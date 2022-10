Sabe que si logra mejorar la experiencia de los visitantes que pasan por esos distritos y que históricamente se quejan de la falta de servicios, eso le retribuirá no sólo en la reactivación económica de la zona, sino que también le servirá de vidriera de gestión, algo clave en sus aspiraciones para ser gobernador.

"Le mandé una nota a Nora Vicario para que nos podamos juntar. Porque Las Heras se quiere hacer cargo de nuevo de la parte de Penitentes y de Las Cuevas. Estamos trabajando para presentarle un máster plan. También tuve una reunión con los vecinos de Puente de Inca, porque me plantean que los quieren trasladar y la primera puerta que tocan es la del intendente", anticipó Orozco días atrás en Nihuil.

paso a chile las cuevas (3).jpg El intendente lasherino pretende recuperar la concesión de 13 inmuebles destinados a distintos servicios turísticos en Las Cuevas. Esa concesión se venció y buscará el aval de la Legislatura para recuperarla.

En esa entrevista el intendente recordó que durante la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo la comuna tenía la concesión de 13 inmuebles de distintos servicios turísticos en Las Cuevas, pero esa concesión en comodato que era de 5 años se venció y esos inmuebles volvieron a manos del Ejecutivo provincial. Ahora él volverá a insistir para conseguir el aval de la Legislatura y así poder recuperarlos.

"Para desarrollar el plan en la zona necesitamos tener la concesión de esos 13 inmuebles por lo menos 20 años, y eso es lo que tengo que definir con Nora Vicario", dijo mostrando el protagonismo que pretende tener en el desarrollo de esa zona de alta montaña y, a la vez, marcándole al Ejecutivo provincial los tiempos que exige desarrollar su propio plan turístico, que plantea como una política de Estado en su comuna.

Orozco aseguró que su plan incluye trabajar con los operadores turísticos de Puente de Inca, de la zona de Penitentes como un centro logístico, y con los de Polvaredas, en donde hay un proyecto de tren. "Hay mucho por hacer en ese máster plan, porque creemos que nosotros somos más operativos, porque estamos en el meollo de la cuestión", resaltó en relación a las quejas que ha recibido de los lugareños por las demoras en la prestación de algunos servicios turísticos.

Turismo, entre resolver la urgencia y reactivar alta montaña con fondos del BID

Es claro que la carencia de infraestructura y servicios en alta montaña le marcan urgencias a la ministra Nora Vicario, y también que la funcionaria está obligada a mostrar cuanto antes resultados concretos de su Plan Estratégico de Alta Montaña. Pero a la vez necesitará de mayores inversiones para concretar el ambicioso desarrollo que plantea a futuro y en ese esquema es clave conseguir financiamiento.

Esos fondos, en parte podrían surgir del multimillonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que cerró el ministro de Economía Sergio Massa, a mediados del mes pasado. En ese momento, el titular de Turismo, Matías Lammens, firmó un acuerdo con Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, por un crédito de 33 millones de dólares para fortalecer y asegurar la continuidad de La Ruta Natural, el primer programa integral de desarrollo y promoción del turismo de naturaleza.

Para aplicar a parte de ese préstamo (que no es reembolsable por las provincias), Mendoza se fijó un plazo de 7 meses para presentar ante el BID cinco proyectos, cuatro en alta montaña y uno en la Laguna del Diamante.

Esos 4 proyectos vendrían a complementar aquel plan de alta montaña, con el que Rodolfo Suarez y la ministra Vicario, proyectan hacer mejoras en el perilago de Potrerillos y en Uspallata antes de que llegue el verano.

Perilago Sur Dique Potrerillos (14).jpeg El Gobierno provincial busca acelerar la concreción de obras menores en la zona del perilago de Potrerillos antes de que comience el verano, con el objetivo de dotar ese atractivo turístico de la infraestructura que vienen reclamando los visitantes. Foto: Martín Pravata

Y se sumarán también a la inversión de unos $1.000 millones destinados a la refuncionalización de la Villa del Puente del Inca, que en principio se iba a licitar a fines de septiembre, pero que aún sigue sin cumplir ese paso clave para avanzar. Esa obra tiene un tiempo estimado de obra de 18 meses.

Ya a principios de septiembre, Vicario se reunió con las dos empresas que ganaron la licitación del perilago, Potrerillos Resort y MendoTravel, para agilizar una construcción móvil, liviana y provisoria a inaugurar, que estuviese lista, en lo posible, este diciembre.

De esas tareas, en la zona cercana al túnel que conecta Potrerillos con Uspallata, se hizo cargo Potrerillos Resort SRL con quien el Gobierno firmó un contrato a 50 años para mejorar la zona con una inversión de 10 millones de dólares. Allí avanzaría con la instalación de un solarium, un patio cervecero y sanitarios, con módulos habitacionales y foodtrucks.

firma por las obras en el perilago de Potrerillos.JPG

En tanto, respecto del centro de esquí de Penitentes los equipos técnicos del Emetir dicen estar enfocados en la culminación de los pliegos para la ambiciosa licitación a 50 años.

El lanzamiento del concurso nacional en busca de la esperada inversión que permita reconvertir y explotar el complejo que hoy está abandonado y en desuso no tiene fecha confirmada. La intención del Gobierno era que no pasase de septiembre, pero esos plazos se cumplieron y aún no hay novedades oficiales de ese lanzamiento.

La presión para que ese centro de esquí se reactive, no es sólo por los reclamos de turistas, empresarios y lugareños, también es política. El mismo ex gobernador, Alfredo Cornejo admitió que el Gobierno "se demoró muchísimo en esa licitación" cuando se refirió a la situación de Penitentes en Séptimo Día.

Es claro que a nadie le conviene que el año que viene se repita la penosa postal de este invierno, cuando la montaña estuvo repleta de nieve y de turistas y los servicios en Penitentes brillaron por su ausencia.

Una deuda de infraestructura compartida

Aunque no lo admitan livianamente, tanto en el Gobierno como en la comuna de Las Heras saben que la falta de infraestructura y de servicios en alta montaña es una deuda compartida, a la que deberán darle alguna solución, no sólo maquillaje, antes de que llegue el verano y el corredor bioceánico se colme de visitantes que van y vienen a Chile, o simplemente eligen la alta montaña como destino final.

En esa zona los reclamos de empresarios, turistas y lugareños van de lo más básico como sanitarios, cartelería, paradores e información turística adecuada; hasta lo más profundo como la falta de seguridad, de centros de salud, de hotelería y de calidad y amplitud de la oferta gastronómica, o la necesidad de una terminal y un mejoramiento visual de las villas de montaña.

Visitantes en Puente de Inca.jpg Tanto en Puente de Inca, como en Las Cuevas y Penitentes, Las Heras pretende marcar presencia no sólo dotando de baños y conectividad esos parajes, sino también con cartelería nueva de la que se puede obtener información turística actualizada.

"El objetivo además de recuperar la concesión de los 13 inmuebles de Las Cuevas, es tener una mayor presencia de la comuna en todo el corredor bioceánico. Por eso avanzamos disponiendo de nuevos baños en Puente de Inca y llevamos más de 30 carteles con códigos QR a toda esa zona, que al escanearlos te lleva directo a la página de turismo que tienen toda la información actualizada. En Penitentes queremos poner un informador turístico y otros baños públicos y en nuestro plan incluimos dotar de conectividad a toda la zona, que es otro de los históricos reclamos", detalló Rodrígo Pérez Esquembre, director de Turismo de Las Heras.

