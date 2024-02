Los nuevos agentes encubiertos de Mendoza que engañan a delincuentes y trabajan desde la deep web

Lo que cambió es que la figura del agente digital encubierto quedó formalmente creada. A partir de ahora, cada vez que un fiscal lo solicite y un juez de garantías lo apruebe, personal del Ministerio Público Fiscal va a crear las imágenes y estas van a ilustrar un perfil nuevo, que es con el cual los investigadores van a "bucear" en la información y, si hace falta, interactuar con posibles delincuentes.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de Mendoza -Homenaje Brigada de Montaña - cumbre en el Aconcagua (7).jpg La ministra de Justicia y Seguridad, Mercedes Rus. Gentileza Prensa Gobierno Mendoza

Se crean fotos nuevas porque de ninguna manera esos perfiles pueden llevar ni el nombre ni las fotos de personas reales. Ese es uno de los elementos que la ley incorpora de manera tajante: nunca un policía podría hacerse pasar por alguien conocido, por ejemplo. Siempre alguien que no exista en la vida real. Y otra limitación más: nunca esa intervención podrá durar más de 180 días. Ese es el límite. Terminada la tarea, se archivan los datos en un legajo oficial.

Conseguir información desde la deep web

"Se pueden meter en la deep web. No creo que en la dark web, que son dos cosas distintas", apuntó el fiscal Santiago Garay, que además de ser uno de los referentes de la Justicia mendocina especializado en estos temas, es uno de los impulsores de lo que se discutió en el Senado. "Sin embargo, la verdad es que no es algo que necesariamente haga falta en cada caso. Es más, yo diría que lo del agente encubierto es casi excepcional. Pero sí es cierto que en ciertas causas, no hay otra forma de obtener datos que usando un perfil falso", aclaró a Diario UNO.

La deep web, el "internet profundo" es un conjunto de sitios a los que sólo se llega si se tiene un navegador web especializado. Mantiene anónima a toda la actividad del que lo utilice y puede emplearse para acciones ilegales. Hay tanta demanda para permanecer oculto, que se estima que la deep web es casi diez veces más grande que la web superficial; es decir, que la red "normal".

Lo que hacen estas personas es emplear motores de búsqueda distintos a los normales. Uno de los más conocidos es "Tor", que despista a los rastreadores y garantiza el anonimato (o al menos lo garantiza si es que no hay un agente virtual avezado pisándole los talones). El ícono de "Tor" es una cebolla, por la metáfora de las distintas capas que protegen su interior. De hecho, el nombre es una sigla para "The Onion Router" ("El Router Cebolla").

legislatura de mendoza senado.jpg La Legislatura aprobó una de las primeras leyes fuertes del año este martes.

Lógicamente, muchos pedófilos se esconden en la deep web esperando que la falta de nombres les garantice impunidad. Pero no es la única manera en que trabajan. A través de redes sociales suelen contactar a niños y adolescentes, cometiendo el delito de grooming, que es ni más ni menos que acoso sexual digital a un menor. En Argentina, donde la edad para tener el primer celular es los nueve años, hay cifras alarmantes: dos de cada tres conversaciones entre menores y desconocidos tienen contenido sexual (cifras de Grooming Argentina).

"Hasta acá, nunca se ha utilizado fuera de delitos como el grooming y corrupción de menores a la figura del agente encubierto", explica la ministra de Justicia y Seguridad, Mercedes Rus. "Su tarea es generar evidencia digital: datos; archivos informáticos o videos. Por ejemplo, que demuestren que hubo un intercambio de bienes robados. No sólo el agente, sino que es el espíritu de toda la ley logar esos objetivos", marcó.

"Con la nueva normativa, lo que se hace es garantizar que no existan dudas respecto a si la prueba digital es válida o no. Por nivel de detalle y por cómo asegura la prueba, la propuesta de Mendoza es superadora de otras provincias que ya lo emplean", amplió.

Cómo funciona la nueva etapa de la Justicia

Los agentes digitales no tendrán un cuerpo especial ni trabajarán formándose de manera particular cual si se tratara de una "academia". Cada unidad de investigaciones tiene a sus propios investigadores, y dependiendo la materia de cada posible delito -como ocurre en otro tipo de causas desde siempre- es que se irá sumando cada miembro de la Justicia, si es requerido.

Santiago Garay.jpg El fiscal Santiago Garay.

Esto quiere decir que cualquiera de estos miembros puedan ser agentes encubiertos. Dentro de las divisiones (Homicidios, Robos, Integridad Sexual) se puede definir quién es el enviado a realizar esas pesquisas secretas.

Sin embargo, esta figura no es el único elemento central que se sumó a partir de la modificación que votaron el martes: esta nueva etapa implica todo un cambio en la forma en que se encaran los casos que requieren de evidencias digitales. A partir de ahora, se regulará con un protocolo nuevo toda pesquisa de delitos como estos: corrupción de menores, grooming, clonación de datos o perfiles, estafas y muchos hechos más.

“Es una ley que surge de los mismos fiscales, de pedidos y necesidades que ellos mismos nos planteaban", explicó ante nuestra consulta el presidente de la bancada oficialista en Senadores, Martín Kerchner. "Recordemos que legislamos sobre códigos de procedimientos: en el caso del procedimiento penal, la ley es de la década del noventa y los ciberdelitos estaban recién comenzando. No tenían ni la impronta ni el volumen actuales".

"El objetivo principal es prevenir, investigar y que luego esa investigación sea probatoria. Si al todo lo que ocurre con el grooming, que es una problemática con cifras alarmantes, le sumamos además las estafas informáticas y otros delitos, queda claro que todo esto era algo central a trabajar. En esta revolución digital en la que estamos inmersos, es necesario darles herramientas a los fiscales. Desde todos los sectores de la Justicia ha sido muy bien recibido. Si bien antes tenías facilidades, ahora tenés herramientas aún más concretas", apuntó el legislador.

Martín Kerchner senado.jpg El senador oficialista Kerchner aseguró que, sobre todo, la medida asiste a los pedidos de los fiscales.

Los casos emblemáticos donde trabajaron los investigadores digitales

Este tipo de investigaciones ya se usó en casos resonantes. En el asesinato de Agostina Trigo en julio de 2022, por ejemplo, miembros de la Unidad de Delitos Tecnológicos clonaron la cuenta de Facebook de la víctima para sacarle información al asesino, Diego Armando Caballero.

También se empleó en el caso de Karen Oviedo, más conocida como "la envenenadora de Guaymallén", que en febrero de 2021 buscó cómo asesinar a su pareja sin que nadie lo supiera en buscadores de internet (según lo que hicieron trascender los investigadores) y luego, ya con la respuesta en sus manos, compró etilenglicol (anticongelante) en una popular página de ventas.

agostina trigo 3.jpg Agostina Trigo. Su cuenta de Facebook fue la clave para encontrar al hombre que la asesinó en San Martín.

Absolutamente todo ese material incriminatorio -y también los elementos que la involucraron también con la muerte del hijo de Aquino, tres años antes también asesinado por ella- quedó registrado en su dispositivo. La Udapif (Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal) buscó, encontró y hoy Karen Oviedo está en la cárcel gracias a las capturas de pantalla que demostraron su muy poco prolijo modus operandi.

Hoy la trazabilidad de toda esa prueba está protocolizada gracias al nuevo código. Los datos son guardados en un sistema con un código hash. Que, entre otras cosas, hace que si alguien abre la carpeta y quiere editar los archivos, esa manipulación quede registrada. Esto es una garantía para todas las partes que puedan estar involucradas en procesos como este.

