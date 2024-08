El futuro en Mendoza del cura Olivera Ravasi, expulsado de Buenos Aires por su conducta anti cristiana

Javier Olivera Rabasi1.jpg El Sacerdote Javier Olivera Ravasi, tiene un canal de youtube llamado "QueNoTeLaCuenten" con más de 300 mil suscriptores.

►TE PUEDE INTERESAR: El mensaje de Patricia Bullrich por los operativos en Mendoza: "¡Siete terroristas, afuera!"

Ahora, al ser expulsado de Campana, donde estuvo desde 2019 por motivos familiares, regresará a San Rafael donde el obispo del lugar Carlos María Domínguez, decidirá cuál es su siguiente misión en dicha diócesis y deberá valorar si su conducta es compatible con las enseñanzas de la Iglesia Católica.

Fue expulsado por su conducta anti cristiana

El Obispado de Zárate-Campana informó a la comunidad que en adelante, el padre Olivera Ravasi no tiene permiso ni autorización para residir en el territorio diocesano. Según explicaron recibieron, en reiteradas ocasiones, "quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-"

Por ello, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder, que no observaron las autoridades católicas.

Javier-Olivera-Ravasi-.jpg El Padre Javier Olivera Ravasi fue expulsado de la diócesis de Campana-Zárate por su comportamiento anti cristiano.

►TE PUEDE INTERESAR: Célula terrorista: el intendente de Rivadavia dijo que los detenidos reproducían mensajes

“Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”, expresaron.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

Días atrás ya había recibido un duro revés del padre Máximo Jurcinovic, vocero de la Conferencia Episcopal Argentina: “Lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.

“Se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”, continuó.

Es que, la mirada de la Iglesia Argentina sobre las violaciones, torturas y posteriores desapariciones y ejecuciones fue puesta para público conocimiento en los 3 tomos de la edición "La verdad los hará libres" realizada por la Conferencia Episcopal Argentina, encargada a la Universidad Católica en 2023.

Allí, en más de mil hojas de texto, se pone en consideración, y se manifiesta el rechazo, a la espiral de violencia que desencadenó "la bestia apocalíptica: el terror de Estado".

Visita a represores: la Cámara de Diputados puso fecha para analizar las posibles sanciones a Arrieta

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside la macrista Silvia Lospennato, convocó para el próximo martes a la primera reunión informativa en la que se iniciará la discusión sobre los proyectos de ley para investigar la conducta de los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron el 11 de julio pasado a represores de la última dictadura militar presos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad. Entre los señalados está la mendocina Lourdes Arrieta.

Visita de Arrieta y diputados libertarios a genocidas La visita de diputados libertarios a genocidas condenados en la Cárcel de Ezeiza.

►TE PUEDE INTERESAR: Fiscal de Mendoza aseguró que el trabajo de investigación de Conadi es relevante para resolver los casos

Este encuentro había sido pautado inicialmente para este jueves, pero la excesiva duración de la sesión especial que comenzó el miércoles impidió que dieran los tiempos para que se llevara a cabo, y hubo que reprogramar la cita para el martes próximo a las 12.

Cómo se gestó la visita en la que estuvo Lourdes Arrieta

La visita había sido gestada desde hace bastante tiempo atrás y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, quien reclutó a cinco diputados de su bloque que participaron en un grupo de WhatsApp junto con abogados defensores de la dictadura militar y la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.

En la visita participaron además de Benedit, otros diputados cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel como Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Lourdes Arrieta.

►TE PUEDE INTERESAR: Claudia Córdoba: anomalía criminal y asesinato en la política mendocina

Del traslado en combi hasta Ezeiza fue parte también Rocío Bonacci, aunque está desistió de ingresar al penal cuando se enteró en medio del viaje que el motivo era conversar con militares condenados por delitos de lesa humanidad. La mendocina Arrieta, en cambio, entró y se fotografió sonriendo junto a sentenciados por diversos casos de tortura, secuestros, homicidios y violaciones.