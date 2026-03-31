Emir Félix celebró la enmienda constitucional de Cornejo y aseguró que ganó la autonomía municipal

Tuit Casado sobre enmienda constitucional

Sin embargo, lejos de amilanarse con el anuncio del avance en ambos frentes, el diputado nacional Emir Félix, que además de ser el hermano del intendente es también convencional constituyente, celebró que el gobernador haya recogido el guante para hablar de autonomía municipal.

omar y emir felix Los hermanos Omar y Emir Félix impulsan la redacción de una Carta Orgánica para lo cual ya se eligieron los convencionales constituyentes.

"Nosotros celebramos que el gobernador envíe a la Legislatura una propuesta de enmienda que contemple la autonomía municipal porque nuestro primer objetivo era instalar esa necesidad en la agenda política, y eso está cumplido", retrucó Félix.

Pero además también aseguró que se defenderán ante la demanda de Casado y Lombardi en la Justicia.

"Vamos a defender el proceso que ya iniciamos porque no se puede tomar al pueblo de San Rafael de rehén. Acá hubo una cautelar que planteó el diputado José Luis Ramón que resolvió la Justicia. Esa misma Justicia avaló que se hiciera la elección de convencional constituyente y que luego de que se elaborara la Carta Orgánica se realizara un plebiscito en los próximos comicios", marcó.

Y reafirmó: "Acá no hay conflicto de intereses porque la Carta Orgánica aún no está escrita".

"El Gobierno busca una enmienda constitucional porque perdió las elecciones"

A la hora de explicar por qué el Gobierno lanza ahora con una propuesta de enmienda constitucional para avanzar con las autonomías municipales y a la par cuestiona la redacción de la Carta Orgánica, después de que se haya elegido ya los convencionales constituyentes, Emir Félix encontró una respuesta: "porque perdieron la elección de esos convencionales".

Hay que recordar que aquellas elecciones que se hicieron el 22 de febrero junto a las de los concejales de San Rafael terminaron con 11 convencionales del PJ, 5 de Cambia Mendoza, 5 de La Libertad Avanza, y 3 del Partido Libertario, que en esa comuna es aliado del peronismo y suele votar con ellos en el Concejo Deliberante.

"Vamos a defender en la Justicia nuestra postura porque lo que está claro es que al Gobierno no le gustó el resultado de esas elecciones constituyentes y ahora cuestiona el proceso. Esto es una medida distractiva", reafirmó Félix.