Hubo un fuerte aumento de las víctimas de estafas por internet y Cornejo prepara medidas

"Si la estafa no se controla no se puede tener un buen clima de negocios en la provincia y prácticamente no hay condenas por estafas. No puede ser que sea tan fácil estafar, ya sea de la manera tradicional o con ciber delito, y que los acusados sigan con su rutina como si nada", se había quejado a días de ganar la elección.

En Mendoza crecieron en los últimos años dos enormes estafas piramidales en las que terminaron cayendo decenas de miles de víctimas, que creyeron en que obtendrían ganancias siderales en dólares y terminaron perdiendo sumas extraordinarias.