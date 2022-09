Para Mario Adaro el proyecto de reforma de la Corte terminará siendo una ley oscura

También se refirió el juez a la necesidad de que en la Justicia de Mendoza la perspectiva de género tenga más protagonismo y aunque no lo nombró se refirió al caso del juez Gonzalo Guiñazú,cuya conducta en este sentido fue muy cuestioanada pero no tuvo ninguna consecuencia y se jubiló rápidamente algo que otros magistrados no han logrado.

Mario Adaro es uno de los tres supremos que son considerados como integrantes del ala filoperonista de la Corte. Los otros dos son Julio Gómez y Omar Palermo. Los otros cuatro supremos componen el ala filoradical: el presidente Dalmiro Garay más José Valerio, Pedro Llorente y Teresa Day.

A continuación los temas que abordó el integrante de la Corte en la entrevista

Qué dijo Adaro sobre el proyecto de ley presentado por Rodolfo Suarez

"En principio tengo un sentimiento contradictorio. Es que por un lado se da un debate sobre diseño institucional y de complejidad institucional en la provincia que para mí es muy importante en la agenda de la vida de democracia en una sociedad. Pero por otro lado no puedo obviar que en el contexto en el que se encuentran el país y la provincia con la cantidad de problemas sociales, económicos y políticos que hay, dar este debate puede parecer poco importante. Y eso que a mí sí me parece trascendente porque tiene que ver con el diseño de la vida institucional de uno de los tres poderes de la República".

"Estamos de acuerdo con que todas las organizaciones públicas, privadas, empresariales, estatales... requieren un rediseño con la nueva modernidad. Eso está bien. El tema es desde dónde uno se para para rediseñar y cuál es la intención final que uno tiene".

Todos de acuerdo con los sorteos

"También estamos de acuerdo que en lo jurisdiccional, en la toma de decisiones, en los expedientes... que haya un proceso más transparente, de sorteo, aleatorio. Hay una distorsión de hace años de cómo se presentan, sobre todo las causas contencioso administrativas, o sea las que son contra el Estado. Allí se elige una u otra sala porque se puede saber de las posturas de cada una".

"Más allá de algunas discrepancias todos los integrantes de la Corte creemos que es importante el sorteo de causas porque así se puede armar un modelo mucho más transparente".

Los puntos en los que Adaro no está de acuerdo

"El problema es que detrás de todo eso de los sorteos, incorporaron un montón de regulaciones y de diseños que no tienen que ver con una organización más moderna, transparente y horizontal. Lo que se da es un concentración de poder en una mayoría que va a ejercer su supremacía en el manejo del presupuesto, licitaciones, personal, sanciones disciplinarias... Va a haber una concentración en organizaciones muy verticales lo que hace que se vea una intención de disciplinamiento que no me parece buena".

"Nosotros planteamos que hay que tener organizaciones más horizontales y democráticas. Eso se puede diseñar con rotaciones. Cuando se rota la presidencia, en la responsabilidad de gestión lo más importante es el plan y no la persona. El proyecto presentado es todo lo contrario: se sigue eligiendo presidente por dos años y los dos vices, que ahora son rotativos, también se elegirán por mayoría. Hoy la Corte claramente tiene una mayoría (en alusión a los 4 supremos de origen radical) con lo que la intención que demuestra el proyecto es concentrar todo en esa mayoría".

"Dalmiro Garay tiene mandado por dos años y en su primer años los vices son los presidentes de las salas 1 y 2, es decir Teresa Day y yo. Casualmente el año que viene les tocaba entrar a Julio Gómez y Omar Palermo. Con el nuevo sistema las tres personas que estén, elegidas por mayoría, tendrán el poder concentrado por tiempo indeterminado".

Qué propone Adaro para mejorar el funcionamiento de la Corte

"Hay que hacer modelos más participativos, como los de cogobierno con magistrados, funcionarios, la misma ciudadanía, que incluyen las rotaciones en la presidencia y la rendición de cuentas no sólo cuando empieza el año judicial sino cuando termina. Muchos poderes judiciales lo tienen".

"La propuesta termina siendo una ley oscura, con una intención muy interesante que es la transparencia en el sorteo de la causas pero se agrega una cantidad de designaciones y regulaciones que la terminan oscureciendo y le quita la intención inicial de la transparencia".

"La sala de tres que se formará designará a los representantes de la Corte ante el Consejo de la Magistratura que nombra jueces y a los docentes que estarán al frente de la toma de exámenes. También dispondrá las sanciones disciplinarias, traslados, acceso e ingreso del personal: presupuesto; administración de la Corte y hay un párrafo que no quiero decir que me lo dedicaron, sobre el horario y funcionamiento de las jornadas. Yo propuse un trabajo por objetivo y teletrabajo y la Corte se reunió con dos ministros para suspenderlo"

"Cuando uno plantea una diferencia, en lugar de buscar consensos, parece que es más fácil imponer la mayoría".

El sesgo partidario, según Adaro

"A mí me ha tocado tener votos encontrados con otros jueces. A veces he coincidido con José Valerio y a veces con Palermo. A la hora de los votos de trascendencia sin dudas uno tiene una postura no partidaria ni ideológica y con base en el Derecho. Yo tengo una concepción de la sociedad y cuando son casos de trascendencia sobre derechos sociales, humanos, de los trabajadores tengo una postura. La he construido porque es la visión de la sociedad que yo tengo y hay una respuesta en el derecho a esa visión, que tiene que ver con la democracia y la diversidad".

"Está claro que entre los jueces hay distintas visiones de la sociedad sobre todo en protección de derechos humanos, perspectiva de género y la nueva masculinidad. Lo bueno es que siempre hay una reserva de garantía. Siempre que hay un juez que dictamina, el sistema permite que otro lo controle. Eso en la política no pasa".

El disciplinamiento

"Hubo casos de disciplinamiento en Mendoza. Hace poco un juez realizó manifestaciones públicas sin perspectiva de género y rápidamente se pudo jubilar. Otros no pudieron. Le falta a la Justicia de Mendoza perspectiva de género".

