Tres mendocinos detenidos por una estafa Ponzi que ofrecía inversiones en "terrenos en el metaverso"

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, quien comenzó a recabar pruebas y este jueves ordenó varios allanamientos. En las medidas fueron detenidos Giovanni Caroglio (28), Ignacio Manduca y Hans Dieter Breuer; aunque también buscan a dos hermanos del primero de ellos que estarían involucrados en la megaestafa.

Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg

La modalidad de la estafa

El grupo tenía dos modalidades. Todo se trataba, básicamente, de una venta de tierras digitales. Aparentando una empresa de inversiones, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles, supuestamente sin cumplir con la ley que regula los fondos de inversión.

El truco parecía grande: ofrecían la compra de contratos de NASDAQ con criptomoneda. Así, prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores. Como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban.

Luego en febrero de 2022, comenzaron a incumplir y le daban la opción a los inversores de pasar a otro fondo. Así, les proponían comprar con el crédito los terrenos virtuales de Cripto Country.

giovanni caroglio.jpg Giovanni Caroglio, principal sospechoso de la estafa Ponzi.

► TE PUEDE INTERESAR: El autor del crimen y suicidio en la casa de repuestos tenía 2 armas calibre 22 en su poder

La investigación apunta a dos rótulos empleados para las operaciones: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Estos rótulos no existen directamente en bases de registros de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial, según pudo constatar Infobae.

Breuer tiene varias sospechas en su contra. Se lo vincula a una constructora que podría haber sido utilizada para lavar el efectivo de sus víctimas. El negocio de los autos es otra pista. Se cree que podría haber adquirido una concesionaria para el mismo fin. En enero de 2022, Genaro y Giovanni comenzaron a formar parte de una empresa dedicada, al menos según su nombre, al negocio del vino, una maniobra que podrá ser investigada por la Justicia.

► TE PUEDE INTERESAR: Exhumaron un cuerpo del Cementerio de Capital para analizar si se trata de Paulo Christian Guardati