El Gobierno prepara un "Día D" legislativo para su proyecto de cambios a la Suprema Corte

El oficialismo quiere votar la próxima semana y para eso, los resultados de lo que ocurra este jueves serán determinantes. La última decisión fue que el encuentro con el órgano de Legislación y Asuntos Constitucionales fuese en conjunto: es decir, con los cuerpos de ambas cámaras presentes al mismo tiempo. De esa manera podrían ahorrarse más dilaciones y, entre otras cosas, el titular de Justicia deberá acudir al edificio parlamentario una única vez.

Las explicaciones para el proyecto de cambiar los mecanismos de la Corte

Lo planificado es que D'Agostino abra los encuentros con una explicación del proyecto. Esbozará cuáles fueron las motivaciones del Gobierno para desarrollarlo y los alcances que tendrá si es que llega a transformarse en ley. Todo eso, antes de responder las preguntas y cuestionamientos de todos los que estén presentes. Ese punto probablemente sea uno de los más álgidos; dada la vorágine desatada en la política local, apenas Suarez hizo público el texto.

El funcionario comenzará la jornada cerca de las nueve de la mañana. Bordeando las 11:30 se espera al tridente cuyas posiciones viene fogoneando el peronismo en las redes: Kemelmajer; Pérez Hualde y el ex gobernador Lafalla. Los primeros fueron miembros del tribunal y en los últimos días han brindado casi una decena de entrevistas a medios de comunicación, en las que han esbozados sus críticas a la norma. Esencialmente, hacia la decisión de deshacer las salas para crear un cuerpo colegiado de jueces, lo que afectaría la independencia de la Justicia, según -por ejemplo- Kemelmajer.

Suprema Corte de Mendoza.JPG Los siete jueces podrán estar en la reunión ampliada de comisiones. La intención de algunos espacios políticos es que discutan los pormenores del proyecto oficialista.

Cerca de las 13 llegaría el turno de los supremos. La convocatoria comenzó a cursarse a media mañana de este lunes y tiene a los siete como destinatarios. Entre los denominados "filoperonistas" ya arreciaron algunas posturas en contra del proyecto. Concretamente, quienes más se han expresado han sido Omar Palermo y Mario Adaro. "Lo que se da es un concentración de poder en una mayoría. Va a haber organizaciones muy verticales y se ve una intención de disciplinamiento que no parece buena", fue la opinión de este último el pasado viernes, en Radio Nihuil.

► TE PUEDE INTERESAR: Para Mario Adaro el proyecto de reforma de la Corte terminará siendo una "ley oscura",

Los cambios que vienen en la Corte

Esos tres encuentros fueron definidos este lunes, en una reunión que se hizo a las nueve de la mañana y en la que estuvieron algunas de las espadas legislativas del oficialismo; como Andrés Peti Lombardi,Martín Kerchner y Diego Costarelli. Como se dijo, si hay dictamen el jueves, durante la próxima semana ya podría votarse en Diputados, lo que iría a tono con las intenciones del Gobierno local, que parece querer darle sprint a las deliberaciones. La agenda, igual, está sujeta a cambios que puedan surgir en comisiones este martes.

Los cambios han sido discutidos públicamente, pero lo que más controversia genera está en la desaparición de las dos salas para dar paso a la creación de nuevos tribunales, que se sortearían ante cada una de las causas que ingresen. Además, el otro punto que hace "ruido" al peronismo y a algunos magistrados es la forma en que se llamarán a los fallos "plenos" - que cuentan con todos los jueces en simultáneo-. La nueva fórmula establecería, por ejemplo, que cualquier planteo de inconstitucionalidad se defina siempre con los siete miembros.

¿Y los relatores? Quienes se oponen a la norma aseguran que este cuerpo será el que termine redactando todos los fallos, por una supuesta pérdida de especialidad, pero además suman otra preocupación: que no se sepa cómo acoplarlos al novedoso mecanismo. A eso, en el Gobierno responden que debe ser la propia Corte la que haga la reingeniería para ubicarlos y mantenerlos como piezas funcionales.

Suarez-Lorenzetti.jpg Suarez, Abed y Garay; durante la visita de un supremo de la Corte Nacional: Ricardo Lorenzetti.

"No se van a crear nuevos cargos. Los propios miembros de la SCJ serán encargados de que esos relatores se adapten", explicó uno de los colaboradores que tuvo el proyecto. "Nuestra idea es que se creen dos secretarías, pero con los empleados y funcionarios que ya están trabajando. La primera, para los recursos presentados y lo que llegue por apelaciones. La segunda, para casos que ingresen directo a la corte", graficaron.

► TE PUEDE INTERESAR: D'Agostino, sobre el proyecto de Suarez: "No creo que la Corte esté contaminada por la política"

Críticas a los críticos del proyecto

En el oficialismo no gustaron algunas de las expresiones vertidas a lo largo de la última semana. Llegaron de distintas latitudes: desde la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, hasta miembros actuales y ex magistrados del máximo tribunal. El contragolpe no vino en público, pero sí se fue haciendo notar durante las últimas horas.

A Aída Kemelmajer, por ejemplo algunos radicales le achacaron ser la "autora intelectual" de los equiparados, esos miembros del poder judicial que cobran como jueces y están atados a sus cambios salariales, pero sin serlo. En algunos casos, incluso cumpliendo funciones administrativas. "Ella fue una de las responsables de ese desfase. Nosotros quisimos cambiar eso y metieron un recurso para frenarlo. Por supuesto, ¿el recurso a dónde lo metieron? A la Sala Dos, claro", se quejó un legislador ante la consulta de UNO.

marcelo d'agostino reforma justicia suarez suprema corte.jpeg D'Agostino, titular de Justicia, dio una entrevista a Canal Siete en los últimos días. Aseguró que, para él, "la Corte no está contaminada por la política".

Otro de los consultados, cercano a quienes diseñaron el proyecto, afirmó que algunos de los planteos realizados son incorrectos. Por ejemplo, aseguran que, ya que la Corte nacional no tiene especialistas en determinados fueros, porque todos entienden de cualquier rama del derecho, no es válida la queja por la pérdida de especialidad que se daría al licuar las salas.

"Tienen miradas anacrónicas de la Justicia. Hablan de especialidad, pero hoy en Mendoza a las causas penales (en la Sala II) que se estancan entre Valerio y Palermo, las desempata un juez laboralista como Adaro. Y a las causas laborales, las termina desempatando un penalista. ¿Eso es especialidad, entonces?", dice una fuente.

Así empieza a defenderse el oficialismo de las duras acusaciones que emergen del PJ. Les señalan querer avanzar sobre la Justicia y concentrar poder político en un ámbito que le debería ser ajeno. Deberán contestar y tranquilizar en parte las aguas de la Legislatura, si es que quieren un despacho favorable sin demasiado ruido, y con la posibilidad de votar antes de fin de mes.

► TE PUEDE INTERESAR: La reforma de la Suprema Corte de Justicia ensanchó aun más la grieta entre peronistas y radicales