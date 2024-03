El Gobierno definió cómo trabajará el agente digital encubierto, un "espía" de delincuentes

Se sancionó en la primera sesión del año en la Legislatura. Aunque ya venían trabajando, los agentes digitales de la provincia no tenían un sistema tan definido para sus labores como lo tienen ahora. Con los cambios al Código Procesal Penal que se hicieron, ahora sí está detallado y con letra chica su perfil, así como también su plan de acción y los límites que este va a tener. Esos puntos fueron reglamentados y explicados en el Boletín Oficial horas atrás.

Se instauraron pautas básicas, que en buena medida ya habían sido explicadas durante los encuentros parlamentarios y en los días posteriores. Por ejemplo: el agente sólo podrá ponerse a trabajar si el Ministerio Público Fiscal solicita su intervención y si el juez da el visto bueno para que eso ocurra. En ese caso, deben demostrar dos supuestos fundamentales: que la investigación corre serio peligro de caerse si no se aplica este programa y que, por las características del delito o presunto delito, no puede hacerse una pesquisa en otro ámbito que no sea el virtual.