Ojeda indicó que "se vincula con situaciones preexistentes, como sucede con Gendarmería, puesteros o inversores en la zona".

Qué pasará con las aguas termales de El Azufre

El intendente sostuvo que la zona de aguas termales no entra en las 12.000 hectáreas asignadas, aunque sí ha pedido, desde la intendencia, "que pasen a la órbita de la Municipalidad de Malargüe para que pueda realizarse un consorcio para todos nuestros prestadores turísticos y emprendedores".

termas azufre.jpg

La respuesta a la oposición

En la carta publicada, Ojeda también se permite criticar a quienes cuestionan el proyecto en la Legislatura como los senadores Lucas Ilardo o Marcelo Romano.

"Malargüe se convertiría en un lugar único del país con dos centros de sky de primer nivel y múltiples centros de actividades invernales y me pregunto ¿le estamos diciendo que NO a esta posibilidad?", exclamó.

Y respondió: "No es un negocio inmobiliario como quiere plantear el justicialismo, ya que las tierras no son de dominio del inversor. Hoy los inversores tienen un instrumento para poder comenzar a realizar los estudios, en ningún momento se entregaron escrituras ni nada por el estilo. No nos olvidemos que todas estas tierras están dentro de una ley que es única y especial porque están en zona de frontera que tiene una legislación propia y la verdad desde mi punto de vista es muy importante para el país porque permite ese tipo de actividades, turísticas y pastoreo y donde se cuida mucho al poblador, en este caso a los puesteros".

Y respecto de los baños termales, tiró: "Para que se entienda mejor todavía el pataleo opositor, hoy muchos de sus dirigentes que salen, se quejan, hablan y denuncian es porque en algún momento eran los interesados directos en quedarse con esas termas".