"Caí como un jubilado": la modalidad de estafa que crece en Mendoza ante la falta de alquileres

No deja de sorprender y generar bronca el ingenio que tienen los delincuentes, que van encontrando todo el tiempo una innovadora técnica o "chamuyo" para sacar provecho, y lograr estafar o robar a una nueva víctima. A diario se hacen cientos de denuncias de estafas por robo de datos personales a través de llamadas, o de "emboscadas" que se generan tras el pacto de una compra en Facebook. Si bien suelen realizarse trabajos de concientización para la sociedad en general, este tipo de situaciones inoportunas continúan ocurriendo en Mendoza.

Hay que tener cuidado con lo que se ofrece por redes sociales.

El sueño de mudarse y la viveza del carroñero

Constanza fue víctima de un par de delincuentes que decidieron aprovecharse de su deseo de querer crecer a nivel personal y poder mudarse con su pareja. En la emoción de logran concretar su objetivo, la chica de 24 años de Junín fue engañada por un cuento repleto de incoherencias y mentiras.

Mediante un posteo que se encontraba disponible en MarketPlace, un perfil con el nombre de Rafael Cipriano publicitaba un departamento ubicado en Godoy Cruz. Con un precio que se hacia más que atractivo, el usuario logró llamar la atención de la chica y su pareja.

El perfil desde el que se ofertaba el falso alquiler.

Tras un contacto, y mostrarse interesada en el departamento ubicado en la zona céntrica de Mendoza, el delincuente comenzó a tejer su trampa, la cual por los audios que le envió a la víctima, se notaba que era una práctica bastante aceitada. "El departamento cuenta con dos habitaciones, living, comedor, cocina, cochera y se encuentra ubicado en calle Rivadavia 555, frente a la plaza Godoy Cruz. De requisito pido dos garantes, mes de depósito, mes de alquiler y el valor del cánon es de $80.000 mensuales" respondió el hombre ante las primeras consultas de la chica.

A medida que el interés y la conversación fluía, el estafador propuso la visita de Constanza al departamento, para el cual, en caso de hacerlo, debía abonar el pago de una seña en modalidad de un "cupo de reserva". La chica le transfirió al supuesto locador $90.000. Una vez que esto sucedió, entró en escena el segundo estafador, el cual se presentó bajo el nombre de Roberto, contador del inmueble.

"Me pidió mi número de documento, mi nombre completo y el número de teléfono, y me dijo que era para la factura. Le pregunté para qué factura, y no me dijo nada, sino que tenía que transferirle tanta plata. Después me llamó un supuesto contador, que me llamó desde un número privado, y se presentaba como que él me iba a asesorar con la parte legal de todo esto", relató Constanza sobre el cuento que le hacían los estafadores.

Estafa (1).jpeg

Como cualquier persona que busca encontrar su nuevo hogar, la ansiedad por conocerlo le ganaba a la joven, y fue ese el sentimiento del cual ambos estafadores se aprovecharon para llevar a cabo su plan. "Estaba viajando en colectivo llegando a mi casa, saliendo del trabajo, como media ansiosa, porque era la primera vez que iba a ir a ver un departamento. Mientras me llamaba este tipo por teléfono, el otro me escribía por Whatsapp diciéndome que estaba esperando el comprobante para poder continuar con esto", contó la joven.

Entre llamada y mensajes, los estafadores lograban conseguir cada vez más dinero, argumentando el pago de cláusulas y sellados, y abusando del desconocimiento y la emoción de la chica. A pesar de esto, algo llamó la atención de Constanza y su pareja, por lo que frenaron lo que estaban haciendo, y fue entonces que los estafadores les enviaron una foto de un DNI para intentar demostrar un grado de legalidad a lo que hacían.

A pesar del intento de los malvivientes de convencer a la pareja de que todo estaba en regla, los jóvenes ya sabían que algo no estaba bien, por lo que, con algo de resignación, de igual manera fueron al departamento de la calle Rivadavia, de Godoy Cruz.

Estafa (3).jpeg

Al momento de llegar a la ubicación, la joven pareja esperó por unos minutos para poder ver el sitio que esperaban que fuese su primer departamento juntos, pero en un abrir y cerrar de ojos, el sueño se derrumbó cuando un empleado de un café ubicado al lado, advirtió todo lo que sucedía. "Viene el mozo del café, nos miró y nos dice, no me digan por favor que vienen a ver un departamento. Era lo que estábamos esperando, era lo que iba a pasar, incluso el chico nos dijo que fuimos los terceros que íbamos en la tarde, y que a un pibe le sacaron $60.000, y a otra pareja lo mismo" cerró.

El enojo y la bronca de ambos aumentó al darse cuenta de que el celular que se comunicó con ellos dejó de aparecer disponible, al igual que la publicación de Facebook con el perfil que lo daba a conocer. "Caímos como jubilados. Perdimos plata, y no hay nada que podamos hacer. No sólo fuimos nosotros, y como el otro chico y la pareja, andá a saber cuántos más están cayendo. Queremos advertirles", finalizó Constanza, destrozada por la estafa perpetrada por estos dos hombres.