Picante debate de la Ley Ómnibus de Javier Milei en el plenario de comisiones

Desde la oposición, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que concurran el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a la vez que reclamó la exposición de manera presencial del asesor presidencial Federico Sturzenegger y de todos los ministros del Poder Ejecutivo, en virtud de los temas contemplados en la ley.

Germán Martínez planteó además que se contemple la presencia de colectivos y organizaciones "afectadas por el DNU y por la ley ómnibus".

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó a José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, "por haber pedido balas" para legisladores de izquierda, y pidió ampliar el giro a otras comisiones, a la vez que dijo que "más que un (ley) ómnibus esto parece un tren fantasma".

En el marco del plenario, el diputado de UxP y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidió que los presidentes de las comisiones que participan del plenario digan si "han recibido pedidos de coimas de diputadas o diputados", como planteó el presidente Javier Milei, días atrás en una entrevista televisiva.

"No tiene ningún asidero su pregunta, diputado, no estamos tratando el tema en cuestión", aseveró Bornoroni, quien ante la insistencia de Palazzo sobre si había recibido algún pedido en ese sentido aseguró: "No, obvio que no".

El plenario continuaba con la exposición de José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete; Rodríguez Chirillo y Barra, quienes precisaron alcances de la reforma del Estado.

Para Barra, el proyecto es "una verdadera reforma del Estado

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, dijo que el proyecto de ley ómnibus que era debatido esta tarde en el Congreso "es una verdadera reforma del Estado".

"Esta es la muestra de que las instituciones funcionan con toda perfección. Esta es una verdadera reforma del Estado", destacó el funcionario ante un centenar de diputados de varias comisiones que asistieron a la primera jornada de discusión.

Barra aseguró que "ciertamente, nuestro país está en una situación grave" y afirmó que "la culpa es objetiva, no subjetiva".

El funcionario aseveró que "el Estado es deudor de todos sus contratistas" y aseveró que eso "es algo que hay que empezar a solucionar".

Agregó que "es como si fuera una quiebra: el quebrado con el síndico va a ordenar cómo paga".

Por otro lado, Barra enfatizó que "cuanto más gobierno, menos libertad" pero que "cuanto menos gobierno, si lo elimináramos, también menos libertad porque nadie la protegería".

En ese sentido, citó el artículo 19 de la Constitución Nacional que, según evaluó, "expresa la regla de la libertad y la autoridad" y que dice que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral públicas ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios".

Fue en ese momento en el que el discurso de Barra generó la reacción de la bancada de Unión por Todos: cuando citó al general Juan Domingo Perón y su idea de la "Comunidad Organizada".

"Lavate la boca antes de hablar de Perón", le gritó la diputada kirchnerista porteña Lorena Pokoik García, lo que generó el griterío y el repudio de la mayoría de los presentes en el Salón del edificio anexo donde se realizaba el plenario.

Chirillo: "No se trata de un pedio de cheque en blanco

"El secretario de Energía de la Nación y uno de los autores de la ley ómnibus, Eduardo Rodríguez Chirillo, aclaró este martes que la inclusión del pedido de facultades delegadas al Poder Ejecutivo por parte del Parlamento "no se trata de un pedido de un cheque en blanco ni que se está pretendiendo cerrar al Congreso" "Algunos bloques nos plantearon que el plazo de las facultades delegadas por dos años con posibilidad de prórroga por dos años más podía ser mucho, y estamos considerando que sea uno y uno para incluirlo en la versión final", agregó.

En ese sentido puntualizó que "se piden cosas muy especificas y estamos hablando de un plazo que podría ser más corto. Además, el pedido es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores".

"La ley está estructurada en 9 títulos además de los anexos y cada título está organizado con cada Ministerio, y en materia de emergencia pública, establece objetos y principios que siguen la técnica legislativa", añadió.

Cómo sigue el debate en Diputados

Antes de que expusiera Rodríguez Chirillo, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, anticipó el cronograma de trabajo para las jornadas de miércoles y el jueves.

Este miércoles lo harán el ministro del Interior, Guillermo Francos, en lo referido a lo electoral, ambiente y turismo; seguirá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con los temas de su materia, y funcionarios de Economía lo harán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.

El jueves estarán en el plenario de comisiones los funcionarios de Educación, Niñez y Cultura, en tanto que cerrará el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, con transporte, concesiones e incentivos a las inversiones.

