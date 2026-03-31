El Gobierno impulsa la autonomía municipal para frenar impuestos disfrazados de tasas

emir felix y omar felix Los hermanos Félix impulsaron la autonomía municipal por ordenanza para San Rafael, que ya eligió a sus convencionales para dictar una Carta Orgánica.

El funcionario advirtió sobre el riesgo de que, bajo el paraguas de la autonomía, los municipios avancen con tasas que en los hechos funcionan como impuestos, especialmente aquellas vinculadas a la facturación de las empresas, a eventuales peajes o a actividades económicas específicas, como ocurre en otras provincias. “Hay tasas que son impuestos”, sostuvo, y ejemplificó: “Un municipio no podría cobrar una tasa relacionada a la facturación, que en realidad sería como Ingresos Brutos, para preguntarme si cumplo una normativa”.

La discusión política se da porque el proyecto del Gobierno llega después de que San Rafael no solo declarara su autonomía por ordenanza, sino que además sus ciudadanos ya eligieran a los encargados de redactar la primera Carta Orgánica en las elecciones de febrero. Aunque Mema asegura que la reforma no está dirigida a un distrito en particular, reconoce que ese antecedente aceleró el proceso. “Lo que nosotros tenemos que lograr es ordenar una provincia que está ordenada, porque si esto empieza así después no sabemos dónde termina”, advirtió, y confirmó que la enmienda incluirá prohibiciones explícitas, como la de crear “un tributo de paso, como un peaje”.

Autonomía municipal por Constitución: ¿por qué ahora y no antes de que lo hiciera San Rafael?

Mema reconoció que la autonomía municipal es una deuda de larga data, pero explicó que avanzar con una reforma constitucional no era sencillo por las mayorías especiales que exige el proceso. “Antes no lo hicimos porque hay que juntar dos tercios de los votos en la Legislatura y luego ir a un plebiscito. Hay que dar una vuelta larga”, señaló, al justificar por qué la iniciativa no se impulsó con anterioridad.

Sin embargo, admitió que el escenario cambió a partir de la decisión de San Rafael de avanzar por su cuenta. “Hemos tenido algunas aventuras como la que está pasando en San Rafael y le tenemos algún temor a en qué puede terminar esto si cada intendente busca en la autonomía alguna cuestión que dice no tener”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la enmienda busca anticiparse a posibles desbordes, especialmente en materia tributaria. “Aunque los mendocinos no lo sepan, en otras provincias hay municipios con voracidad fiscal que crean tasas que son impuestos”, advirtió. Y agregó: “Eso en Mendoza no pasa y lo que queremos es ordenar institucionalmente la autonomía, pero poniendo restricciones para no cruzar esa línea que sí han pasado otras provincias”.

Tasa sí, impuesto disfrazado no

El ministro de Gobierno hizo foco en uno de los ejes centrales de la enmienda: diferenciar con claridad qué pueden cobrar los municipios y qué no. “Obviamente que el municipio, para prestar un servicio para la ciudadanía, cobra una tasa. Eso está bien, así nacieron los municipios”, explicó, al remarcar que esa potestad no está en discusión.

Sin embargo, advirtió que el problema aparece cuando se desvirtúa ese concepto. “Una cosa es decir: mantener un cuerpo de inspectores cuesta tanta plata y lo divido entre los comercios; y otra es preguntarte cuánto facturás para saber cuánto te voy a cobrar”, planteó. Y fue categórico: “Eso es un impuesto, no es una tasa”.

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En ese sentido, insistió en que ese tipo de prácticas ya se observa en otras jurisdicciones del país y que la reforma busca evitar que se replique en Mendoza. “Está pasando que los municipios cobran impuestos a los combustibles. Eso no es una tasa”, ejemplificó.

La enmienda, según adelantó, apuntará a fijar esos límites explícitamente para garantizar que la autonomía municipal no derive en una mayor carga tributaria.

El cálculo del Gobierno provincial, teniendo en cuenta lo que conlleva un proceso de enmienda constitucional y de redacción de Carta Orgánica, es que cada municipio –si quisiera- pueda tener la suya para 2029.

La crítica a la autonomía municipal de San Rafael y el frente judicial

Por otra parte, el Gobierno anunció que avanzará por la vía judicial para frenar el proceso de San Rafael y anticipó que planteará un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, aunque a mediados de febrero el tribunal ya se pronunció respecto de la autonomía municipal.

Mema cuestionó el origen de la autonomía sanrafaelina y apuntó a los aspectos formales de la ordenanza. “Tiene un problema de fondo: se hizo con mayoría simple y la ordenanza no se publicó nunca”, afirmó, al sostener que no se cumplieron requisitos básicos para una decisión de ese alcance.

En esa línea, comparó ese procedimiento con las exigencias para reformar la Constitución provincial. “¿Cómo puede ser que para modificar la Constitución se necesiten dos tercios, ir a las urnas y publicarlo, y para crear una Constitución tenga requisitos más laxos?”, se preguntó, en referencia a la futura Carta Orgánica municipal.

suprema corte de justicia feria judicial La autonomía municipal de San Rafael, otra vez a la Corte.

De todos modos, admitió que se trata de una discusión interpretativa, ya que no existe una norma que establezca una mayoría especial para ese proceso. “No está escrito, pero sí tenemos una Constitución provincial que fija un procedimiento. Entonces, ¿por qué tendría que ser más laxo para un municipio que para la provincia? Nosotros vamos a decir: ‘esto está mal hecho’”, explicó.

Además, el Gobierno sostiene que cualquier modificación sobre el régimen de autonomía debe pasar por la Legislatura provincial. “Vamos a ir a la Justicia a plantear que la Constitución provincial le da a la Legislatura la facultad de legislar sobre la autonomía municipal, y no a un Concejo Deliberante con mayoría simple”, sostuvo Mema.

Aun así, el ministro advirtió que el avance de San Rafael podría quedar condicionado a la eventual reforma constitucional: “Si ellos avanzan en su autonomía municipal y después nosotros modificamos la Constitución, puede quedar todo supeditado a ese nuevo marco”.